Muhit Dergisi Azerbeycan Sayısı İle Yayınlandı

Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde, ocak ayında yayın hayatına başlayan Muhit, her kuşaktan pek çok kıymetli ismin eserleriyle katkı sunduğu Aralık sayısıyla yürüyüşüne devam ediyor. Geçtiğimiz ay İbrahim Kalın söyleşisiyle çıkan dergi, bu ay Azerbaycan Edebiyatı ve Tarihi dosyası ile okuyucuyla buluşuyor.

Dergi, Mustafa Özel’in “Güneş Balçıkla Sıvanmaz” başlıklı yazısıyla açılıyor. Özel, haddi aşanlara gereken cevabı veriyor: “Peygamberimiz dün karalanmaya, lekelenmeye, itibarsızlaştırılmaya, değersizleştirilmeye çalışıldı; başarılamadı. Bugün de aynı karalama, lekeleme, itibarsızlaştırma, değersizleştirme devam ediyor; yine başarılamayacak. Çünkü güneş balçıkla sıvanmaz.” Hüsrev Hatemi ise “Avrupa’nın İslam Ülkelerine Bakışı”na değiniyor yazısında. Hatemi’yi “Ol-an” başlıklı yazısıyla Ömer Lekesiz, mana dolu çizgisiyle usta çizer Hasan Aycın izliyor.

Ahmet Kekeç

Necip Tosun, kısa bir süre önce aramızdan ayrılan gazeteci ve yazar Ahmet Kekeç’i otuz yedi yıldır tuttuğu günlüğüyle anıyor. Kekeç’ten Tosun’a yazılmış 1984 tarihli bir mektup da bu sayıda yayımlanıyor. İbrahim Tenekeci ise “Yirmi Sekiz Yıl ve Bir Gün” başlıklı yazısıyla şahitliğini dile getiriyor: “Ahmet Ağabey, büyüklüğünü yaşıyla değil, yaşantısıyla gösteriyordu. Yanında yahut onun olduğu yerlerde güven içindeydiniz. Onun elinden, dilinden ve kalbinden emindiniz.” Derginin sunuş yazısında, ocak ayında geniş kapsamlı Ahmet Kekeç dosyası yapılacağı da belirtiliyor.

Dünden Bugüne Azerbaycan Tarihi ve Edebiyatı

Yaptığı dosyalarla dikkat çeken Muhit, bu ay da kıymetli birçok ismin yazılarıyla katkı sunduğu Azerbaycan dosyasıyla bunlara bir yenisini daha ekliyor. Dosyada, Azerbaycan topraklarının Selçuklular tarafından fethinden Kafkas İslam Ordusu’na ve günümüz Azerbaycan edebiyatına kadar bin yıllık bir birikim gözler önüne serilmeye çalışılıyor.

Haşim Şahin’in “Selçukluların Azerbaycan ve Kafkasya’yı Fethi” başlıklı yazısıyla açılıyor dosya. Şahin’i “Klasik Dönem Azeri Sahası Türk Edebiyatı” yazısıyla Muhsin Macit takip ediyor. Namık Açıkgöz, Şehriyar’ın Heyder Babaya Selam şiirini inceliyor. Abdülselam Arvas, Azerbaycan’da yapılan Dede Korkut araştırmalarını Dede Korkut Dergisi örneğinden yola çıkarak gözler önüne seriyor. Necmi Uyanık, “Kafkas İslam Ordusu ve Nuri Paşa’yı yazıyor. İmdat Avşar, Günümüz Azerbaycan Edebiyatı’na genel bir bakış atıyor: “Bizde yok olmaya yüz tutmuş̧ olsa da Azerbaycan halk şiiri ve âşıklık geleneği hâlâ Azerbaycan edebiyatının gür bir kolu olarak sürmektedir.” Elmı̇ra Memmedova Kekeç “Türk Mukavemet Teşkilatı Lideri Rauf Denktaş’ın Mücadelesi Azerbaycanlı Yazarların Değerlendirmelerinde” başlıklı yazısıyla, Kemale Әlәkbәrova ve Sәadәt Şıxıyeva ise Azeri lehçesiyle kaleme aldıkları yazılarıyla Azerbaycan dosyasına zenginlik katan isimler oluyor.

Şiir, Öykü, Deneme

Her yaştan pek çok şaire ev sahipliği yapan Muhit, on ikinci sayısında da bu geleneğini sürdürüyor. Derginin şiir sayfaları Mehmet Aycı’nın “Üşürsün Diye” adlı şiiriyle açılıyor. Aycı’yı, Arif Ay’ın “Mâhûr Şarkılar / 12”, Ervanur Erdoğan’ın “Bir Şarkının Ömrü Kadar” isimli şiiri izliyor. Eyyüp Akyüz, Murat Güzel, Nurullah Genç, Tuba Kaplan, Mustafa Muharrem, Berat Demirci, Mustafa Ruhi Şirin, Ali Akyurt, Şakir Kurtulmuş, Nurettin Durman, Sadık Koç, Mehmet Tepe, Metin Erol, Emre Demir, Mehmet Fatih Öz ve Mahmut Gürkan bu sayının diğer şairleri. Ahmet Edip Başaran ise “Kafkasya’da Bir Kırlangıç” şiiriyle derginin arka kapağını süslüyor: “Zaman kurulmuş̧ bir yay gibi geriniyor göğsümde.”

Muhit öyküde de doyurucu bir içerik sunmayı başarıyor. "Çanakkale’nin Kesilmeyen Rüzgârları" isimli öyküsüyle Cemal Şakar, “Son Adım” öyküsüyle Abdullah Harmancı, “Klişenin Kokusu” öyküsüyle Handan Acar Yıldız ve “Dünya Kadınlar Günü” öyküsüyle Betül Nurata Aralık sayısına öyküleriyle katkı sunuyor.

Ercan Yıldırım, Dursun Çiçek, Erol Göka, Mehmet Narlı, Cemal Kurnaz, Harun Yakarer ve Tayfun Doğan da yazılarıyla Muhit’in Aralık sayısına omuz veren diğer isimler.