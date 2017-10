İntro: Mutlaka Okunması Gereken 100 Yerli Roman

‘Mutlaka Okunması Gereken 100’ serisi, ilkini hazırlamış olduğumuz bu 100 Yerli Roman listesiyle başlangıç yapmış olacak. Serinin İkinci listesi Mutlaka Okunması Gereken 100 Yabancı Roman ile devam edecek. Devamında öyküden şiire, bilimden felsefeye birçok alandan okuma listeleri peyderpey yayımlanacak.

Yayımlanan bu listeler ile okuyucunun en çok aradığı, en çok tercih ettiği, en çok okunan yazarların eserlerine kolayca ulaşma imkânı doğacak. Böylece her okur ciddi bir kütüphane kurmak ile beraber edebiyat, sanat, bilim, felsefe vs. birçok alandan haberdar olacak. Listelerde yer alan kıymetli kalemlerin birçok eseri listelerimizde olmayıp elbette mevcut olacak. Fakat her yapıt ve o yapıtın sahibine ulaşmak için bu okuma listeleri birer tanışma vesilesi olacak. Belki de birçok okur bu listeler sayesinde daha önce tanışmadığı sayısız yazar ve eserle tanışacak.

Her başlık altında farklı ve zengin, kıymetli çabaların ürünü 100 eser yer alacağından, okunacak kitabın sayısına sınır koymak veya okuma eylemini bu sayı ile sınırlamak gibi bir algı oluşturmaktan da çekiniriz. Nüfus sayımızdan katbekat fazla kitabın basılması ve ondan daha çok sayıda kitabın okunması en büyük temennimizdir. Ülkemiz elbette çok kıymetli kalemlere sahip. Bizde elimizdekinin değerini bilerek bu değeri paylaşmak istedik. Paylaştığımız herkes bu değerleri sahiplenip yine başkasıyla paylaşırsa, kim bilir belki de bize ütopya gibi gelen şeyler gerçekleşmiş olur. ‘İnsanlar, bir kitabın bir insanın hayatını değiştirebileceğin farkında değiller’ der Malkolm. O yüzden ‘Paylaşıyoruz’…

1 Huzur Ahmet Hamdi Tanpınar Dergâh 2 Saatleri Ayarlama Enstitüsü Ahmet Hamdi Tanpınar Dergâh 3 Beş Şehir Ahmet Hamdi Tanpınar Dergâh 4 Tutunamayanlar Oğuz Atay İletişim 5 Tehlikeli Oyunlar Oğuz Atay İletişim 6 Kuyucaklı Yusuf Sabahattin Ali YKY 7 Kürk Mantolu Madonna Sabahattin Ali YKY 8 Aylak Adam Yusuf Atılgan YKY 9 Anayurt Oteli Yusuf Atılgan YKY 10 Osmancık Tarık Buğra İletişim 11 Küçük Ağa Tarık Buğra İletişim 12 Acımak Reşat Nuri Güntekin İnkılâp 13 Yaprak Dökümü Reşat Nuri Güntekin İnkılâp 14 Kiralık Konak Yakup Kadri Karaosmanoğlu İletişim 15 Yaban Yakup Kadri Karaosmanoğlu İletişim 16 Ateşten Gömlek Halide Edip Adıvar Can 17 Huzur Sokağı Şule Yüksel Şenler Timaş 18 Devlet Ana Kemal Tahir İthaki 19 Rahmet Yolları Kesti Kemal Tahir İthaki 20 İnce Memed 1–2–3–4 Yaşar Kemal YKY 21 Aşk-ı Memnu Halit Ziya Uşaklıgil Siyah Beyaz 22 Dokuzuncu Hariciye Koğuşu Peyami Safa Alkım 23 72. Koğuş Orhan Kemal Everest 24 Bereketli Topraklar Üzerinde Orhan Kemal Everest 25 Hakkari’de Bir Mevsim Ferit Edgü Sel 26 Eylülün Gölgesinde Bir Yazdı Ferit Edgü Sel 27 Semaver Sait Faik Abasıyanık İş Bankası 28 Sarnıç Sait Faik Abasıyanık İş Bankası 29 Alemdağ’da Var Bir Yılan Sait Faik Abasıyanık İş Bankası 30 Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat Şemseddin Sami Karbon 31 Yılanların Öcü Fakir Baykurt Literatür 32 İntibah Namık Kemal Say 33 Karartma Geceleri Rıfat Ilgaz Çınar 34 Gül Yetiştiren Adam Rasim Özdenören İz 35 Çok Sesli Bir Ölüm Rasim Özdenören İz 36 Mutluluk Zülfü Livaneli Doğan 37 Serenad Zülfü Livaneli Doğan 38 İstanbul Hatırası Ahmet Ümit Everest 39 Sis ve Gece Ahmet Ümit Everest 40 Kukla Ahmet Ümit Everest 41 La Sonsuzluk Hecesi Nazan Bekiroğlu Timaş 42 Yusuf İle Züleyha Nazan Bekiroğlu Timaş 43 İsimle Ateş Arasında Nazan Bekiroğlu Timaş 44 Katre-i Matem İskender Pala Kapı 45 Od İskender Pala Kapı 46 Karun ve Anarşist İskender Pala Kapı 47 Babil’de Ölüm İstanbul’da Aşk İskender Pala Kapı 48 Puslu Kıtalar Atlası İhsan Oktay Anar İletişim 49 Efrasiyab’ın Hikâyeleri İhsan Oktay Anar İletişim 50 Suskunlar İhsan Oktay Anar İleitşim 51 Dublörün Dilemması Murat Menteş April 52 Korkma Ben Varım Murat Menteş İletişim 53 Aydınlanma Değil Merhamet Alev Alatlı Everest 54 Dünya Nöbeti Alev Alatlı Everest 55 Viva La Muerte Alev Alatlı Everest 56 Aşk Gibi Aydınlık Ölüm Gibi Karanlık Mehmet Uzun İthaki 57 Cevdet Bey ve Oğulları Orhan Pamuk YKY 58 Sessiz Ev Orhan Pamuk YKY 59 Kara Kitap Orhan Pamuk YKY 60 Gezgin Sadık Yalsızuçanlar Profil 61 Anka Sadık Yalsızuçanlar Profil 62 Cam ve Elmas Sadık Yalsızuçanlar Profil 63 Hayyam Sadık Yalsızuçanlar Profil 64 Diyamandi Sadık Yalsızuçanlar H Yayınları 65 Yaşamak Güzel Şey Be Kardeşim Nazım Hikmet YKY 66 Köprü Ayşe Kulin Everest 67 Çanakkale Mahşeri Mehmet Niyazi Ötüken 68 Yemen Ah Yemen Mehmet Niyazi Ötüken 69 Dahiler ve Deliler Mehmet Niyazi Ötüken 70 Ölmeye Yatmak Adalet Ağaoğlu YKY 71 Fikrimin İnce Gülü Adalet Ağaoğlu YKY 72 Parasız Yatılı Füruzan YKY 73 Şanzelize Düğün Salonu Tarık Tufan Profil 74 Otoyol Uykusu Kemal Sayar Kapı 75 Reha Nurettin Topçu Dergâh 76 Sahipkıran Hasan Aycın İz 77 Eylül Mehmet Rauf Tutku 78 Lâl Ayşe Kara Timaş 79 Şebek Romanı Ayşe Şasa Timaş 80 Kış Bahçesi Güray Süngü Okur Kitap. 81 İnsanın Acayip Kısa Tarihi Güray Süngü Okur Kitap. 82 Düş Kesiği Güray Süngü Okur Kitap. 83 Kuşlar Yasına Gider Hasan Ali Toptaş Everest 84 Gölgesizler Hasan Ali Toptaş Everest 85 Çöl/Deniz Sibel Eraslan Timaş 86 Siret i Meryem Sibel Eraslan Timaş 87 Amak ı Hayal Filibeli Ahmet Hilmi Eşik 88 Araba Sevdası Recaizade Mahmut Ekrem İletişim 89 Sevgili Arsız Ölüm Latife Tekin Everest 90 Yenişehir’de Bir Öğle Vakti Sevgi Soysal İletişim 91 Ayaşlı ve Kiracıları Memduh Şevket Esendal Bilgi 92 Masumiyetin Son Günleri Selahattin Yusuf Profil 93 Oku Ama Neyi Taşkın Tuna Şule 94 Hemzemin Yasemin Karahüseyin Şule 95 Dünyanın İlk Günü Beyazıt Akman Epsilon 96 Aynadaki Yalan Necip Fazıl Kısakürek Çile 97 Hayat Apartmanı Mustafa Ulusoy Kapı 98 Bana Uzun Mektuplar Yaz Cihan Aktaş İz 99 Hamza Ömer Faruk Dönmez İz 100 Barbarın Kahkahası Sema Kaygusuz Metis

Not: Bazı Eserler Uzun Hikaye formatındadır.