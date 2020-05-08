Muhit Dergisi Mayıs Sayısı

Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde, ocak ayında yayın hayatına başlayan edebiyat ve fikir dergisi Muhit, ülkece geçtiğimiz bu zor günlerde yürüyüşüne devam ediyor. Her kuşaktan birçok yazar ve şairin eserleriyle katkı sunduğu derginin Mayıs sayısı evde kalan okuyucuyu memnun edecek zengin bir içerik sunmayı başarıyor.

Dergi, Erol Yılmaz’ın “Koronavirüs Günlerinde Bilginin Hayatî Değeri” ve Kemal Sayar’ın “Neyi Değiştiriyor Üzüntümüz?” başlıklı yazısıyla merhaba diyor: “Virüsün hırpaladığı bu günler, dayanışma günleridir. Ortak insanlığımızı idrak ve ihya etmemiz ve dahi cümle varlığa merhamet göstermemiz gerekiyor.” Bu iki kıymetli yazıyı usta çizer Hasan Aycın’ın çizgisi ve Ömer Lekesiz’in kısa ancak derinlikli yazısı takip ediyor.

Âkif Emre Dosyası

Geçen ay “Vefa Özel Sayısı”yla okuyucu karşısına çıkan Muhit, bu ay Mayıs 2017’de aramızdan ayrılan Âkif Emre’yi sayfalarına taşıyarak vefa bahsine devam ediyor. Dosya, Ömer Lekesiz’in “Âkif Emre: Mühürlenmiş Zamanda Zamansız Bir Yolcu” başlıklı yazısıyla açılıyor: “Gazetecilik mesleğinde Âkif Emre’yi diğer meslektaşlarından ayıran en önemli husus, onun münevver bir müminin sorumluluğuna sahip olmasıdır.” Alev Erkilet, Âkif Emre’nin yazılarından hareketle göçmen meselesine bakışına değiniyor: “Âkif Emre’ye göre muhacir ve muhaceret gelinen yerin bir İslam yurdu olmasıyla alakalıdır.” Mustafa Kirenci, “Âkif Emre, derinliğini ve içindeki ateşin hararetini daima koruyarak söylemesi gerekenleri söyledi” diyor. Cemal Şakar, Âkif Emre’nin şahsiyetinden hareketle şu önemli tespitte bulunuyor: “İnsanın kendi yolunu açması, sorularının peşinde koşması anlamına gelir.” Dursun Çiçek, Âkif Emre ile başlayan ve devam eden yolculuğunu anlatıyor: “Yol, yoldaş ve yolculuk, asli olanı, hakikati unutmamak içindir.” Köksal Alver “Yürürken”, Hüseyin Su “Âkif Emre’de İslamcılık Düşüncesi” başlıklı yazılarıyla Âkif Emre dosyasına katkı sunan isimler. Saadettin Acar’ın 2003 yılında Âkif Emre ile gerçekleştirdiği ve ilk kez Muhit’te yayınlanan bir de söyleşi yer alıyor.

Şiir, Öykü, Deneme

Muhit, günümüz Türk şiirinin her yaştan pek çok şairine beşinci sayısında da ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bu sayının şiir sayfaları Hüseyin Atlansoy’un “Noksan Abdal” isimli şiiriyle açılıyor. Atlansoy’u “Gürz” isimli şiiriyle Said Yavuz, “İbrahim Çağrısı” şiiriyle Turan Koç, “Abi Gazeli” isimli şiiriyle Ahmet Murat takip ediyor. Süleyman Unutmaz, Eray Sarıçam, Murat Güzel, Mehmet Narlı, Mustafa Ruhi Şirin, Arif Ay, Emel Özkan, Mustafa Akar, Eyyüp Akyüz, İbrahim Tenekeci, Emre Demir, Tayfun Doğan, Yunus Karadağ, Mehmet Fatih Öz, Tuba Kaplan ve Bahadır Sancak Mayıs sayısına şiirleriyle katkı veren şairler. Harun Yakarer ise “Serçelerin Uykusu” şiiriyle derginin arka kapağını süsleyen isim oluyor: “Alnıma vuran serinliğin sessiz sahibi / İçimde nefesin, adım ölecekler arasında.”

Derginin öykü sayfaları da oldukça zengin. Bu sayıda, Gökhan Özcan’ın “Muhayyel Doğan’ın Mütemadiyen Ölümü”, Hasanali Yıldırım’ın “Palyaço”, Kâmil Yeşil’in “Sekerat”, Selma Aksoy Türköz’ün “Gökkuşağı”, Suavi Kemal Yazgıç’ın “Seyirci” ve Selime Kahraman’ın “Karın Büyüsü” isimli öyküleri bulunuyor.

Mustafa Özel “Bir Müslüman Şehir Olarak İzmir” yazısında, “Bugün İzmir’in ilçeleri olan Bergama, Ödemiş ve Tire, Osmanlı döneminde önemli ilim merkezleri idi” diyor. Hüsrev Hatemi, “Süleyman Paşazâde Sami Bey”i anlatıyor. Enes Talha Tüfekçi, “Sanal Özgürlük İle Gönüllü Kölelik Arasında” kaldığımız bu günlerde gerçek özgürlüğün tanımını veriyor: “Asıl özgürlük, evrende her şeyi gözeten ve bilenin tek olan Allah olduğuna iman etmek ve onun ağlarına sımsıkı sarılmaktır.” Mahmut Coşkun “Sanat, Slogan ve Kimlik” başlıklı yazısında önemli tespitlerde bulunuyor: “Sanatı slogandan ayıran sözü güzel söylemek değildir, yapabileceklerini söylemektir.” Leylâ İpekçi “İçimizdeki Sırat”, Ahmet Edip Başaran “Her Sabah Bir Başka Yüzle”, Mehmet Aycı “Kedinin Tanpınar Bakışı” ve Sadık Koç “Münacat” başlıklı yazılarıyla Muhit’in Mayıs sayısına omuz veren isimler oluyor.