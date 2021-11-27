Muhtasar Mukaddime-i Cezeriyye Şerhi, İlahiyat, Yeni Çıkanlar

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Muhtasar Mukaddime-i Cezeriyye Şerhi

27.11.2021 09:00 - Yeni Çıkanlar
Muhtasar Mukaddime-i Cezeriyye Şerhi

Kur'an'ın özgün telaffuz biçimini kayıt altına almayı amaçlayan Tecvid İlmi bünyesinde sayısız eser kaleme alınmış, bu eserlerden bazıları sonraki çalışmalar için temel metin olma vasfı elde etmiştir. Bunlardan biri de İbnu'l-Cezerî'nin el-Mukaddime fî-mâ alâ'l-Kârii en Ya'lemeh isimli recez formundaki manzum eseridir.

Gerek tecvid eserlerine vakf-ibtidâ ve Mushaf imlası gibi başlıkların girmesine öncülük etmesi gerekse de vecizliği, manzum oluşu ve Kur'an okuyucusunun ihtiyaç duyduğu temel bilgileri içeriyor olması sayesinde el-Mukaddime zamanla Kur'an eğitim ve öğretiminin vazgeçilmez kaynaklarından biri hâlini almış, ezberlenmesi yönünde de bir gelenek oluşmuştur. Bu özellikleri sebebiyle el-Mukaddime çok sayıda şerh çalışmasına da konu olmuştur.

Mushaf ve tecvid alanındaki akademik çalışmalarıyla bilinen Prof. Dr. Ğânim Kaddûrî el-Hamed'in eş-Şerhu'l-Vecîz alâ'l-Mukaddimeti'l-Cezeriyye isimli muhtasar şerhi bunlardan biridir. Muhtasar Mukaddime-i Cezeriyye Şerhi adıyla Türkçe'ye aktarılan bu veciz şerh, hem el-Mukaddime'yi gerekli temel bilgiler çerçevesinde izaha tabi tutmakta hem de Kur'an okuyucusunun ve Kur'an öğreticisinin ihtiyaç duyacağı tüm ilave bilgileri derli toplu bir biçimde sunmaktadır.

Yazar: Yeni Çıkanlar - Yayın Tarihi: 27.11.2021 09:00 - Güncelleme Tarihi: 24.11.2021 02:10

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