Mustafa Özçelik Neler Okuyor?

Sizin için kitap nedir?

Kitap olmazsa olmazımızdır. Bu sadece yazarlar için değil her insan için böyle görülmelidir. Kendimizin, varlığın, dünyanın (hem öncesi hem sonrası itibariyle) anlaşılması ve anlamlandırılması ancak kitapla mümkündür. Yine beylik bir söz gibi görünür ama insanı da dünyayı da kitaplar değiştirir. Kişisel olarak tekamül etmek ve daha güzel bir dünya tasavvuru ve bu tasavvurun gerçeğe dönüşmesinin kitapla yani bilgiyle, düşünce ile ve duygu ile olabileceğini düşünüyorum.

Başucu kitabınız var mıdır?

Öne çıkanlar Yunus Emre Divanı ve Safahat. Biri kalbimi diğeri zihnimi besliyor. Bunlara sadece şiir kitapları olarak bakmıyorum. Muhtevalarında rafine duygular ve fikirler var. En önemli özelliklerinden biri de şairlerinin samimiyeti ve yazdıklarının kahramanı olmalarıdır. İkisinde de hakikat adına bir kaygı vardır. Bu yüzden kendimle, hakikatle yüzleşmede bana önemli anlam kapıları açıyorlar.

Tekrar tekrar okuduğunuz bir kitap var mıdır?

Kitaptan değil kitaplardan söz edebilirim. Hangisi olduğu zamana, şartlara ve ihtiyaçlara göre değişiyor. Ama en çok şiir kitaplarını tekrar tekrar okuyorum. Zira nitelikli şiir kitapları her okuyuşta bize farklı pencereler açarlar. Bu yüzden bu tür kitaplar, bana bir defa okunup bırakılmaması gereken eserlerdir. Bunlar arasında başucu kitaplarım dediğim “Yunus Emre Divanı” ve “Safahat” başta geliyor. Bunlara zaman zaman Necip Fazıl’ın, Sezai Karakoç’un, Ziya Osman Saba’nın, Behçet Necatigil’in, Bahattin Karakoç’un şiir kitapları da ekleniyor.

Okumalarınızı neye göre belirliyorsunuz?

Her şeyden önce güzel bir Türkçe ile yazılmış olması, bana bildiklerimi öğretmesi, bildiğim konularda olanların yeni ufuklar açması, yeni bakış açısı kazandırması okumak istediği bir kitapta aradığım başlıca özelliklerdir. Bir de okuduğum kitabın dayatmacı ve sloganik olmaması hassasiyet gösterdiğim bir konudur. Fayda ve güzellik ise aradığım en temel ölçü.

Bu aralar neler okuyorsunuz?

Bugünlerde birlikte olduğum kitaplar şunlar: Ercan Yıldırım’ın “Ülkesini Arayan Gelecek (düşünce), Mesut Doğan’ın “Unutulmuş Sesler Odası (hikaye), Adem Turan’ın “Bin Türlü Yama (şiir), Ahmet Güzel’in “Aşkın Simurgu” (Mevlana incelemesi)