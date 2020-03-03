Muhit Dergisi'nin 3. Sayısı Yayımlandı

Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde yayın hayatına başlayan edebiyat ve fikir dergisi Muhit, üçüncü sayısıyla yürüyüşüne devam ediyor. Her yaştan pek çok yazar ve şairi sayfalarında buluşturan dergi, Mart sayısıyla da okuyucuya doyurucu ve zengin bir içerik sunuyor.

Birçok yeni ismin de eserleriyle katkı verdiği derginin Mart sayısı, A. Ali Ural’ın “Teşbih İhtiyacı” başlığını taşıyan yazısıyla selamlıyor okuyucuyu. Ural’ı İbrahim Paşalı’nın Nuri Pakdil üzerine kaleme aldığı “Elhamdülillah Nuri Pakdil Bu Dünyadan Göçtü” başlıklı yazısı izliyor. Usta çizer Hasan Aycın’ın çizgisini Ömer Lekesiz’in kısa ancak derinlikli yazısı takip ediyor.

Şiir, Daima

Yaşayan tüm kuşaklardan şairlere yer veren derginin şiir sayfaları, Ahmet Murat’ın “Frankfurt Hayvanat Bahçesinde Sabah Oluyor ve Bir Kuş” isimli şiiriyle açılıyor. Ahmet Kot’un “Eski Köleden Yeni Danslar”, Levent Dalar’ın “Örümceğin Şarkısı”, Mustafa Akar’ın “Bir Çocuk Gerekli”, Mehmet Narlı’nın “Bedel”, Arif Ay’ın “Mâhûr Şarkılar / 3”, Cahit Koytak’ın “Filistinli Gangster”, Mustafa Ruhi Şirin’in “Alfabeden Önce”, Mustafa Muharrem’in “Avaz”, Zeynep Kot Tan’ın “Zamanın Durduruluşu” şiirleriyle devam ediyor. Liyâ Zerya, Ömer Fatih Andı, Nurullah Genç, Muhammed Ali Caymaz, Hacer Akbulut, Enes Talha Tüfekçi, Seyyid Ensar, Mehmet Burak, Dilara Ayşe Akdeniz, Büşra Yavuz, Mehmet Ali Yafez, Suavi Kemal Yazgıç ve İbrahim Tenekeci bu sayıya şiirleriyle katkı veren diğer şairler. Nurullah Koltaş’ın Robert Bly’dan tercüme ettiği “Kaleden Şeker Aşırmak” isimli şiir çevirisi mevcut bir de. Bahadır Sancak ise “Zaman Aşımına Uğrayan Rüya” isimli şiiriyle derginin arka kapağını süsleyen isim oluyor.

Üçüncü sayının öykü sayfaları da oldukça zengin. Bu sayıda, Handan Acar Yıldız’ın “Çıkmaz Sokakta Yaya Geçidi”, Abdullah Harmancı’nın “Doğrulan”, Doğukan İşler’in “Gör”, Emine Batar’ın “Büyük ‘Ben’in Yalnızlığı” ve Mustafa Nezihi Pesen’in “Cennete Kadar Yürümeliydik” isimli öyküleri bulunuyor.

Ömer Lekesiz İle Kudüs Üzerine Söyleşi

Amerika Birleşik Devletleri’nin haksız ve ahlaksız planıyla tekrar İslam âleminin gündemine gelen Kudüs’ü, Hüseyin Ahmet Çelik, Ömer Lekesiz ile konuşuyor. Önemli tespitlerde bulunuyor Lekesiz: “Kudüs’ü hak etmeyenlere, değerini geçmişte bilmedikleri gibi şimdi de bilmeleri mümkün olmayanlara terk etme zorunluluğu, elbette büyük bir acıdır ancak onun tekrar fethiyle giderilebilecek olan bu acı, Müslüman umuda sıkı sıkıya bağlı olan bir acıdır.” Söyleşinin hemen ardından İbrahim Tenekeci “Saka Kuşunun Gittiği Yerler” isimli yazısında “İstanbul’da gördüğümüz saka kuşlarının tamamına yakınının istikameti Filistin coğrafyası. Muhtemelen Kudüs’ü de görüyorlardır” diyerek meseleye farklı bir noktadan yaklaşıyor.

Beşir Ayvazoğlu, “Nevâî’nin Bir Beyti ve Hatırlattıkları” başlıklı emek mahsulü yazısıyla Mart sayısına değer katan kıymetli isimlerden. Prof. Dr. M. Fatih Andı edebiyat okumalarına devam ediyor: “Edebiyat geleneğimiz, kendisini yapan inanç sisteminin ürettiği değerlerle vücut bulmuş, bu sistemin içinden seslenen metinlerle var olmuş bir yekûndur.” Ahmed Fatih Andı “Tarihçinin İki Zor Meselesi”ni irdeliyor. Hüsrev Hatemi “Edebiyatçıların Anıları”nı yazıyor. Erol Göka, “Kalbi Anlamadan İnsan Anlaşılabilir mi?” sorusuyla dikkatimizi tekrar kalbe çekiyor. Dursun Çiçek, “Fotoğrafın Dili ve Sanat” üzerine önemli tespitlerde bulunuyor. Leyla İpekçi, “İstismar ve sömürüden, nefret ve kibirden, öfke ve talandan azade halis niyet gerekiyor hepimize” diyor. Kemal Sayar, “İyiliğin Kanatları”na işaret ediyor: “İyiliğin kanatlarına tutunmaya her zamankinden çok ihtiyacımız var. İyiliğin izini sürmek, onu içimizde ve dışımızda bulmak, çoğaltmak ödevindeyiz.” Mahmut Coşkun, “Sanat, insanın yeryüzünde her zaman kendisini gurbette hissetmesidir” diyor “Sanat, Başkaldırı ve Âdem” başlıklı yazısında. Ekrem Aytar, “Vefatının Yüzücü Yılında Ömer Seyfettin”i anıyor: “Balkan Savaşı’nın başlaması nedeniyle Ömer Seyfettin’in sivil hayatı bir yıl sürmüştür. Yeniden orduya çağrılır. Sırplara ve Yunanlılara karşı Kumonova ve Yanya cephelerinde savaşır. Yanya kalesinin beş ay süren savunmasında, Karlıtepe’de esir düşerek bir yıl kadar Yunanistan’da Nafliyon kasabasında esaret altında kalır.” Zeki Bulduk, ‘Afganistan Mektupları’na devam ediyor: “Kahhar Asi’nin Annesi”

Abdullah Kasay “Sinema ve Hikâyesizlik: Anlamdan Kaçış”, Harun Yakarer İnsan-ı Kâmil’den Şizofrene Divan Şiirinde Âşık”, Kâmil Yeşil “Namaz İnsanı Kılar”, Mehmet Aycı “Aliya İzzetbegoviç’e Dair Anlatılan Ancak Yazıya Geçmemiş Birkaç Menkıbe”, Arif Ay “Adem Turan’ın Bin Türlü Yama’sı”, Yunus Emre Tozal “Kalbin Sesi İmanın Göstergesidir” ve Ömer Yalçınova “Mustafa Köçenoğlu Şiirinde Yeni Bir Çevrim” başlıklı yazılarıyla Muhit’in Mart sayısına omuz veren diğer isimler oluyor.