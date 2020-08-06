Muhit Dergisi Hüsrev Hatemi Dosyası

Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde yayın hayatına devam eden Muhit, Ağustos sayısında, yine her kuşaktan pek çok kıymetli ismi okuyucuyla buluşturuyor. Dergi, üç büyük zaferle açılıyor: Malazgirt, Mohaç ve Büyük Taarruz.

Mehmet Hakan Kekeç, Malazgirt; Murat Alanoğlu Mohaç, Gökhan Gökçek ise Büyük Taarruz ile ilgili kıymetli birer yazı kaleme alıyor.

Hüsrev Hatemi Dosyası

Temmuz sayısında Genç Şairler dosyası ile çıkan Muhit, Bu ay da Türk edebiyatının yaşayan çınarlarından 1938 doğlumlu Hüsrev Hatemi’yi sayfalarına taşıyor. Dosya, usta çizer Hasan Aycın’ın “İki Hatıra” başlıklı yazısı ve bir çizgisiyle açılıyor. Alâattin Karaca, “Erguvanî İstanbulî ve Melâlî Şair Hüsrev Hatemi” yazısında, “Hatemi Bey, şiiri ‘yapılan bir şey’ olmaktan çıkarıp ‘duyulan’a dönüştürüyor” diyor. Ali Şükrü Çoruk, Hüsrev Hatemi; M. Fatih Andı, Hatemi şiiri üzerine yazıyor. Mehmet Narlı “Bana Hüsrev Hatemi’nin şiiri için bir tek niteleme kullan denilse, “zamanın sesi” derim” diyor yazısında. Beşir Ayvazoğlu “Hüsrev Bey’in manzum lâtifeleri”ni paylaşıyor Muhit okurlarıyla. Doğan Hızlan Hatemi’nin dünyası, Fatma Barbarosoğlu Berlin 1969 şiiri üzerine yazıyor. Sibel Eraslan “İyiki Varsın Karakavak”, Mevlana İdris “Dersaadet’te Bir Çelebi”, Kâmil Yeşil “Çelebi Sizi Unutmadık, Unutmayız”, Sadık Battal “Gönlümdeki Hasan Hüsrev Hatemi” ve İbrahim Tenekeci “Nadir bir istisna: Hüsrev Hatemi” başlıklı yazılarıyla Hüsrev Hatemi dosyasına katkı sunan isimler oluyor. Ayrıca Mustafa Ruhi Şirin’den Hüsrev Hatemi’ye bir mektup ve Hatemi’nin kendi el yazısıyla üç şiiri bulunuyor.

Şiir, Öykü, Deneme

Sekizinci sayının şiir sayfaları Hüseyin Atlansoy’un “Bayramın Üçüncü Günü Aranacaklar Listesi” isimli şiiriyle selamlıyor okuyucuyu. Arif Ay’ın “Mahur Şarkılar / 8”, Murat Güzel’in “Ağaçların Diyalektiği” isimli şiirleriyle devam ediyor. Nurullah Genç, Hasan Hüseyin Çağıran, Mustafa Muharrem, Yağız Gönüler, Mehmet Burak, Eray Sarıçam, İbrahim Altay, Soner Karakuş, Emel Özkan, Zeynep Kot Tan, Aynur Dilber, Dilara Ayşe Akdeniz, Ayşe Çelikkaya, Fazıl Baş, Süleyman Unutmaz, Ömer Yalçınova, Adem Yazıcı ve Mehmet Tepe bu sayının diğer şairleri. Mehmet Aycı ise şiiriyle derginin arka kapağını süsleyen isim oluyor: “Sayısız alfabesi var bakışlarının.”

Muhit’in öykü sayfaları da oldukça zengin. Abdullah Harmancı, Handan Acar Yıldız, Selma Aksoy Türköz, Doğukan İşler ve Mustafa Nezihi Pesen öyküleriyle Ağustos sayısına katkı sunan isimler.

Geçtiğimiz günlerde aramızdan ayrılan Asım Gültekin için kaleme aldığı yazıda “Artık hepimiz bir kişi eksik yaşayacağız” diyor İbrahim Tenekeci. Leylâ İpekçi “En Güzel Suret’ten En Güzel Sanat’a”, Erol Göka “Gönülsüz Akıl, Akılsız Gönül, Dursun Çiçek “Görüntü Çağında Körleşme ve Görmenin İmkânı” başlıklı yazılarıyla Muhit’e değer katan isimler. Selim Cerrah, Tayfun Doğan, Ali Emre, Necip Tosun, Yunus Karadağ, Tuba Kaplan, Zeynep Merdan ve Emine Batar Muhit’in ağustos sayısına yazılarıyla omuz veren isimler oluyor.