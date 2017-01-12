Mehmetçik Okuyor, Kütüphanesini Kuruyor

Mehmetçik Okuyor, Kütüphanesini Kuruyor

Mehmetçik Okuyor, Kütüphanesini Kuruyor

12.01.2017 - Kitaphaber
Mehmetçik Okuyor, Kütüphanesini Kuruyor

1.Ordu Muharebe Alay Komutanlığı Hamza Günalp Kışlası’nda askerlimiz için kurulacak kütüphane için kitap toplanmaktadır. Askerlerimizin faydalanması amacıyla kurulacak bu kütüphaneye kitap desteklerinizi bekliyoruz. Kitaphaber editörlerinden Mustafa Şevgin’in ön ayak olduğu bu projeye kitaphaber olarak destek veriyor, duyarlı vatandaşlarımızdan, yayınevlerinden ve yazarlardan destek bekliyoruz.

Adres:

Mustafa ŞEVGİN adına

1.Ordu Muharebe Alay Komutanlığı Hamza Günalp Kışlası

İstasyon Mahallesi Yarımburgaz Cad. Küçükçekmece İstanbul

Tel: 0543 717 3885

Kitaphaber - 12.01.2017
Etiketler : Kara Tahta kütüphane

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