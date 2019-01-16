Mucize Ruh Dergisi 7. Sayısı Çıktı!

Mucize Ruh Dergi’si aylık yayın yapan ücretsiz e-dergidir. Her ayın 15’inde yeni sayısı çıkan edebiyat, kültür ve sanat dergisi aylık yayının yanında, sezonluk olarak da yayın yapmaktadır. Yeni sayılarını İnternet sitelerinde yayınlayan dergi, İnternet sitelerini ayrıca blog olarak da kullanmaktadır.

6. sayısını 15 Aralık 2018’de çıkarmış olan dergi Sevgi Soysal’ı konu edinmişti. Merakla beklenen derginin yeni sayısı 15 Ocak 2019’da çıktı. 7. Sayısı olan bu sayıda e-dergi tarihinde bir ilke imza attı. Daha önce hiçbir e-derginin yapmadığı e-ek ile derginin yanında okurlarına dijital ekler sundu.

Ayrıca yazarlık üzerine gelişmek isteyen yazar ve şairlere de sayılarında yer veren Mucize Ruh, yazarlarıyla edebiyat tarihine katkı sağlıyor. Her ay başvuru kabul eden Mucize Ruh’a konu veya tür kısıtlaması olmadan yazı gönderebileceğiniz gibi, herhangi bir yaş kısıtlaması olmadan da yazı gönderebiliniyor.

Yeni Sayının Konusu Yaşar Kemal!

2. sezonunu 15 Ekim 2018’de çıkardıkları sayıyla başlatan Mucize Ruh yeni sezonlarında her ay bir edebi kişiliği konu ediniyor. 5. sayıda konu edindikleri Cahit Zarifoğlu’ndan sonra 6. sayılarında Sevgi Soysal yer aldı. Yeni konseptleri okuyucu tarafından ilgiyle karşılanan Mucize Ruh, yeni sayılarında ve eklerinde Yaşar Kemal’i konu edindi.