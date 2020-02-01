Muhit İkinci Sayısıyla Raflardaki Yerini Aldı

Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde, ocak ayında yayın hayatına başlayan, ilk sayısıyla edebiyatın birleştirici, toparlayıcı yönünü ön plana çıkaran edebiyat ve fikir dergisi Muhit, okuyucuda yoğun bir ilgi ve heyecan uyandırdı. Aynı ay içerisinde ikinci baskısını yapan dergi, Şubat sayısıyla da doyurucu ve zengin içeriğiyle bu çizgisini sürdürüyor.

Yine her kuşaktan kıymetli birçok ismin katkıda bulunduğu dergi, Arif Ay’ın kültür ve sanatın önemine değindiği “Edebiyatımızın Yörüngesi” başlığını taşıyan yazısıyla açılıyor. Arif Ay’ı, Muhit ve muhit kavramı üzerine kaleme aldığı yazısıyla Necdet Subaşı izliyor: “Dâhil olduğumuz muhitle özdeşleşmek kimliğimizin, kişiliğimizin billurlaşmasında en az ailemiz kadar, okul ve müfredat kadar etkili olur” cümlesiyle bulunduğumuz ‘Muhit’in üzerimizdeki etkisine dikkat çekiyor Subaşı. Necdet Subaşı’yı usta çizer Hasan Aycın’ın çizgisi, Ömer Lekesiz’in Ronda / Endülüs üzerine kaleme aldığı kısa ancak acı dolu yazısı takip ediyor.

Şiir, Daima

Muhit, günümüz Türk şiirinin her yaştan pek çok şairine ikinci sayısında da ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bu sayının şiir sayfaları Mustafa Akar’ın “Haklıyız ve Çok Yanıldık” isimli şiiriyle açılıyor: “Yorgun yalnızlıklar kalmıştır / Sana arkadaşlardan.” Akar’ı “Kalbindeki Güvercin” isimli şiiriyle Ali Emre, “Burjuvalar” isimli şiiriyle Cahit Koytak, “Dön Geri Bak” şiiriyle Mehmet Narlı takip ediyor. Mustafa Muharrem, Mustafa Ruhi Şirin, Nurettin Durman, Atakan Yavuz, Sadık Koç, Beyzanur Turcihan, Arif Ay, Yunus Karadağ, Soner Karakuş, Tuba Kaplan, Güven Adıgüzel, Zülal Sema, Ömer Yalçınova, Ömer Fatih Andı ve Kadriye Dumangöz Şubat sayısına şiirleriyle katkı veren diğer isimler. Nurullah Koltaş’ın Robert Bly’dan tercüme ettiği “Kadim Şairlerin Söyleyemediği” isimli şiir çevirisi mevcut bir de. Ahmet Edip Başaran ise "Damarda Bir Şah" şiiriyle derginin arka kapağını süsleyen şair oluyor: “Sevmek değil miydi elbet tek haklı üzüntüm.”

İkinci sayının öykü sayfaları da oldukça zengin. Bu sayıda, Ayşegül Genç’in “Arif’in Göğsündeki Karıncalar”, Ahmet Kekeç’in “Ramazan”, Selma Aksoy Türköz’ün “Sesler”, Mustafa Nezihi Pesen’in “Cennete Kadar Yürümeliydik” ve Sibel Eraslan’ın Ressam Hoca Ali Rıza’nın “İftar Sofrası” tablosundan yola çıkarak kaleme aldığı “Gel Keyfim Gel” isimli öyküleri bulunuyor.

Hasan Aycın ile Söyleşi

Hüseyin Ahmet Çelik soruyor, usta çizer Hasan Aycın cevaplıyor: “Geçmişimizden, bize ait olandan, bizi biz yapan ne varsa hepsinden nasiplendim.”

Hasan Aycın söyleşisinin ardından Cemal Şakar ve İbrahim Tenekeci’nin Hasan Aycı’nın şahsiyeti ve çizgileri üzerine kaleme aldıkları iki yazı geliyor. Cemal Şakar: “Konuştuğunda aklıyla değil de kalbiyle konuştuğunu; sizi dinlerken de kalbini sonuna kadar açtığını bir şekilde hissedersiniz.” İbrahim Tenekeci: “Bazı insanlar vardır. İçimizden onları çıkardığımız vakit geriye pek bir şey kalmaz. Hasan Aycın işte bu insanlardan biridir.”

Ercan Yıldırım “Çok Kutuplu Dünya Sisteminde Türkiye’nin Yeri ve Anlamı” başlıklı yazısında Türkiye’nin merkezi konumuna işaret ediyor. Erol Göka “Kalbimiz” başlıklı yazısında kalbin tarihi serüvenini gözler önüne seriyor. Kemal Sayar, “Mutsuz olmak için insanın bir nedene ihtiyacı yokmuş gibi görünüyor, daha ziyade mutlu olmak için nedenlere ihtiyacımız var sanki” cümlesiyle mutsuz modern insanı anlatıyor. Mehmet Dinç “İnsaniyet” başlıklı denemesinde neyi kaybettiğimizi hatırlatıyor. Leylâ İpekçi “Türklerin Sırrı”nı, Cengizhan Konuş “Türk Şiiri ve Şiirin Türkiye’si”ni yazıyor. Dursun Çiçek “Yalnızlığın Fotoğrafını Çekmek” isimli ilgi çekici denemesinde “Tek başına kalmamak için yalnızlığa tutunuyoruz” diyor. İbrahim Tenekeci “Sır vermek var mıydı?” başlıklı denemesiyle Dursun Çiçek’in “Yalnızlığın Fotoğrafını Çekmek” yazısını işaret ediyor.

Abdullah Harmancı “Baltan Taşa Değecek”, Kâmil Yeşil “Yazar Kimdir?”, Said Yavuz “Mürekkepten Mürekkep”, Necip Tosun “Hâle Sert’ten Bir İlk Kitap Başarısı: Çocukça Bir Direniş”, Metin Erol “Türkiye’nin Tarihi Kaderini Yüklenen Tüm Şairlere”, Suavi Kemal Yazgıç “İngiliz Anahtarı ile Çakılan Çivi”, Hüseyin Ahmet Çelik “Az Kalan Gölge”, Zeki Bulduk “Afganistan mektupları”, Bedir Acar “Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı” başlıklı yazılarıyla Muhit’in ikinci sayısına omuz veren isimler oluyor.