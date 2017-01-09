Mostar Dergisi 143. Sayı Yayımlandı

Mostar, okuruyla 143. kez buluşuyor. Ocak sayımızın kapak konusu “Bizim Halep’te Çok İşimiz Var!”

Bir tarafı Bursa, bir tarafı İstanbul, bir tarafı Urfa gibi aynı… Halep bizim şehrimiz. Kurtuluş Savaşı’nda neden kurtarmadık Halep’i diye kendimize hiç durmadan sormalıyız. Son yıllarda yaşadıklarımızdan sonra da bir daha artık “Halep’te ne işimiz var?” diye asla sormamalıyız. Çünkü başımıza ne geldiyse bu soru yüzünden geldi. Edirne’de ne işimiz varsa, Trabzon’da ne işimiz varsa, Van’da ne işimiz varsa Halep’te de o işimiz var. Minarelerin yükseldiği, ezanların okunduğu, müslümanların yaşadığı her yerde çok işimiz var.

Bu sayımızda Yusuf Kaplan ile Suriye’yi, Ortadoğu’yu, ülkemizde ve dünyada yaşanan kargaşanın geri planını, oynanan oyunlarla yapılmak isteneni konuştuk: “Batı, İslâm’ı, Tarih Yapabilen Aktör Konumundan Uzaklaştırmak İstiyor”

Mükerrem Mete: “Bizim Halep’te Çok İşimiz Var!”, Ali Muhsin Türkoğlu: “Özdemiroğlu Osman Paşa”, Davut Bayraklı: “Roma’yı Kim Yaktı?”, Ömer Faruk E.: “İngilizlerin Büyük Mahareti: Halep Manipülasyonu”, Can Fırtına: “Halep Oradaysa Arşın Nerede?”, Okay Tiryakioğlu: “Termofil Savaşı: Sayı ve Nitelik Arasındaki Ayrım”, M. Fatih Çakır: “Halkın Efkârı”, Aydoğan K: “Hataları Telafi Etmek Kaç Para?”, Cüneyt Dal: “Edîb-i Şehîr İbnülemin Mahmut Kemal İnal”, Sulhi Ceylan: “Sen Ben Kötü Değilsek Kötü Olan Kim?”, Şule Beyaz: “Halep Varsa Arşın Da Olmalıydı!”, Nazım Yılmaz: “Ülkemizin Geleceğini Düşünelim Asistanlara Sahip Çıkalım!”, Süleyman Salih Şahin: “Bir Filmin Portresi, Bir Portrenin Filmi: Kümes”, Eser Sazak: “Önce Sağlam Bir İman”, İbrahim Aksu: “Dilimizin Sınırları Ahlâkımızın Da Sınırları Mıdır?”, Muhammet Emin Oyar: “Devler Şehrinde Bir Türk Seyyahı”, Arif Akbaş: “Sokakbaşı’nda Dile Gelen Sevgi”, Ömer Kara: “Güzel Bir Rüya: Endülüs”, Sedat Bayraklı: “Buluşların İlginç Hikâyeleri”, Muhammed Yasin: “Suikast”, Süleyman Mete: “Sakalından Kan Damlayan Noel Babalara Duyulan Bu Sevgi Neden?”, yazılarıyla Ocak sayımızdaki yerini aldı.