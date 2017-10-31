Mutlaka Okunması Gereken 100 Öykü Kitabı
- Fener Bekçisinin Rüyaları Ali Ural
- Yangın Merdiveni Ali Ural
- Sur Kenti Hikâyeleri Ali Ayçil
- Sırça Köşk Sabahattin Ali
- Uzun Hikâye Mustafa Kutlu
- Yoksulluk İçimizde Mustafa Kutlu
- Ya Tahammül Ya Sefer Mustafa Kutlu
- Beyhude Ömrüm Mustafa Kutlu
- Beni Onlara Verme Tarık Tufan
- Leş Ferit Edgü
- Nun Masalları Nazan Bekrioğlu
- Cam Irmağı Taş Gemi Nazan Bekiroğlu
- İki Dünyanın Ustası Aykut Ertuğrul
- Mümkün Öykülerin En İyisi Aykut Ertuğrul
- Keyfekader Kahvesi Aykut Ertuğrul
- Hiçbir Şey Anlatmayan Hikâyelerin İkincisi Güray süngü
- Vicdan Sızlar Güray Süngü
- Aşkname İskender Pala
- Lüzumsuz Adam Sait Faik Abasıyanık
- Mahalle Kahvesi Sait Faik Abasıyanık
- Ansızın Yola Çıkmak Rasim Özdenören
- Kuyu Rasim Özdenören
- Hikâyeler Cahit Zarifoğlu
- Bir Kitap Bir Balta Ömer Faruk Dönmez
- Hiçbişey Gökhan Özcan
- Serçe Parmağı Gökhan Özcan
- Ölü Zaman Gezginleri Hasan Ali Toptaş
- Hikâyelerim Necip Fazıl Kısakürek
- Önce Ekmek Orhan Kemal
- Kızım Olsan Bilirdin Cihan Aktaş
- Balık ve Tango Sibel Eraslan
- Otoyol Uykusu Kemal Sayar
- Sokakta İsmail Kılıçarslan
- Şişhaneye Yağmur Yağıyordu HaldunTaner
- Aramızdaki Şey Tomris Uyar
- Yarın Diye Bir Şey Yoktur Tarık Buğra
- Gece Bilge Karasu
- Korkut Ata Ne Söyledi Kolektif
- Halvet Der Encümen Sadık Yalsızuçanlar
- Huruf Sadık Yalsızuçanlar
- Yağmur Akşamları Selim İleri
- Muhtemel Menkıbeler Mehmet Harmancı
- Sandık Lekesi Sema Kaygusuz
- Gülşefdeli Yemeni Hüseyin Su
- Ansızın Hayat Necip Tosun
- Sesim Bana Yetmiyor Ali Haydar Haksal
- Evdeki Yabancı Ali Haydar Haksal
- Satır Arası Hikâyeler Serdar Tuncer
- Geyikli Park Sunay Akın
- Tatar Ramazan Kerim Korcan
- Ağır Tüy Yücel Öztürk
- Oyuncak Tamircisi Mehmet Akif Duman
- Dikkat Kırılacak Hikâye Jale Nur Turgut
- Bahane Köksal Alver
- Yol Düşleri Cemal Şakar
- Sular Tutuştuğunda Cemal Şakar
- Bilmiş/Kebikeç Ceyhun Emre Teoman
- Leyla Hasibe Çerko
- Beyaz Gemi Cengiz Aytmatov
- Ay Işığı Sokağı Stefan Zweig
- Amok Koşucusu Stefan Zweig
- İnsan Ne İle Yaşar N. Tolstoy
- Üç Ölüm N. Tolstoy
- Sivastopol N. Tolstoy
- Genç Bir Doktorun Anıları Mihail Bulgakov
- Kum Kitabı Jorge Luis Borges
- Yüzbaşının Kızı Sergeyevich Puşkin
- Dokuz Öykü D. Salinger
- Palto Nikolay V. Gogol
- Aylak Köpek Sadık Hidayet
- Beyaz Diş Jack London
- Kırık Kanatlar Halil Cibran
- Bütün Öyküleri Edgar Alan Poe
- Ay Işığı Guy De Moupassant
- Kilimanjaro’nun Karları Ernest Heminway
- Yer Altından Notlar M. Dostoyevsky
- İnsancıklar M. Dostoyevsky
- Murphy Samuel Beckett
- Değirmenden Mektuplar Alphonse Daudet
- Malte Laurids Brigge'nin Notları Rainer M. Rilke
- Demian Herman Hesse
- Benjamin Botton’un Tuhaf Hikâyesi Scott Fitzgerald
- Filistin’in Çocukları Gassan Kanafani
- Muhteşem Vahşi Dünya Andrey Platonov
- Mutlu Prens Oscar Wilde
- Vişne Bahçesi Anton Çehov
- Martı Anton Çehov
- İnci John Steinbeck
- Dağların Adamı Barnabo Dino Buzatti
- Altı Öykü Joseph Conrad
- Senin Köylerin Cesare Pavese
- Görünmez Kentler İtalo Calvino
- Kâtip Bartleby Herman Melville
- Anarşist Banker/Şeytanın Saati Fernando Pessoa
- Palyaço Heinrich Böll
- Venedik’te Ölüm Thomas Mann
- Bir Yaz Gecesi Rüyası William Shakespeare
- Candide Voltaire
- Üç Öykü Gustave Flaubert
- Karanlıkta Kahkaha Vladimir Nabokov