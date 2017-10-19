Mutlaka Okunması Gereken 100 Yabancı Roman
- Huzursuzluğun Kitabı Fernando Pessoa
- Dönüşüm Franz Kafka
- Dava Franz Kafka
- Şeker Portakalı Jose Mauro De Vasconcelos
- Hayvan Çiftliği George Orwell
- 1984 George Orwell
- Simyacı Paulo Coelho
- Martı Jonathan Livingston Richard Bach
- Küçük Prens Anton De Saint Exupery
- Yüzyıllık Yalnızlık Gabriel Garcia Marquez
- Bülbülü Öldürmek Harper Lee
- Sineklerin Tanrısı William Golding
- Uçurtma Avcısı Khaled Hosseini
- Bin Muhteşem Güneş Khaled Hosseini
- Yabancı Albert Camus
- Satranç Stefan Zweig
- Açlık Knut Hamsun
- Suç ve Ceza M. Dostoyevsky
- Karamazov Kardeşler M. Dostoyevsky
- Beyaz Geceler M. Dostoyevsky
- İvan İlyiç’in Ölümü N. Tolstoy
- Savaş ve Barış N. Tolstoy
- Anna Karenina N. Tolstoy
- Gazap Üzümleri John Steinbeck
- Fareler ve İnsanlar John Steinbeck
- Çavdar Tarlasında Çocuklar D. Salinger
- Gurur ve Önyargı Jane Austen
- Sofinin Dünyası Jostein Gaarder
- Sefiller Victor Hugo
- Notre Dame’in Kamburu Victor Hugo
- Afrikalı Leo Amin Maalouf
- Işık Bahçeleri Amin Maalouf
- Küçük Ağacın Eğitimi Forrest Carter
- Nietzsche Ağladığında İrvin D. Yalom
- Siddhartha Herman Hesse
- Gülün Adı Umberto Eco
- Silahlara Veda Ernest Hemingway
- Yaşlı Adam ve Deniz Ernest Hemingway
- Bulantı Jean Paul Sartre
- Boyalı Kuş Jerzy Kosinsky
- Kör Baykuş Sadık Hidayet
- Ölü Ozanlar Derneği H. Kleinbaum
- Zorba Nikos Kazancakis
- Allah’ın Garibi Nikos Kazancakis
- Faust W. Goethe
- Genç Werther’in Acıları W. Goethe
- Drina Köprüsü İvo Andriç
- Körlük Jose Saramago
- Oblomov İvan Gonçarov
- Yüreğinin Götürdüğü Yere Git Susanna Tamarro
- İki Şehrin Hikâyesi Charles Dickens
- Gün Olur Asra Bedel Cengiz Aytmatov
- Karanlıktan Sonra Haruki Murakami
- Ses ve Öfke William Foulkner
- Babalar ve Oğullar İvan Turgenyev
- Tatar Çölü Dino Buzzati
- Ulysses James Joyce
- Don Quijote Miguel De Cervantes
- Yüzbaşı Corelli’nin Mandolini Luis De Barnieres
- Alamut Vladimir Bartol
- Derviş ve Ölüm Meşa Selimoviç
- Usta ile Margarita Mihail Bulgakov
- Martin Eden Jack London
- Ademden Önce Jack London
- Ölü Canlar Nikolay Gogol
- Bir Çift Yürek Marlo Morgan
- Esaretin Bedeli Stephan King
- Madame Bovary Gustave Flaubert
- Monte Kristo Kontu Alexandre Dumas
- Dar Kapı Andre Gide
- Uğultulu Tepeler Emiliy Bronte
- Kendine Ait Bir Oda Wirginia Woolf
- Körleşme Elias Canetti
- Beyaz Zambaklar Ülkesinde Grigory Petrov
- Karanlığın Yüreği Joseph Conrad
- Ana Maksim Gorki
- İlahi Komedya Dante
- Vadideki Zambak Honore De Balzac
- Goriot Baba Honore De Balzac
- Arkaş’ın Günlüğü Mihail Nuayme
- Ermiş Halil Cibran
- Germinal Emile Zola
- Muhteşem Gatsby Scott Fitzgerald
- Ferrarisini Satan Bilge Robin Sharma
- Parma Manastırı Stendhal
- Midak Sokağı Necip Mahfuz
- Kızıl Darı Tarlaları Mo Yan
- Teneke Trampet Günter Grass
- Buddenbrooklar Thomas Mann
- İvan Denisoviç’in Bir Günü Aleksandre Soljenitsin
- Moby Dick Herman Melville
- Jane Eyre Charlotte Bronte
- Robinson Crusoe Daniel Defoe
- Kalender ve Kale Yahya Yesribi
- Mülksüzler Ursula Le Guin
- Gargantua François Rabelais
- Varolmanın Dayanılmaz Hafifliği Milan Kundera
- Sol Ayağım Christy Brown
- Küçük Arı Chris Cleave
- Göğü Delen Adam Eric Scheurman