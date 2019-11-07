Münevver Ayaşlı için Özel Program

Kültür ve fikir dünyamızdaki izleriyle gönüllerde yer edinen Münevver Ayaşlı, Üsküdar Belediyesi tarafından, Üsküdar Valide Sultan Gemisi’nde düzenlenen “Üsküdarlı Bir İstanbul Hanımefendisi Münevver Ayaşlı” başlıklı programla anılacak. Üsküdar İskelesi’nden kalkacak geminin hareket vakti, 9 Kasım Cumartesi saat 14.00.

Eserleri ve yakın geçmiş tanıklığı ile nadide İstanbul hanımefendilerinden olan Münevver Ayaşlı için Üsküdar Belediyesi’nin düzenlediği Boğaz gezisi eşliğinde bir söyleşi etkinliği gerçekleşecek. Üsküdar Valide Sultan Gemisi’nde, TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı’nın yöneteceği “Üsküdarlı Bir İstanbul Hanımefendisi Münevver Ayaşlı” programına, Belkıs İbrahimhakkıoğlu, Salih Suruç ve Dursun Gürlek konuşmacı olarak katılacaklar. Yakınları Fatma Ayaşlı ve İbrahim Ayaşlı’nın da katkıda bulunacağı söyleşi, Üsküdar Turyol İskelesi yanından, 9 Kasım Cumartesi günü saat 14.00’te kalkacak olan Üsküdar Valide Sultan Gemisi’nde yapılacak.

444 0 875 numaralı telefonu arayıp rezervasyon yaptıranlar katılım sağlayabilecek.

Münevver Ayaşlı Kimdir?

906 yılında Selanik'de doğdu. Babasının görevi sebebiyle Osmanlı İmparatorluğu'nun çeşitli bölgelerini gezdi. Alman Okulu ve Fransa'da College de France ile Şark Dilleri Okulları'nda okudu. Arapça ve Farsça öğrendi. Ünlü şarkiyatçı Massignon'dan tasavvuf dersleri aldı. Viyana Büyükelçisi Sadullah Paşa'nın oğlu Nusret Bey ile evlenerek Ayaşlı soyadını aldı. Günlük gazete yazıları da yazdı. 20 Ağustos 1999 tarihinde İstanbul'da vefat etti.

Eserleri:

Roman: Pertev Bey’in Üç Kızı (1968), Pertev Bey’in İki Kızı (1969), Pertev Bey’in Torunları (1975), Pertev Bey’in Üç Kızı (1976, üç kitap bir arada). Gazete Yazıları: XIX. Asır, Teşrîn-i Sâni ve Ötesi, Kıbrıs Fetvâsı (1971), Edeb yâ Hû (1984), Geniş Ufuklara ve Yabancı İklimlere Doğru (1991). Anı: Başvekilimizi Tanıdım (1968), İşittiklerim, Gördüklerim, Bildiklerim (İstanbul 1973), Dersaâdet (İstanbul 1975), Avrupa-i Osmânî: Rumeli ve Muhteşem İstanbul (İstanbul 1990).

Sorularınız için:

E: tybistanbul1@gmail.com │ T: 0 212 527 75 17-18

Tarih: 3 Kasım Cumartesi │ Saat: 14.00 │ Yer: Üsküdar Valide Sultan Gemisi

(Üsküdar İskelesi / SGK Misafirhanesi Yanı)

Üsküdar / İstanbul