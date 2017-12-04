Mutlaka Okunması Gereken 100 Fikir Kitabı

Mutlaka Okunması Gereken 100 Fikir Kitabı

Mutlaka Okunması Gereken 100 Fikir Kitabı

04.12.2017 - Yusuf Âsaf
Mutlaka Okunması Gereken 100 Fikir Kitabı
  1. Çağ ve İlham-I-II-III-Sezai Karakoç
  2. İnsanlığın Dirilişi-Sezai Karakoç
  3. Diriliş Neslinin Amentüsü-Sezai Karakoç
  4. İslam'ın Dirilişi- Sezai Karakoç
  5. Bu Ülke-Cemil Meriç
  6. Mağaradakiler- Cemil Meriç
  7. Kültürden İrfana- Cemil Meriç
  8. İdeolocya Örgüsü- Necip Fazıl Kısakürek
  9. Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu- Necip Fazıl Kısakürek
  10. Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler-Rasim Özdenören
  11. Yeni Dünya Düzeninin Sefaleti- Rasim Özdenören
  12. Doğu ve Batı Arasında İslâm-Aliya İzzetbegoviç
  13. İnsanlığın Medeniyet Destanı-Roger Garaudy
  14. İslâm'ın Vadettikleri- Roger Garaudy
  15. Geleceğimizde İslâm Var- Roger Garaudy
  16. İslam’ın Yükseliş ve Çöküşleri- Roger Garaudy
  17. Türkiye'nin Maarif Davası-Nurettin Topçu
  18. Var olmak- Nurettin Topçu
  19. Bilginin İslamileştirilmesi-İsmail Faruki
  20. Sünneti Anlamada Yöntem-Yusuf el-Karadavî
  21. İslâm'ın Vizyonu-William Chittick
  22. Yoldaki İşaretler-Seyyid Kutup
  23. İslâm Düşüncesi-Muhammed İkbal
  24. Zamanın Kıymeti- Abdulfettah Ebu Gudde
  25. Cahil Hoca- Jacques Ranciere
  26. Okulsuz Toplum-Ivan Illich
  27. Ezilenlerin Pedagojisi- Paulo Freire
  28. İnsan- Dücane Cündioğlu
  29. Hakikat ve Hurafe- Dücane Cündioğlu
  30. Medeniyet Aklı- Savaş Ş. Barçin
  31. Felsefenin Arka Merdiveni- Wilhelm Weischedel
  32. Modern Dünyaya Başkaldırı- Julius Evola
  33. Korku Kültürü- Frank Furedi
  34. Kutsal Sanat- Titus Burckhardt
  35. Filozof Taşı- David Peat
  36. Marifet Kitabı- İbn Arabî
  37. İlahi Aşk- İbn Arabî
  38. Fususu’l-Hikem- Muhyiddin İbn Arabî
  39. İslam Medeniyetinin Geleceği- Ziyaüddin Serdar
  40. Kapitalizm ve Modernlik- Jack Goody
  41. Tarih Hırsızlığı- Jack Goody
  42. Küreselleşme ve Din- Richard Falk
  43. Yırtıcı Küreselleşme- Richard Falk
  44. Oryantalizmin Kısa Tarihi- Yücel Bulut
  45. Hikem-i Ataiyye- Ataullah İskenderi
  46. Noktanın Sonsuzluğu (4 Cilt)- Lütfi Filiz
  47. Çağdaş Küresel Medeniyet /Anlamı-Gelişimi-Konumu- Ş. Teoman Duralı
  48. Felsefe-Bilim Nedir?- Ş. Teoman Duralı
  49. İslam’da Modernleşme- Bedri Gencer
  50. Modernliğin Hikmetinden Sual- Bedri Gencer
  51. Ben, Öteki ve Ötesi- İbrahim Kalın
  52. Akıl ve Erdem- İbrahim Kalın
  53. Kendini Aramak- İhsan Fazlıoğlu
  54. Kendini Bulmak- İhsan Fazlıoğlu
  55. Üç Zor Mesele- İsmet Özel
  56. Kalbin Aklı- Şavaş Ş. Barkçin
  57. Modernleşme Kuramı- Fahrettin Altun
  58. İslam Metafiziğine Prolegomena- Nakib Attas
  59. Aklı Karışıklar İçin Kılavuz- E. F. Schumacher
  60. Medeniyet Felsefesi 1- Albert Schweitzer
  61. Mağaradaki Gölgeler- Graham Dunstan Martin
  62. İnsanın Ölçüsü Olarak Makine- Michael Adas
  63. Modern Dünyanın Bunalımı- Rene Guenon
  64. Uygar Barbarlık- Stjepan G. Mestrovic
  65. İlerleme ve Din- Christopher Dawson
  66. Batı Uygarlığı Ütopya ve Trajedi- George Frankl
  67. Kesin İnançlılar- Eric Hoffer
  68. Sahnelik Toplum- Anton C. Zijderveld
  69. Modernliğin Eleştirisi- Alan Touraine
  70. Başaklar ve Ayrık Otları / Modernliğin Sahte Kutsalları- Tage Lindbom
  71. Modern Dünyaya Başkaldırı- Julius Evola
  72. İnsanın Anlam Arayışı- Victor E. Frankl
  73. Özgürlükten Kaçış- Eric Fromm
  74. Çürümenin Kitabı- E. M. Cioran
  75. Aklın Muhteris Çağı- Eric Hoffer
  76. İnsan Denen Meçhul- Alexis Carrel
  77. İmparatorluk- M. Hardt, A. Negri
  78. Dinle Küçük Adam- Wilhelm Reich
  79. Tanrının Ölümü ve Kültür- Terry Eagleton
  80. İmansızların İmanı- Simon Critchley
  81. Sonsuz Talep- Simon Critchley
  82. Tarihten Çıkan Siyaset- Wendy Brown
  83. Yükselen Duvarlar Zayıflayan Egemenlik- Wendy Brown
  84. Okumadığınız İçin Teşekkürler- Dubravka Ugresiç
  85. Siyah Deri Beyaz Maske- Frantz Fanon
  86. Yeryüzünün Lanetlileri- Frantz Fanon
  87. Akla Veda- Paul Feyereband
  88. Bilimin Tiranlığı- Paul Feyereband
  89. Şarkiyatçılık- Edward W. Said
  90. Kültür ve Emperyalizm- Edward W. Said
  91. Avrupa Fikri- Anthony Pagden
  92. Tüketim Toplumu- Jean Baudrillard
  93. 7/24 Geç Kapitalizm ve Uykuların Sonu- Jonathan Crary
  94. Dünyayı Politik Düşünmek- Chantal Mouffe
  95. Enformasyon Bombası- Paul Virilio
  96. Modernliğin Beş Yüzü- Matei Calinescu
  97. Akademik Aklın Eleştirisi- Pierre Bourdieu
  98. İktidar Olmadan Dünyayı Değiştirmek- John Holloway
  99. Eşitsizliğin Bedeli- Joseph E. Stiglitz
  100. İnsanın Durumu- Lewis Mumford
Yusuf Âsaf - 04.12.2017
Etiketler : Yayınevi kitap listesi düşünce fikir

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