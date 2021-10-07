MUHİT SİBEL ERASLAN SÖYLEŞİSİ İLE RAFLARDAKİ YERİNİ ALDI

Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde yayın hayatına devam eden Muhit, Ekim sayısında, yine her kuşaktan pek çok kıymetli ismi okuyucuyla buluşturuyor. Eylül ayında Edebiyat ve Tabiat dosyasıyla çıkan dergi, bu sayı da Sibel Eraslan söyleşisi ve Erol Göka’nın “Maneviyatın Hayatımızdaki Yeri” başlıklı yazısı ile okuru selamlıyor.

Dergi, usta çizer Hasan Aycın’ın mana dolu çizgisiyle açılıyor. Aycın’ı “Kaldım Bir Ömür” isimli şiiriyle İbrahim Tenekeci, “Gece Göğü Kör Etti” şiiriyle Ervanur Erdoğan, “Dört Taç Sultanlığı” şiiriyle Hüseyin Atlansoy, “Mâhûr Şarkılar / 22” şiiriyle Arif Ay takip ediyor. Nurullah Genç, Beyzanur Turcihan, Emel Özkan, Zülal Sema, Ünsal Ünlü, Mehmet Tepe, Ayşegül Baytut, Tuba Kaplan, Seyyid Ensar, Ömer Yalçınova, Mustafa Uçurum, Nurettin Durman, Mehmet Aycı, Doğukan İşler, Âdem Yazıcı, Mustafa İbakorkmaz ve Mahmut Gürkan bu sayıda şiirleriyle yer alan diğer isimler. “Güneşte Prova” şiiriyle Merve Erkovan bu sayının arka kapağını süsleyen isim oluyor: “doluyor gözlerine / ve tekrar ediyor serabını / sanki bir kuraklık gibi her damlanın ucunda.”

Sibel Eraslan ile Söyleşi

Selime Kahraman soruyor, Ayrılık Üzüntülerin Annesidir isimli son öykü kitabı Muhit Kitap’tan çıkan Sibel Eraslan cevaplıyor: “Harfler, ayrı kaldığımız cennete mektup yazmak için icat ettiğimiz çizgilerdir.”

Öykü, Deneme

Bu sayının öykü sayfaları da oldukça zengin. Güray Süngü “Yeni Dünya”, Zeki Bulduk “Yaşamak Oyunu”, Emine Batar “Uzak Yarın”, Serkan Üstüner “Bir Şehir Düşü” isimli öyküleriyle Ekim sayısına katkı sunan isimler.

Erol Göka, “Maneviyatın Hayatımızdaki Yeri” başlıklı dikkat çekici yazısıyla Müslüman kültüre özgü maneviyattaki varoluşsal çatışmaları anlamaya ve anlatmaya çalışıyor. Dursun Çiçek, Hikmet Dağı yazı dizisine devam ediyor: “Nebilerin hicretlerinden alır manasını velilerin yolculukları.”

Abdullah Harmancı “Karaman’da Uyanış”, Kâmil Yeşil “Duyguların Ötelenmesi Üzerine”, Leylâ İpekçi, “İnsan gerçeğini “aşk ile bir daha” ikrar eden kalem”, Ali Emre “Odun Hamalı”, Mehmet Dinç “Zaman Yönetiminin Tercümesi”, D. Mehmet Doğan “Sahih Türkçe Yazıları: “hayat”ımıza kim kastediyor?” Mustafa İsen “Bir Başka Bakış Açısıyla Sultan Üçüncü Murad”, Soner Karakuş “Sağlam Kafa” başlıklı yazısıyla bu sayıda yer alıyor. Yağız Gönüler, Mustafa Muharrem, Mustafa Özel, Selim Cerrah, Harun Yakarer, Haşim Şahin, Hüseyin Akın, Muhsin Macit yazılarıyla bu sayıya katkı veren diğer isimler oluyor.

Necip Tosun “Derviş ve Ölüm’ü Yeniden Okurken” yazısında Derviş ve Ölüm kitabını, Nahide Nagehan Akyol Muhit Kitap’tan çıkan Kahramanın Ardından Erol Olçok Kitabı’nı, Betül Zeyrek Mustafa Kutlu’nun Bir Demet İstanbul kitabını inceliyor.