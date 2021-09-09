MUHİT EDEBİYAT VE TABİAT DOSYASIYLA RAFLARDAKİ YERİNİ ALDI

Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde, Ocak 2020’de yayın hayatına başlayan Muhit, her kuşaktan pek çok kıymetli ismin eserleriyle katkı sunduğu Eylül sayısıyla yürüyüşüne kaldığı yerden devam ediyor. Ağustos sayısında Selçuklular dosyasıyla çıkan dergi, bu ay da Edebiyat ve Tabiat dosyasıyla okuru selamlıyor.

Dergi, usta çizer Hasan Aycın’ın mana dolu çizgisiyle açılıyor. Aycın’ı “Sözcüklerin Ruhu” isimli şiiriyle Ahmet Edip Başaran, “Mâhûr Şarkılar / 21” şiiriyle Arif Ay, “Uluyorsun” şiiriyle Tuba Kaplan, “Havuzbaşı Parkı” şiiriyle Ömer Fatih Andı takip ediyor. Süleyman Unutmaz, Suavi Kemal Yazgıç, Mehmet Fatih Öz, Murat Küçükçifci, Emre Demir, Dilara Ayşe Akdeniz, Mustafa Özçelik ve Mehmet Aycı Eylül sayının diğer şairleri. Arka kapak şiiri ise Yunus Karadağ’a ait: “Son salıncak kuruldu / kalbim ritmini kaybetmiş / bisiklet sürmeyi öğretiyor babasına.”

Edebiyat ve Tabiat Dosyası

Geçtiğimiz ay Selçuklular dosyasıyla çıkan Muhit, bu ay da dikkat çekici bir dosya konusuyla selamlıyor okuru: Edebiyat ve Tabiat. Dosya Muhsin Macit’in “Divan Şairinin Tabiata Bakışı Nasıldı?” başlıklı yazısıyla açılıyor. Macit’i “Dağlar ile Taşlar ile” başlıklı yazısıyla Dursun Çiçek izliyor: “Yanan her ağaç dünyayı cennet iddiası ile nasıl cehenneme çevirdiğimizi, taşan her dere hevâ ve hevesimizi nasıl içinde boğulduğumuz umman hâline getirdiğimizi hatırlatıyor.” Leylâ İpekçi, “Kıyamet Koparken Ağaç Dikme Usulleri”ni yazıyor. Hüseyin Akın, Türk şiirinin tabiata bakışını inceliyor. Osman Toprak, “Tabiatını Arayan İnsan”ı anlatıyor. Hüsrev Hatemi, edebiyat tabiattan etkilenerek başlar, diyor. Ahmet Edip Başaran, İnsan ve Tabiat arasındaki ilişkiyi irdeliyor. “Güzel olanı örten perdeyi ancak tabiata dâhil olarak açabiliriz,” diyor Harun Yakarer “Ormanda Ayak İzlerim” başlıklı denemesinde. Seda Akkurt Gümüş, Tayfun Doğan, Haşim Şahin, Murat Güzel, Mehmet Narlı ve Seyyid Ensar yazı ve şiirleriyle Edebiyat ve Tabiat dosyasına katkı sunan diğer isimler oluyor.

Aynur Dilber ile Söyleşi

Ervanur Erdoğan soruyor, Geceleyin Bir Mümkün adlı ikinci öykü kitabı Muhit Kitap’tan çıkan Aynur Dilber cevaplıyor: “Ruhunda hissedebildiğin şey kendi dünyasını kuruyor.”

Öykü, Deneme

Eylül sayısının öykü sayfaları da oldukça zengin. “Sözcüklerin Müziği” isimli öyküsüyle Necip Tosun, “Bahçedeki Zambak” isimli öyküsüyle Kâmil Yeşil, “Kalb Çığlıkları” öyküsüyle Mustafa Nezihi Pesen bu sayıya öyküleriyle zenginlik katan isimler.

Erol Göka, ufuk açıcı denemelerine devam ediyor: “Zenginliği, istifçiliği dinen mübah, meşru ve hatta pek lazımmış gibi göstermek, istisna olanı kural hâline getirmek yerine temellere dayanmalıyız.” Zeynep Merdan, “Güzelin Kötülükleri”ni yazıyor. Mustafa Muharrem, yerel yönetimlerin kültür ve sanata bakışını inceliyor. Münire Rumeysa Çakan Konya Alâeddin Camii’ni, Yağız Gönüler Mustafa Özçelik’in Muhit Kitap’tan çıkan Anadolu’nun Gönül Dili Yunus Emre kitabını, Fatıma Şule Demirtaş ise İslam Düşüncesinde Psikoloji ve Psikoterapi kitabını inceliyor. Muhammed Akif Müftüoğlu ve Said Yavuz ise Muhit’in Eylül sayısına denemeleriyle omuz veren diğer isimler.