Mostar Dergisi 142. Sayı Yayımlandı

Mostar, okuruyla 142. kez buluşuyor. Aralık sayımızın kapak konusu "Diren Kulak!"

MOSTAR ARALIK 142. Sayı:

Müziğin tarihi yolculuğuna bir bakınca kulaklarımızın son asırda neler çektiğini daha iyi anlarız. Akıllarına ve duyu organlarına her şeyden fazla güvenen Batılıların gözümüzü kör, kulaklarımızı sağır etmek üzere olduklarının farkına varırız. Artık söylediğimizi ama konuşmadığımızı, baktığımızı ama görmediğimizi, duyduğumuzu ama dinlemediğimizi anlarız. Avrupalıların sözde insanlık için sırasıyla doğayı, maneviyatı, aklı ve nihayet en çok sevdikleri duyu organlarını mahvettiklerini biliriz.

Bu sayımızda Murat Aydoğdu ile Osmanlı Devleti’nin son yıllarındaki sancılı dönemde İstanbul hükümeti ile Ankara hükümeti ekseninde gerçekleşen hadisatı konuştuk: “Parçalanmanın Eşiğinde Son Osmanlı Hükümeti”

Mükerrem Mete: “Diren Kulak!”, Ali Muhsin Türkoğlu: “Şeyh Ali Sezai Efendi”, Davut Bayraklı: “Milletin Mâbedine Değen Mahrem Eller! –ikinci yazı-”, Ömer Faruk E. : “Horoz da Olsan İsviçre’de Altın Yumurtlarsan Yanarsın!”, Okay Tiryakioğlu: “Osmanlı Bosna’sı ve Sırpların Düşmanlığının Hazin Sonu”, M. Fatih Çakır: “İstanbul Eğleniyor”, Aydoğan K: “Polyanna’yı Nasıl Bilirsiniz?”, Cüneyt Dal: “Canlı Bir Bibliyografya; İsmail Saib Sencer”, Ozan Bodur: “Celâleddin Mengüberdî: Bir Büyük Lider”, Sulhi Ceylan: “Yumurta Dıştan Bir Güçle Kırılırsa Hayat Son Bulur; İçten Bir Güçle Kırılırsa Hayat Başlar”, Mehmet Erikli: “Kılıbık Hüseyin Neden Öldürüldü?”, Şule Beyaz: “Musluk Contası Değiştirmesini Bilmeyen Mütedeyyin Erkekler”, Nazım Yılmaz: “Uzun Yol Müşterisi Her Zaman Haklıdır!”, Süleyman Salih Şahin: “Bir Mecid Mecidi Filmi Ya Da 40 Milyon Dolarlık Rezalet”, Eser Sazak: “Hakiki Zenginlik Kanaat Sahibi Olmakta”, Arif Akbaş: “Canda Elif Yok İse”, Ömer Kara: “Büyük Selçuklu Mimarisi”, Sedat Bayraklı: “Mucidini Öldüren İcatlar –ikinci yazı-”, Muhammed Yasin: “Hiç”, Süleyman Mete: “ABD Yeni Başkanını Değil Yeni Katilini Seçti!”, Can Fırtına: “Her Dergi Bir Hazine” yazılarıyla Aralık sayımızdaki yerini aldı.