Mutlaka Okunması Gereken 100 Yerli Roman
İntro: Mutlaka Okunması Gereken 100 Yerli Roman
‘Mutlaka Okunması Gereken 100’ serisi, ilkini hazırlamış olduğumuz bu 100 Yerli Roman listesiyle başlangıç yapmış olacak. Serinin İkinci listesi Mutlaka Okunması Gereken 100 Yabancı Roman ile devam edecek. Devamında öyküden şiire, bilimden felsefeye birçok alandan okuma listeleri peyderpey yayımlanacak.
Yayımlanan bu listeler ile okuyucunun en çok aradığı, en çok tercih ettiği, en çok okunan yazarların eserlerine kolayca ulaşma imkânı doğacak. Böylece her okur ciddi bir kütüphane kurmak ile beraber edebiyat, sanat, bilim, felsefe vs. birçok alandan haberdar olacak. Listelerde yer alan kıymetli kalemlerin birçok eseri listelerimizde olmayıp elbette mevcut olacak. Fakat her yapıt ve o yapıtın sahibine ulaşmak için bu okuma listeleri birer tanışma vesilesi olacak. Belki de birçok okur bu listeler sayesinde daha önce tanışmadığı sayısız yazar ve eserle tanışacak.
Her başlık altında farklı ve zengin, kıymetli çabaların ürünü 100 eser yer alacağından, okunacak kitabın sayısına sınır koymak veya okuma eylemini bu sayı ile sınırlamak gibi bir algı oluşturmaktan da çekiniriz. Nüfus sayımızdan katbekat fazla kitabın basılması ve ondan daha çok sayıda kitabın okunması en büyük temennimizdir. Ülkemiz elbette çok kıymetli kalemlere sahip. Bizde elimizdekinin değerini bilerek bu değeri paylaşmak istedik. Paylaştığımız herkes bu değerleri sahiplenip yine başkasıyla paylaşırsa, kim bilir belki de bize ütopya gibi gelen şeyler gerçekleşmiş olur. ‘İnsanlar, bir kitabın bir insanın hayatını değiştirebileceğin farkında değiller’ der Malkolm. O yüzden ‘Paylaşıyoruz’…
|
1
|
Huzur
|
Ahmet Hamdi Tanpınar
|
Dergâh
|
2
|
Saatleri Ayarlama Enstitüsü
|
Ahmet Hamdi Tanpınar
|
Dergâh
|
3
|
Beş Şehir
|
Ahmet Hamdi Tanpınar
|
Dergâh
|
4
|
Tutunamayanlar
|
Oğuz Atay
|
İletişim
|
5
|
Tehlikeli Oyunlar
|
Oğuz Atay
|
İletişim
|
6
|
Kuyucaklı Yusuf
|
Sabahattin Ali
|
YKY
|
7
|
Kürk Mantolu Madonna
|
Sabahattin Ali
|
YKY
|
8
|
Aylak Adam
|
Yusuf Atılgan
|
YKY
|
9
|
Anayurt Oteli
|
Yusuf Atılgan
|
YKY
|
10
|
Osmancık
|
Tarık Buğra
|
İletişim
|
11
|
Küçük Ağa
|
Tarık Buğra
|
İletişim
|
12
|
Acımak
|
Reşat Nuri Güntekin
|
İnkılâp
|
13
|
Yaprak Dökümü
|
Reşat Nuri Güntekin
|
İnkılâp
|
14
|
Kiralık Konak
|
Yakup Kadri Karaosmanoğlu
|
İletişim
|
15
|
Yaban
|
Yakup Kadri Karaosmanoğlu
|
İletişim
|
16
|
Ateşten Gömlek
|
Halide Edip Adıvar
|
Can
|
17
|
Huzur Sokağı
|
Şule Yüksel Şenler
|
Timaş
|
18
|
Devlet Ana
|
Kemal Tahir
|
İthaki
|
19
|
Rahmet Yolları Kesti
|
Kemal Tahir
|
İthaki
|
20
|
İnce Memed 1–2–3–4
|
Yaşar Kemal
|
YKY
|
21
|
Aşk-ı Memnu
|
Halit Ziya Uşaklıgil
|
Siyah Beyaz
|
22
|
Dokuzuncu Hariciye Koğuşu
|
Peyami Safa
|
Alkım
|
23
|
72. Koğuş
|
Orhan Kemal
|
Everest
|
24
|
Bereketli Topraklar Üzerinde
|
Orhan Kemal
|
Everest
|
25
|
Hakkari’de Bir Mevsim
|
Ferit Edgü
|
Sel
|
26
|
Eylülün Gölgesinde Bir Yazdı
|
Ferit Edgü
|
Sel
|
27
|
Semaver
|
Sait Faik Abasıyanık
|
İş Bankası
|
28
|
Sarnıç
|
Sait Faik Abasıyanık
|
İş Bankası
|
29
|
Alemdağ’da Var Bir Yılan
|
Sait Faik Abasıyanık
|
İş Bankası
|
30
|
Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat
|
Şemseddin Sami
|
Karbon
|
31
|
Yılanların Öcü
|
Fakir Baykurt
|
Literatür
|
32
|
İntibah
|
Namık Kemal
|
Say
|
33
|
Karartma Geceleri
|
Rıfat Ilgaz
|
Çınar
|
34
|
Gül Yetiştiren Adam
|
Rasim Özdenören
|
İz
|
35
|
Çok Sesli Bir Ölüm
|
Rasim Özdenören
|
İz
|
36
|
Mutluluk
|
Zülfü Livaneli
|
Doğan
|
37
|
Serenad
|
Zülfü Livaneli
|
Doğan
|
38
|
İstanbul Hatırası
|
Ahmet Ümit
|
Everest
|
39
|
Sis ve Gece
|
Ahmet Ümit
|
Everest
|
40
|
Kukla
|
Ahmet Ümit
|
Everest
|
41
|
La Sonsuzluk Hecesi
|
Nazan Bekiroğlu
|
Timaş
|
42
|
Yusuf İle Züleyha
|
Nazan Bekiroğlu
|
Timaş
|
43
|
İsimle Ateş Arasında
|
Nazan Bekiroğlu
|
Timaş
|
44
|
Katre-i Matem
|
İskender Pala
|
Kapı
|
45
|
Od
|
İskender Pala
|
Kapı
|
46
|
Karun ve Anarşist
|
İskender Pala
|
Kapı
|
47
|
Babil’de Ölüm İstanbul’da Aşk
|
İskender Pala
|
Kapı
|
48
|
Puslu Kıtalar Atlası
|
İhsan Oktay Anar
|
İletişim
|
49
|
Efrasiyab’ın Hikâyeleri
|
İhsan Oktay Anar
|
İletişim
|
50
|
Suskunlar
|
İhsan Oktay Anar
|
İleitşim
|
51
|
Dublörün Dilemması
|
Murat Menteş
|
April
|
52
|
Korkma Ben Varım
|
Murat Menteş
|
İletişim
|
53
|
Aydınlanma Değil Merhamet
|
Alev Alatlı
|
Everest
|
54
|
Dünya Nöbeti
|
Alev Alatlı
|
Everest
|
55
|
Viva La Muerte
|
Alev Alatlı
|
Everest
|
56
|
Aşk Gibi Aydınlık Ölüm Gibi Karanlık
|
Mehmet Uzun
|
İthaki
|
57
|
Cevdet Bey ve Oğulları
|
Orhan Pamuk
|
YKY
|
58
|
Sessiz Ev
|
Orhan Pamuk
|
YKY
|
59
|
Kara Kitap
|
Orhan Pamuk
|
YKY
|
60
|
Gezgin
|
Sadık Yalsızuçanlar
|
Profil
|
61
|
Anka
|
Sadık Yalsızuçanlar
|
Profil
|
62
|
Cam ve Elmas
|
Sadık Yalsızuçanlar
|
Profil
|
63
|
Hayyam
|
Sadık Yalsızuçanlar
|
Profil
|
64
|
Diyamandi
|
Sadık Yalsızuçanlar
|
H Yayınları
|
65
|
Yaşamak Güzel Şey Be Kardeşim
|
Nazım Hikmet
|
YKY
|
66
|
Köprü
|
Ayşe Kulin
|
Everest
|
67
|
Çanakkale Mahşeri
|
Mehmet Niyazi
|
Ötüken
|
68
|
Yemen Ah Yemen
|
Mehmet Niyazi
|
Ötüken
|
69
|
Dahiler ve Deliler
|
Mehmet Niyazi
|
Ötüken
|
70
|
Ölmeye Yatmak
|
Adalet Ağaoğlu
|
YKY
|
71
|
Fikrimin İnce Gülü
|
Adalet Ağaoğlu
|
YKY
|
72
|
Parasız Yatılı
|
Füruzan
|
YKY
|
73
|
Şanzelize Düğün Salonu
|
Tarık Tufan
|
Profil
|
74
|
Otoyol Uykusu
|
Kemal Sayar
|
Kapı
|
75
|
Reha
|
Nurettin Topçu
|
Dergâh
|
76
|
Sahipkıran
|
Hasan Aycın
|
İz
|
77
|
Eylül
|
Mehmet Rauf
|
Tutku
|
78
|
Lâl
|
Ayşe Kara
|
Timaş
|
79
|
Şebek Romanı
|
Ayşe Şasa
|
Timaş
|
80
|
Kış Bahçesi
|
Güray Süngü
|
Okur Kitap.
|
81
|
İnsanın Acayip Kısa Tarihi
|
Güray Süngü
|
Okur Kitap.
|
82
|
Düş Kesiği
|
Güray Süngü
|
Okur Kitap.
|
83
|
Kuşlar Yasına Gider
|
Hasan Ali Toptaş
|
Everest
|
84
|
Gölgesizler
|
Hasan Ali Toptaş
|
Everest
|
85
|
Çöl/Deniz
|
Sibel Eraslan
|
Timaş
|
86
|
Siret i Meryem
|
Sibel Eraslan
|
Timaş
|
87
|
Amak ı Hayal
|
Filibeli Ahmet Hilmi
|
Eşik
|
88
|
Araba Sevdası
|
Recaizade Mahmut Ekrem
|
İletişim
|
89
|
Sevgili Arsız Ölüm
|
Latife Tekin
|
Everest
|
90
|
Yenişehir’de Bir Öğle Vakti
|
Sevgi Soysal
|
İletişim
|
91
|
Ayaşlı ve Kiracıları
|
Memduh Şevket Esendal
|
Bilgi
|
92
|
Masumiyetin Son Günleri
|
Selahattin Yusuf
|
Profil
|
93
|
Oku Ama Neyi
|
Taşkın Tuna
|
Şule
|
94
|
Hemzemin
|
Yasemin Karahüseyin
|
Şule
|
95
|
Dünyanın İlk Günü
|
Beyazıt Akman
|
Epsilon
|
96
|
Aynadaki Yalan
|
Necip Fazıl Kısakürek
|
Çile
|
97
|
Hayat Apartmanı
|
Mustafa Ulusoy
|
Kapı
|
98
|
Bana Uzun Mektuplar Yaz
|
Cihan Aktaş
|
İz
|
99
|
Hamza
|
Ömer Faruk Dönmez
|
İz
|
100
|
Barbarın Kahkahası
|
Sema Kaygusuz
|
Metis
Not: Bazı Eserler Uzun Hikaye formatındadır.Yusuf Fettahzade - 12.10.2017