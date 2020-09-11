Mutlaka Okunması Gereken 100 Yerli Edebiyat Teori Kitapları Listesi

Mutlaka Okunması Gereken 100 Yerli Edebiyat Teori Kitapları Listesi

Mutlaka Okunması Gereken 100 Yerli Edebiyat Teori Kitapları Listesi

11.09.2020 - Ethem Erdoğan
Mutlaka Okunması Gereken 100 Yerli Edebiyat Teori Kitapları Listesi
  1. Edebiyat Yazıları 1 - Sezai Karakoç
  2. Edebiyat Yazıları 2 - Sezai Karakoç
  3. Edebiyat Yazıları 3 - Sezai Karakoç
  4. Çağ ve İlham - Sezai Karakoç
  5. Türk Şiiri Özel Sayısı Hece Dergisi sayı 53-54-55
  6. Şiirde Metafizik - Gerçek Sedat Umran
  7. Şiir ve İdeoloji - Enis Batur
  8. Yazının Ucu - Enis Batur
  9. Edebiyattan Yana - Eser Gürson
  10. Romanda Bakış Açısı ve Anlatılış - Hasan Boynukara
  11. Modern Eleştiri Terimleri - Hasan Boynukara
  12. Karşılaştırmalı Edebiyat Günümüz Postmodern Bağlamda Algılanışı- Kamil Aydın
  13. Varlığın Mana Ve Mazmunu - Şahin Uçar
  14. Modern Türk Şiirinin Doğası - Ebubekir Eroğlu
  15. Dilin Zamana Dokuduğu - Feyza Hepçilingirler
  16. Edebiyat ve Eleştiri Yazıları - Mehmet Erdoğan
  17. Şiir Vadilerinde - Turan Karataş
  18. Şiir Konakları - Turan Karataş
  19. Edebiyat Eleştirisi - Bilgin Güngör
  20. Barbarlığın Şiiri, Şiire Yeni Bir Açı - Ali K. Metin
  21. Yazıyla Solumak - Ali K. Metin
  22. Şiir Harmanı - Ali K.Metin
  23. Eleştiri Farkı - Ali K.Metin
  24. Dünyaya Saldıran Şair - Hakan Arslanbenzer
  25. Üç Sütun - Hakan Arslanbenzer
  26. Şiir Okuma Kılavuzu - İsmet Özel
  27. Şiirin Geçitleri - Alaeddin Özdenören
  28. Yazı İmge ve Gerçeklik - Rasim Özdenören
  29. Şiir ve Belek - Gökhan Tunç
  30. İmgenin İcadı - Yalçın Armağan
  31. Çağdaş Edebiyatın Kuramsal Seyri - Aytaç Ören
  32. Yazma Cesareti - Nihan Kaya
  33. Edebiyat ve Delilik – Mehmet Narlı
  34. Çocuk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış - M. Ruhi Şirin
  35. Yazınsal Eleştiri ve Göstergebilim - Hilmi Uçan
  36. Dilbilim Göstergebilim ve Edebiyat Eğitimi - Hilmi Uçan
  37. Hayatımızdaki İnce Şeylere Dair - Ahmet İnam
  38. Şiir Gerçek İçinde/ Gerçek Şiir İçinde - Ahmet İnam
  39. İkinci Yeni Poetikası - Alaattin Karaca
  40. Estetik Endişe - Alaattin Karaca
  41. Yazı Bilinci - Cemal Şakar
  42. Edebiyatın Doğası - Cemal Şakar
  43. Görevimiz Tehlike - Osman Özbahçe
  44. Çağının Eleştirisi - Hüseyin Cöntürk
  45. Şair Sözü - Mehmet Can Doğan
  46. Şiir Yüklü Gemi - Baki Asiltürk
  47. Saf Sanattan İnsana - Yaşar Özmen
  48. Şiir Alametleri - Hasan Akay
  49. Dil Şiir Hakikat – İsmail Süphandağı
  50. Çağdaş Türk Şiirinde İnsan - Hasan Aktaş
  51. Yakın Okuma - Şadi Kocabaş
  52. Dil Meseleleri – Necmiye Alpay
  53. Bülbülüm Bağ Gezerim – İsa Çolaker
  54. Altın Kapı – Beşir Ayvazoğlu
  55. Ateş Denizi – Beşir Ayvazoğlu
  56. Bana Hikaye Anlatma – Recep Seyhan
  57. Şuara Meclisi – Alim Yıldız
  58. Roman Sanatı ve Toplum – Durali Yılmaz
  59. Dil ve Edebiyat Yazıları – Mustafa Argunşah
  60. Edebiyatımızın İçinden - Mehmet Kaplan
  61. Modern Öykü Kuramı - Necip Tosun
  62. Öykümüzün Sınır Taşları - Necip Tosun
  63. Hikâyeden Öyküye Toplumsal Değişim - Y. Emre Özsaray
  64. Yazma Sevinci - Mustafa Aydoğan
  65. Kahramanın Dönüşü - Hakan Şarkdemir
  66. Büyük Mukavva - Hakan Şarkdemir
  67. Poetik Hikem - Hakan Şarkdemir
  68. Kanlı Canlı Şiir - Aykut Nasip Kelebek
  69. Anlamın Kıyameti - Elyesa Koytak
  70. Ahmet Hamdi Tanpınar - Edebiyat Üzerine Makaleler
  71. Mustafa Nihat Özön - Türkçede Roman
  72. Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri - Kenan Akyüz
  73. Türk Edebiyatı 5. Cilt - Ahmet Kabaklı
  74. Bir Arayışın Yazıları Bir Yazı’nın Arayışları - Ahmet Oktay
  75. Yazılanla Okunan - Ahmet Oktay
  76. Şiiri Düzde Kuşatmak - Gülten Akın
  77. Şiir Üzerine Notlar - Gülten Akın
  78. Şiirin Açık Tarihi - İlhan Berk
  79. Poetika - İlhan Berk
  80. Sanat ve Edebiyat Üstüne - Nazım Hikmet
  81. Çağının Şairi - Hüseyin Cöntürk
  82. Şairce Düşünmek - Şükran Kurdakul
  83. Dilin Dili - Hilmi Yavuz
  84. Söz ve Yazı - Özdemir İnce
  85. Folklor Şiire Düşman - Cemal Süreya
  86. Çağının Tanığı Olmak - Mehmet H.Doğan
  87. Şair İle Kurtarıcı - Ahmet Oktay
  88. Şiirin İlk Atlası - Metin Altıok
  89. Şiir ve Şair Üzerine Aykırı Düşünceler - Eray Canberk
  90. Yazınsal Söylem Üzerine- Özdemir İnce
  91. Söz’lük - Enis Batur
  92. Şiirin Büyücü Kızı:İmge - Vecihi Timuroğlu
  93. Şiir Uçar Söz Olur - Enver Ercan Yön
  94. Edebiyat Kuramları ve Eleştiri - Berna Moran
  95. Şiirin Gücü - Metin Cengiz Yön
  96. Şiir Sanatı - Erdoğan Alkan
  97. Şair/Şiir Yazıları - Mustafa Öneş
  98. Şiir Yazıları - Fethi Naci
  99. Şiir Çünkü Şiir - Ramis Dara
  100. Ahlak, Estetik ve Şiir - Oktay Taftalı
  101. Şiir ve Eleştiri - Mehmet H.Doğan
Ethem Erdoğan - 11.09.2020
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Ethem Erdoğan Hakkında

Ethem Erdoğan

Kütahya doğumlu. 1995 yılında Alkım edebiyat dergisini bir grup arkadaşıyla beraber çıkardı. Yazı ve şiirlerini Alkım, Kırağı, İpek Dili, Edebiyat Ortamı, Hece ve Yediiklim edebiyat dergilerinde yayınladı.

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