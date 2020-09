Muhit Dergisi: Asım Gültekin Dosyası

Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde, ocak ayında yayın hayatına başlayan Muhit, her kuşaktan pek çok kıymetli ismin eserleriyle katkı sunduğu Eylül sayısıyla yürüyüşüne devam ediyor. Geçen ay Hüsrev Hatemi dosyasıyla çıkan dergi, bu ay, genç yaşta aramızdan ayrılan Asım Gültekin’i sayfalarına taşıyor.

Dergi, Ekrem Aytar’ın Ayasofya üzerine keleme aldığı “Ulu Mâbed Ayasofya Camii” ve Hüsrev Hatemi’nin “Beyrut’u Görmeden Anmak” başlıklı yazısıyla merhaba diyor. Hüsrev Hatemi’yi Ömer Lekesiz’in kısa ancak derin yazısı ve usta çizer Hasan Aycın’ın anlam yüklü çizgisi izliyor.

Asım Gültekin Dosyası

Dosya, Rasim Özdenören’in “Asım’ın Çantası” başlıklı yazısıyla açılıyor: “Asım Gültekin, belki en az zamanı kendi şahsına ayırabilmişti.” D. Mehmet Doğan, “Erken yola çıkan dünya sakini” diyor Gültekin için. Zeki Bulduk, “İşim yoktu ama Asım vardı” diyor dostunu anarken. Bünyamin Yılmaz, “Cahit Zarifoğlu’nun şiirlerinin izcisiydi Asım” diyor. Osman Toprak ve Suavi Kemal Yazgıç, Asım Gültekin’in dil ve etimoloji alanındaki gayretine ışık tutuyorlar. Murat Güzel, “Asım Gültekin’in bütün çabası, gayreti daha yaşanabilir bir hayat, ülke ve dünya özlemiyle yüklüydü” diyor yazısında. Samed Karagöz “Vefaya Veda Ederken”, İsmail Halis “Kalbimize Mızrak Gibi İnen Bu Çiçekti”, Saadettin Acar “Asım Gültekin İçin Zamansız Sözler”, Ahmet Edip Başaran “Gözüpek Bir Dervişin Yürüyüşü”, Kâmil Yeşil “Kendimize Ağlayalım”, Mehmet Dinç “Bir Hakikatin Farkında Olmak”, Süleyman Ragıp Yazıcılar “Kapaklara Müslüman Öncüleri Koymalı”, Said Yavuz “Bir Kalbi Daha Olanlar İçin” ve Güray Süngü “Arkadaşım” başlıklı yazısıyla Asım Gültekin dosyasına katkı sunan kalemler. Arif Ay, Murat Güzel ve Betül Aksakal birer şiiriyle, Ahmet Altay ise çizgisiyle dosyayı zenginleştiriyor.

Şiir, Öykü, Deneme

Her kuşaktan pek çok şaire yer veren Muhit, bu sayıda da birbirinden kıymetli isimleri ağırlıyor. Ahmet Murat’ın “Fark Eder mi Yaşlanırken” isimli şiiriyle açılıyor şiir sayfaları. Ahmet Murat’ı “Çok Bahar Ümidi” isimli şiiriyle Fatma Şengil Süzer takip ediyor. Emel Özkan, Mehmet Narlı, Murat Küçükçifci, Elyesa Koytak, Mustafa Ruhi Şirin, Atakan Yavuz, Zülal Sema, Mustafa Akar, Nurullah Genç, Mehmet Özger, Ahmet Edip Başaran, Said Yavuz, Levent Dalar, Nurettin Durman, Bahadır Sancak, Emre Demir, Mehmet Burak, Eray Sarıçam, Seyyid Ensar, Muhammed Said Çimen, Mehmet Doruk Kandemir ve Ayşe Hilal Sandıkçı Muhit’in Eylül sayısına şiirleriyle katkı sunan isimler. Bir de Faruk Uysal’ın Edgar Ellan Poe’dan tercüme ettiği “Göl: -Ya” isimli şiir bulunuyor.

Son sayının öykü sayfaları da oldukça zengin. “Ukde” isimli öyküsüyle Hatice Ebrar Akbulut, “Mümtaz Bey yahut Elbet Bir Gün” isimli öyküsüyle Mahmut Çoşkun ve “Fazla Uzaklara Gitme” isimli öyküsüyle Muhsin Macit dokuzuncu sayının öykücüleri oluyor.

Berat Demirci, “Sözün piyasası, sözü yalnızca ‘hitabet paketi’ içinde ve bir katma değer olarak kullanır” diyor “Söz Aynasında Tüketim Toplumu” başlığını taşıyan yazısında. Mustafa Muharrem, “Kanaat Marketinde Kasiyer Olmak”tan bahsediyor. Dursun Çiçek, fotoğraflarda ne aradığımızın izini sürüyor. Erol Göka ihtiyacımız olanın “Merhamet Medeniyeti” olduğundan bahsediyor kıymetli yazısında: “Merhamet anlayışının hayata geçirilebilmesi için merhamet medeniyetine lüzum var. Bunun için de tüketime karşı ihtiyacı, uçlara karşı mutedilliği, güce karşı insanı ve adaleti öne çıkaran medeniyet siyaseti lazım.” Leyla İpekçi, Selim Cerrah, Zeynep Kot Tan, Sadık Koç, Halil İbrahim İzgi, Ömer Yalçınova ve Mehmet Aycı yazılarıyla Muhit’in Eylül sayısına omuz veren diğer isimler.