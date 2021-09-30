Muhammed Mursi’nin Biyografik Romanı Çıktı

Güzel insanlar güzel işler yapıp güzel yerlere göç ettiklerinde geride bıraktıkları mirası güzel bir şekilde insanlara anlatmanın bir yolu da hayatlarını kitaplaştırmaktır. Ferhat Özbadem tarafından Muhammed Mursi’nin hayatını anlatan bu eser biyografik roman olarak Çıra Genç etiketi ile neşredildi.

Muhammed Mursi’nin hayatını, fikirlerini ve mücadelesini anlatan bu roman alanında ilk olma özelliği taşımaktadır. Muhammed Mursi’nin hayatını işleyen ilk romandır.

Mısır’ın ilk seçilmiş ve meşru Cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi’nin hayatını doğumundan başlayarak, mahkeme salonundaki şehadetine kadar olan süreç içindeki önemli anekdotlar işleyen yazar, yeni nesillerin güzel adamları tanımasına bir vesile olarak bu romanı kaleme almıştır.

O bir Kur’an hafızı/muhafızı.

O bir bilim adamı.

O bir yardım gönüllüsü.

O bir Cumhurbaşkanı.

O bir şehid.

O Muhammed Mursi.