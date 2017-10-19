Mutlaka Okunması Gereken 100 Yabancı Roman

Mutlaka Okunması Gereken 100 Yabancı Roman

Mutlaka Okunması Gereken 100 Yabancı Roman

19.10.2017 - Yusuf Fettahzade
Mutlaka Okunması Gereken 100 Yabancı Roman
  • Huzursuzluğun Kitabı Fernando Pessoa
  • Dönüşüm Franz Kafka
  • Dava Franz Kafka
  • Şeker Portakalı Jose Mauro De Vasconcelos
  • Hayvan Çiftliği George Orwell
  • 1984 George Orwell
  • Simyacı Paulo Coelho
  • Martı Jonathan Livingston Richard Bach
  • Küçük Prens Anton De Saint Exupery
  • Yüzyıllık Yalnızlık Gabriel Garcia Marquez
  • Bülbülü Öldürmek Harper Lee
  • Sineklerin Tanrısı William Golding
  • Uçurtma Avcısı Khaled Hosseini
  • Bin Muhteşem Güneş Khaled Hosseini
  • Yabancı Albert Camus
  • Satranç Stefan Zweig
  • Açlık Knut Hamsun
  • Suç ve Ceza M. Dostoyevsky
  • Karamazov Kardeşler M. Dostoyevsky
  • Beyaz Geceler M. Dostoyevsky
  • İvan İlyiç’in Ölümü N. Tolstoy
  • Savaş ve Barış N. Tolstoy
  • Anna Karenina N. Tolstoy
  • Gazap Üzümleri John Steinbeck
  • Fareler ve İnsanlar John Steinbeck
  • Çavdar Tarlasında Çocuklar D. Salinger
  • Gurur ve Önyargı Jane Austen
  • Sofinin Dünyası Jostein Gaarder
  • Sefiller Victor Hugo
  • Notre Dame’in Kamburu Victor Hugo
  • Afrikalı Leo Amin Maalouf
  • Işık Bahçeleri Amin Maalouf
  • Küçük Ağacın Eğitimi Forrest Carter
  • Nietzsche Ağladığında İrvin D. Yalom
  • Siddhartha Herman Hesse
  • Gülün Adı Umberto Eco
  • Silahlara Veda Ernest Hemingway
  • Yaşlı Adam ve Deniz Ernest Hemingway
  • Bulantı Jean Paul Sartre
  • Boyalı Kuş Jerzy Kosinsky
  • Kör Baykuş Sadık Hidayet
  • Ölü Ozanlar Derneği H. Kleinbaum
  • Zorba Nikos Kazancakis
  • Allah’ın Garibi Nikos Kazancakis
  • Faust W. Goethe
  • Genç Werther’in Acıları W. Goethe
  • Drina Köprüsü İvo Andriç
  • Körlük Jose Saramago
  • Oblomov İvan Gonçarov
  • Yüreğinin Götürdüğü Yere Git Susanna Tamarro
  • İki Şehrin Hikâyesi Charles Dickens
  • Gün Olur Asra Bedel Cengiz Aytmatov
  • Karanlıktan Sonra Haruki Murakami
  • Ses ve Öfke William Foulkner
  • Babalar ve Oğullar İvan Turgenyev
  • Tatar Çölü Dino Buzzati
  • Ulysses James Joyce
  • Don Quijote Miguel De Cervantes
  • Yüzbaşı Corelli’nin Mandolini Luis De Barnieres
  • Alamut Vladimir Bartol
  • Derviş ve Ölüm Meşa Selimoviç
  • Usta ile Margarita Mihail Bulgakov
  • Martin Eden Jack London
  • Ademden Önce Jack London
  • Ölü Canlar Nikolay Gogol
  • Bir Çift Yürek Marlo Morgan
  • Esaretin Bedeli Stephan King
  • Madame Bovary Gustave Flaubert
  • Monte Kristo Kontu Alexandre Dumas
  • Dar Kapı Andre Gide
  • Uğultulu Tepeler Emiliy Bronte
  • Kendine Ait Bir Oda Wirginia Woolf
  • Körleşme Elias Canetti
  • Beyaz Zambaklar Ülkesinde Grigory Petrov
  • Karanlığın Yüreği Joseph Conrad
  • Ana Maksim Gorki
  • İlahi Komedya Dante
  • Vadideki Zambak Honore De Balzac
  • Goriot Baba Honore De Balzac
  • Arkaş’ın Günlüğü Mihail Nuayme
  • Ermiş Halil Cibran
  • Germinal Emile Zola
  • Muhteşem Gatsby Scott Fitzgerald
  • Ferrarisini Satan Bilge Robin Sharma
  • Parma Manastırı Stendhal
  • Midak Sokağı Necip Mahfuz
  • Kızıl Darı Tarlaları Mo Yan
  • Teneke Trampet Günter Grass
  • Buddenbrooklar Thomas Mann
  • İvan Denisoviç’in Bir Günü Aleksandre Soljenitsin
  • Moby Dick Herman Melville
  • Jane Eyre Charlotte Bronte
  • Robinson Crusoe Daniel Defoe
  • Kalender ve Kale Yahya Yesribi
  • Mülksüzler Ursula Le Guin
  • Gargantua François Rabelais
  • Varolmanın Dayanılmaz Hafifliği Milan Kundera
  • Sol Ayağım Christy Brown
  • Küçük Arı Chris Cleave
  • Göğü Delen Adam Eric Scheurman
Yusuf Fettahzade - 19.10.2017
Etiketler : Edebiyat okuma listesi edebiyat roman 100 roman

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AKILÇELEN / DR SİNAN US DOSYASI
SERİN RÜYADA AĞRIYAN DÜNYA
405

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