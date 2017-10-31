Mutlaka Okunması Gereken 100 Öykü Kitabı

Mutlaka Okunması Gereken 100 Öykü Kitabı

Mutlaka Okunması Gereken 100 Öykü Kitabı

31.10.2017 - Yusuf Fettahzade
Mutlaka Okunması Gereken 100 Öykü Kitabı
  • Fener Bekçisinin Rüyaları Ali Ural
  • Yangın Merdiveni Ali Ural
  • Sur Kenti Hikâyeleri Ali Ayçil
  • Sırça Köşk Sabahattin Ali
  • Uzun Hikâye Mustafa Kutlu
  • Yoksulluk İçimizde Mustafa Kutlu
  • Ya Tahammül Ya Sefer Mustafa Kutlu
  • Beyhude Ömrüm Mustafa Kutlu
  • Beni Onlara Verme Tarık Tufan
  • Leş Ferit Edgü
  • Nun Masalları Nazan Bekrioğlu
  • Cam Irmağı Taş Gemi Nazan Bekiroğlu
  • İki Dünyanın Ustası Aykut Ertuğrul
  • Mümkün Öykülerin En İyisi Aykut Ertuğrul
  • Keyfekader Kahvesi Aykut Ertuğrul
  • Hiçbir Şey Anlatmayan Hikâyelerin İkincisi Güray süngü
  • Vicdan Sızlar Güray Süngü
  • Aşkname İskender Pala
  • Lüzumsuz Adam Sait Faik Abasıyanık
  • Mahalle Kahvesi Sait Faik Abasıyanık
  • Ansızın Yola Çıkmak Rasim Özdenören
  • Kuyu Rasim Özdenören
  • Hikâyeler Cahit Zarifoğlu
  • Bir Kitap Bir Balta Ömer Faruk Dönmez
  • Hiçbişey Gökhan Özcan
  • Serçe Parmağı Gökhan Özcan
  • Ölü Zaman Gezginleri Hasan Ali Toptaş
  • Hikâyelerim Necip Fazıl Kısakürek
  • Önce Ekmek Orhan Kemal
  • Kızım Olsan Bilirdin Cihan Aktaş
  • Balık ve Tango Sibel Eraslan
  • Otoyol Uykusu Kemal Sayar
  • Sokakta İsmail Kılıçarslan
  • Şişhaneye Yağmur Yağıyordu HaldunTaner
  • Aramızdaki Şey Tomris Uyar
  • Yarın Diye Bir Şey Yoktur Tarık Buğra
  • Gece Bilge Karasu
  • Korkut Ata Ne Söyledi Kolektif
  • Halvet Der Encümen Sadık Yalsızuçanlar
  • Huruf Sadık Yalsızuçanlar
  • Yağmur Akşamları Selim İleri
  • Muhtemel Menkıbeler Mehmet Harmancı
  • Sandık Lekesi Sema Kaygusuz
  • Gülşefdeli Yemeni Hüseyin Su
  • Ansızın Hayat Necip Tosun
  • Sesim Bana Yetmiyor Ali Haydar Haksal
  • Evdeki Yabancı Ali Haydar Haksal
  • Satır Arası Hikâyeler Serdar Tuncer
  • Geyikli Park Sunay Akın
  • Tatar Ramazan Kerim Korcan
  • Ağır Tüy Yücel Öztürk
  • Oyuncak Tamircisi Mehmet Akif Duman
  • Dikkat Kırılacak Hikâye Jale Nur Turgut
  • Bahane Köksal Alver
  • Yol Düşleri Cemal Şakar
  • Sular Tutuştuğunda Cemal Şakar
  • Bilmiş/Kebikeç Ceyhun Emre Teoman
  • Leyla Hasibe Çerko
  • Beyaz Gemi Cengiz Aytmatov
  • Ay Işığı Sokağı Stefan Zweig
  • Amok Koşucusu Stefan Zweig
  • İnsan Ne İle Yaşar N. Tolstoy
  • Üç Ölüm N. Tolstoy
  • Sivastopol N. Tolstoy
  • Genç Bir Doktorun Anıları Mihail Bulgakov
  • Kum Kitabı Jorge Luis Borges
  • Yüzbaşının Kızı Sergeyevich Puşkin
  • Dokuz Öykü D. Salinger
  • Palto Nikolay V. Gogol
  • Aylak Köpek Sadık Hidayet
  • Beyaz Diş Jack London
  • Kırık Kanatlar Halil Cibran
  • Bütün Öyküleri Edgar Alan Poe
  • Ay Işığı Guy De Moupassant
  • Kilimanjaro’nun Karları Ernest Heminway
  • Yer Altından Notlar M. Dostoyevsky
  • İnsancıklar M. Dostoyevsky
  • Murphy Samuel Beckett
  • Değirmenden Mektuplar Alphonse Daudet
  • Malte Laurids Brigge'nin Notları Rainer M. Rilke
  • Demian Herman Hesse
  • Benjamin Botton’un Tuhaf Hikâyesi Scott Fitzgerald
  • Filistin’in Çocukları Gassan Kanafani
  • Muhteşem Vahşi Dünya Andrey Platonov
  • Mutlu Prens Oscar Wilde
  • Vişne Bahçesi Anton Çehov
  • Martı Anton Çehov
  • İnci John Steinbeck
  • Dağların Adamı Barnabo Dino Buzatti
  • Altı Öykü Joseph Conrad
  • Senin Köylerin Cesare Pavese
  • Görünmez Kentler İtalo Calvino
  • Kâtip Bartleby Herman Melville
  • Anarşist Banker/Şeytanın Saati Fernando Pessoa
  • Palyaço Heinrich Böll
  • Venedik’te Ölüm Thomas Mann
  • Bir Yaz Gecesi Rüyası William Shakespeare
  • Candide Voltaire
  • Üç Öykü Gustave Flaubert
  • Karanlıkta Kahkaha Vladimir Nabokov
Yusuf Fettahzade - 31.10.2017
Etiketler : Edebiyat öykü edebiyat hikâye kitap listesi

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SERİN RÜYADA AĞRIYAN DÜNYA
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