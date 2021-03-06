Muhit İstiklâl Marşı ve Mehmet Âkif Dosyasıyla Raflardaki Yerini Aldı

EDEBİYAT VE FİKİR DERGİSİ MUHİT İSTİKLÂL MARŞI VE MEHMET ÂKİF DOSYASIYLA RAFLARDAKİ YERİNİ ALDI

Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde, Ocak 2020’de yayın hayatına başlayan Muhit, her kuşaktan pek çok kıymetli ismin eserleriyle katkı sunduğu Mart sayısıyla yürüyüşüne kaldığı yerden devam ediyor. Şubat sayısında Hz. Muhammed (s.a.v.) dosyasıyla çıkan dergi, bu ay da istiklâl ve istikbal şairimiz Mehmet Âkif Ersoy dosyasıyla okuyucuyla buluşuyor.

Dergi, usta çizer Hasan Aycın’ın mana dolu çizgisiyle açılıyor. Hasan Aycın’ı, “Yeryüzü Deyince Açılan Sayfalar” isimli şiiriyle Ahmet Edip Başaran, “Uzaklara Dalmış Gözlerin Oradan Çıkardıkları” şiiriyle Said Yavuz, “Kınık” şiiriyle Murat Güzel, “Mâhûr Şarkılar” şiiriyle Arif Ay takip ediyor. İbrahim Tenekeci, Ali K. Metin, Bahadır Sancak, Emel Özkan, Enes Talha Tüfekçi, Beyzanur Turcihan, Tuba Kaplan, Dilara Ayşe Akdeniz, Mahmut Gürkan ve Ayşegül Baytut bu sayının diğer şairleri.

Mehmet Âkif ve İstiklâl Marşı Dosyası

Muhit, vatan şairi Mehmet Âkif ’in on kıtalık şiirinin İstiklâl Marşı olarak kabul edilişinin yüzüncü yılında (12 Mart 1921), Mart sayısının büyük bir bölümünü İstiklâl Marşı ve Mehmet Âkif’e ayırıyor. Birbirinden kıymetli isimlerin yazılarıyla katkı sunduğu dosya, Necmi Uyanık’ın Âkif biyografisiyle açılıyor: “Âkif, her zaman haksızlığın karşısında olmuştur.” Âkif’in şahsiyeti üzerine yazan Âlim Kahraman, “Âkif, sanatı kadar hayatı, kişilik özellikleriyle de seçkin bir şahsiyettir.” diyor. Turan Karataş, bir mektupla sesleniyor Âkif’e. D. Mehmet Doğan, “Âkif Kime ‘Korkma’ dedi?” sorusunun cevabını veriyor. Mehmet Narlı, İstiklâl Marşı’nı idrak etmek için gereken bazı ilkelerden bahsediyor. Mustafa Özçelik, İstiklâl Marşı’nın hikâyesini anlatıyor. Hüsrev Hatmi, “Mehmet Akif ’in Çanakkale, İstiklâl Marşı ve Bülbül şiirleri şair sayılması için yeterlidir.” diyor yazısında. Muhammed Enes Kala, “Âkif bize ilmi imanla, irfanı azimle ve hikmeti ışkla yoğurmayı öğretir.” diyor “İlim-İrfan-Hikmet Ekseninde Mehmet Âkif’in Çağrısını Okumak” başlıklı yazısında. Tahsin Yıldırım Millî Mücadele’deki Âkif’i, Yunus Arifoğlu “Âkif’in aynasındaki biz”i, Âlim Yıldız Âkif’in cami kürsülerinden halkı nasıl aydınlattığını, Mustafa Özel Çanakkale Şehitlerine şiirini, Feride Turan şairin Berlin’deki günlerini, Namık Açıkgöz Mehmet Âkif’in beyitlerini, Necmettin Turinay bilimin İslamileştirilmesinde Âkif’in rolünü, Caner Arabacı ise Sebîlürreşad ve Eşref Edip’i yazıyor. Mehmet Âkif’le ilgili uzun soluklu çalışmaları olan Mehmet Doğan ve Mustafa Özçelik’le gerçekleştirilen birer söyleşi de dosyada yer alıyor.

Öykü, Deneme

On beşinci sayının öykü sayfaları da oldukça zengin. “Yıldız Yağmuru” isimli öyküsüyle Necip Tosun, “Dönüş Yolu” isimli öyküsüyle Selime Kahraman ve “Kalp Çığlıkları” öyküsüyle Mustafa Nezihi Pesen öyküleriyle bu sayıya katkı sunan isimler.

Erol Göka, “Dilimin sınırları, dünyamın sınırları... Söz, varlığın evi… Varlık, sözle dile gelir; bu dili kendi ahvalimizce anlamadan Hakikat ile irtibat kuramayız.” diyor “Paranın Felsefesi ve Psikolojisine Giriş” başlığını taşıyan yazısında. Celâl Fedai “Küçük Şiirler Nasıl Okunmalı?”, Dursun Çiçek ise “Hikmet Dağı” yazı dizilerine devam ediyorlar. Soner Karakuş “Deliye Anlatır Gibi”, Zeynep Merdan “Kalbin Şiddeti”, Cemal Kurnaz “Bana Seni Gerek Seni”, Leylâ İpekçi “Bir Boğaziçili Olarak ‘Bize Dair’ Bir Sosyoloji”, Haşim Şahin “Seyitgazi: Battal Gazi’nin Şehri”, Münire Rumeysa Çakan “Klasiğin Aykırı Yapısı; Piyale Paşa”, Harun Yakarer “Bir Çiçeği Açıklamak İçin: Yunus Karadağ Şiiri” başlıklı yazısıyla Muhit’in Mart sayısına omuz veren diğer isimler oluyor.