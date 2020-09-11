Mutlaka Okunması Gereken 100 Yerli Edebiyat Teori Kitapları Listesi
- Edebiyat Yazıları 1 - Sezai Karakoç
- Edebiyat Yazıları 2 - Sezai Karakoç
- Edebiyat Yazıları 3 - Sezai Karakoç
- Çağ ve İlham - Sezai Karakoç
- Türk Şiiri Özel Sayısı Hece Dergisi sayı 53-54-55
- Şiirde Metafizik - Gerçek Sedat Umran
- Şiir ve İdeoloji - Enis Batur
- Yazının Ucu - Enis Batur
- Edebiyattan Yana - Eser Gürson
- Romanda Bakış Açısı ve Anlatılış - Hasan Boynukara
- Modern Eleştiri Terimleri - Hasan Boynukara
- Karşılaştırmalı Edebiyat Günümüz Postmodern Bağlamda Algılanışı- Kamil Aydın
- Varlığın Mana Ve Mazmunu - Şahin Uçar
- Modern Türk Şiirinin Doğası - Ebubekir Eroğlu
- Dilin Zamana Dokuduğu - Feyza Hepçilingirler
- Edebiyat ve Eleştiri Yazıları - Mehmet Erdoğan
- Şiir Vadilerinde - Turan Karataş
- Şiir Konakları - Turan Karataş
- Edebiyat Eleştirisi - Bilgin Güngör
- Barbarlığın Şiiri, Şiire Yeni Bir Açı - Ali K. Metin
- Yazıyla Solumak - Ali K. Metin
- Şiir Harmanı - Ali K.Metin
- Eleştiri Farkı - Ali K.Metin
- Dünyaya Saldıran Şair - Hakan Arslanbenzer
- Üç Sütun - Hakan Arslanbenzer
- Şiir Okuma Kılavuzu - İsmet Özel
- Şiirin Geçitleri - Alaeddin Özdenören
- Yazı İmge ve Gerçeklik - Rasim Özdenören
- Şiir ve Belek - Gökhan Tunç
- İmgenin İcadı - Yalçın Armağan
- Çağdaş Edebiyatın Kuramsal Seyri - Aytaç Ören
- Yazma Cesareti - Nihan Kaya
- Edebiyat ve Delilik – Mehmet Narlı
- Çocuk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış - M. Ruhi Şirin
- Yazınsal Eleştiri ve Göstergebilim - Hilmi Uçan
- Dilbilim Göstergebilim ve Edebiyat Eğitimi - Hilmi Uçan
- Hayatımızdaki İnce Şeylere Dair - Ahmet İnam
- Şiir Gerçek İçinde/ Gerçek Şiir İçinde - Ahmet İnam
- İkinci Yeni Poetikası - Alaattin Karaca
- Estetik Endişe - Alaattin Karaca
- Yazı Bilinci - Cemal Şakar
- Edebiyatın Doğası - Cemal Şakar
- Görevimiz Tehlike - Osman Özbahçe
- Çağının Eleştirisi - Hüseyin Cöntürk
- Şair Sözü - Mehmet Can Doğan
- Şiir Yüklü Gemi - Baki Asiltürk
- Saf Sanattan İnsana - Yaşar Özmen
- Şiir Alametleri - Hasan Akay
- Dil Şiir Hakikat – İsmail Süphandağı
- Çağdaş Türk Şiirinde İnsan - Hasan Aktaş
- Yakın Okuma - Şadi Kocabaş
- Dil Meseleleri – Necmiye Alpay
- Bülbülüm Bağ Gezerim – İsa Çolaker
- Altın Kapı – Beşir Ayvazoğlu
- Ateş Denizi – Beşir Ayvazoğlu
- Bana Hikaye Anlatma – Recep Seyhan
- Şuara Meclisi – Alim Yıldız
- Roman Sanatı ve Toplum – Durali Yılmaz
- Dil ve Edebiyat Yazıları – Mustafa Argunşah
- Edebiyatımızın İçinden - Mehmet Kaplan
- Modern Öykü Kuramı - Necip Tosun
- Öykümüzün Sınır Taşları - Necip Tosun
- Hikâyeden Öyküye Toplumsal Değişim - Y. Emre Özsaray
- Yazma Sevinci - Mustafa Aydoğan
- Kahramanın Dönüşü - Hakan Şarkdemir
- Büyük Mukavva - Hakan Şarkdemir
- Poetik Hikem - Hakan Şarkdemir
- Kanlı Canlı Şiir - Aykut Nasip Kelebek
- Anlamın Kıyameti - Elyesa Koytak
- Ahmet Hamdi Tanpınar - Edebiyat Üzerine Makaleler
- Mustafa Nihat Özön - Türkçede Roman
- Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri - Kenan Akyüz
- Türk Edebiyatı 5. Cilt - Ahmet Kabaklı
- Bir Arayışın Yazıları Bir Yazı’nın Arayışları - Ahmet Oktay
- Yazılanla Okunan - Ahmet Oktay
- Şiiri Düzde Kuşatmak - Gülten Akın
- Şiir Üzerine Notlar - Gülten Akın
- Şiirin Açık Tarihi - İlhan Berk
- Poetika - İlhan Berk
- Sanat ve Edebiyat Üstüne - Nazım Hikmet
- Çağının Şairi - Hüseyin Cöntürk
- Şairce Düşünmek - Şükran Kurdakul
- Dilin Dili - Hilmi Yavuz
- Söz ve Yazı - Özdemir İnce
- Folklor Şiire Düşman - Cemal Süreya
- Çağının Tanığı Olmak - Mehmet H.Doğan
- Şair İle Kurtarıcı - Ahmet Oktay
- Şiirin İlk Atlası - Metin Altıok
- Şiir ve Şair Üzerine Aykırı Düşünceler - Eray Canberk
- Yazınsal Söylem Üzerine- Özdemir İnce
- Söz’lük - Enis Batur
- Şiirin Büyücü Kızı:İmge - Vecihi Timuroğlu
- Şiir Uçar Söz Olur - Enver Ercan Yön
- Edebiyat Kuramları ve Eleştiri - Berna Moran
- Şiirin Gücü - Metin Cengiz Yön
- Şiir Sanatı - Erdoğan Alkan
- Şair/Şiir Yazıları - Mustafa Öneş
- Şiir Yazıları - Fethi Naci
- Şiir Çünkü Şiir - Ramis Dara
- Ahlak, Estetik ve Şiir - Oktay Taftalı
- Şiir ve Eleştiri - Mehmet H.Doğan