Mutlaka Okunması Gereken 100 Yerli Roman

Mutlaka Okunması Gereken 100 Yerli Roman

Mutlaka Okunması Gereken 100 Yerli Roman

12.10.2017 - Yusuf Fettahzade
Mutlaka Okunması Gereken 100 Yerli Roman

İntro: Mutlaka Okunması Gereken 100 Yerli Roman

‘Mutlaka Okunması Gereken 100’ serisi, ilkini hazırlamış olduğumuz bu 100 Yerli Roman listesiyle başlangıç yapmış olacak. Serinin İkinci listesi Mutlaka Okunması Gereken 100 Yabancı Roman ile devam edecek. Devamında öyküden şiire, bilimden felsefeye birçok alandan okuma listeleri peyderpey yayımlanacak.

Yayımlanan bu listeler ile okuyucunun en çok aradığı, en çok tercih ettiği, en çok okunan yazarların eserlerine kolayca ulaşma imkânı doğacak. Böylece her okur ciddi bir kütüphane kurmak ile beraber edebiyat, sanat, bilim, felsefe vs. birçok alandan haberdar olacak. Listelerde yer alan kıymetli kalemlerin birçok eseri listelerimizde olmayıp elbette mevcut olacak. Fakat her yapıt ve o yapıtın sahibine ulaşmak için bu okuma listeleri birer tanışma vesilesi olacak. Belki de birçok okur bu listeler sayesinde daha önce tanışmadığı sayısız yazar ve eserle tanışacak.

Her başlık altında farklı ve zengin, kıymetli çabaların ürünü 100 eser yer alacağından, okunacak kitabın sayısına sınır koymak veya okuma eylemini bu sayı ile sınırlamak gibi bir algı oluşturmaktan da çekiniriz. Nüfus sayımızdan katbekat fazla kitabın basılması ve ondan daha çok sayıda kitabın okunması en büyük temennimizdir. Ülkemiz elbette çok kıymetli kalemlere sahip. Bizde elimizdekinin değerini bilerek bu değeri paylaşmak istedik. Paylaştığımız herkes bu değerleri sahiplenip yine başkasıyla paylaşırsa, kim bilir belki de bize ütopya gibi gelen şeyler gerçekleşmiş olur. ‘İnsanlar, bir kitabın bir insanın hayatını değiştirebileceğin farkında değiller’ der Malkolm. O yüzden ‘Paylaşıyoruz’…

1

Huzur

Ahmet Hamdi Tanpınar

Dergâh

2

Saatleri Ayarlama Enstitüsü

Ahmet Hamdi Tanpınar

Dergâh

3

Beş Şehir

Ahmet Hamdi Tanpınar

Dergâh

4

Tutunamayanlar

Oğuz Atay

İletişim

5

Tehlikeli Oyunlar

Oğuz Atay

İletişim

6

Kuyucaklı Yusuf

Sabahattin Ali

YKY

7

Kürk Mantolu Madonna

Sabahattin Ali

YKY

8

Aylak Adam

Yusuf Atılgan

YKY

9

Anayurt Oteli

Yusuf Atılgan

YKY

10

Osmancık

Tarık Buğra

İletişim

11

Küçük Ağa

Tarık Buğra

İletişim

12

Acımak

Reşat Nuri Güntekin

İnkılâp

13

Yaprak Dökümü

Reşat Nuri Güntekin

İnkılâp

14

Kiralık Konak

Yakup Kadri Karaosmanoğlu

İletişim

15

Yaban

Yakup Kadri Karaosmanoğlu

İletişim

16

Ateşten Gömlek

Halide Edip Adıvar

Can

17

Huzur Sokağı

Şule Yüksel Şenler

Timaş

18

Devlet Ana

Kemal Tahir

İthaki

19

Rahmet Yolları Kesti

Kemal Tahir

İthaki

20

İnce Memed 1–2–3–4

Yaşar Kemal

YKY

21

Aşk-ı Memnu

Halit Ziya Uşaklıgil

Siyah Beyaz

22

Dokuzuncu Hariciye Koğuşu

Peyami Safa

Alkım

23

72. Koğuş

Orhan Kemal

Everest

24

Bereketli Topraklar Üzerinde

Orhan Kemal

Everest

25

Hakkari’de Bir Mevsim

Ferit Edgü

Sel

26

Eylülün Gölgesinde Bir Yazdı

Ferit Edgü

Sel

27

Semaver

Sait Faik Abasıyanık

İş Bankası

28

Sarnıç

Sait Faik Abasıyanık

İş Bankası

29

Alemdağ’da Var Bir Yılan

Sait Faik Abasıyanık

İş Bankası

30

Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat

Şemseddin Sami

Karbon

31

Yılanların Öcü

Fakir Baykurt

Literatür

32

İntibah

Namık Kemal

Say

33

Karartma Geceleri

Rıfat Ilgaz

Çınar

34

Gül Yetiştiren Adam

Rasim Özdenören

İz

35

Çok Sesli Bir Ölüm

Rasim Özdenören

İz

36

Mutluluk

Zülfü Livaneli

Doğan

37

Serenad

Zülfü Livaneli

Doğan

38

İstanbul Hatırası

Ahmet Ümit

Everest

39

Sis ve Gece

Ahmet Ümit

Everest

40

Kukla

Ahmet Ümit

Everest

41

La Sonsuzluk Hecesi

Nazan Bekiroğlu

Timaş

42

Yusuf İle Züleyha

Nazan Bekiroğlu

Timaş

43

İsimle Ateş Arasında

Nazan Bekiroğlu

Timaş

44

Katre-i Matem

İskender Pala

Kapı

45

Od

İskender Pala

Kapı

46

Karun ve Anarşist

İskender Pala

Kapı

47

Babil’de Ölüm İstanbul’da Aşk

İskender Pala

Kapı

48

Puslu Kıtalar Atlası

İhsan Oktay Anar

İletişim

49

Efrasiyab’ın Hikâyeleri

İhsan Oktay Anar

İletişim

50

Suskunlar

İhsan Oktay Anar

İleitşim

51

Dublörün Dilemması

Murat Menteş

April

52

Korkma Ben Varım

Murat Menteş

İletişim

53

Aydınlanma Değil Merhamet

Alev Alatlı

Everest

54

Dünya Nöbeti

Alev Alatlı

Everest

55

Viva La Muerte

Alev Alatlı

Everest

56

Aşk Gibi Aydınlık Ölüm Gibi Karanlık

Mehmet Uzun

İthaki

57

Cevdet Bey ve Oğulları

Orhan Pamuk

YKY

58

Sessiz Ev

Orhan Pamuk

YKY

59

Kara Kitap

Orhan Pamuk

YKY

60

Gezgin

Sadık Yalsızuçanlar

Profil

61

Anka

Sadık Yalsızuçanlar

Profil

62

Cam ve Elmas

Sadık Yalsızuçanlar

Profil

63

Hayyam

Sadık Yalsızuçanlar

Profil

64

Diyamandi

Sadık Yalsızuçanlar

H Yayınları

65

Yaşamak Güzel Şey Be Kardeşim

Nazım Hikmet

YKY

66

Köprü

Ayşe Kulin

Everest

67

Çanakkale Mahşeri

Mehmet Niyazi

Ötüken

68

Yemen Ah Yemen

Mehmet Niyazi

Ötüken

69

Dahiler ve Deliler

Mehmet Niyazi

Ötüken

70

Ölmeye Yatmak

Adalet Ağaoğlu

YKY

71

Fikrimin İnce Gülü

Adalet Ağaoğlu

YKY

72

Parasız Yatılı

Füruzan

YKY

73

Şanzelize Düğün Salonu

Tarık Tufan

Profil

74

Otoyol Uykusu

Kemal Sayar

Kapı

75

Reha

Nurettin Topçu

Dergâh

76

Sahipkıran

Hasan Aycın

İz

77

Eylül

Mehmet Rauf

Tutku

78

Lâl

Ayşe Kara

Timaş

79

Şebek Romanı

Ayşe Şasa

Timaş

80

Kış Bahçesi

Güray Süngü

Okur Kitap.

81

İnsanın Acayip Kısa Tarihi

Güray Süngü

Okur Kitap.

82

Düş Kesiği

Güray Süngü

Okur Kitap.

83

Kuşlar Yasına Gider

Hasan Ali Toptaş

Everest

84

Gölgesizler

Hasan Ali Toptaş

Everest

85

Çöl/Deniz

Sibel Eraslan

Timaş

86

Siret i Meryem

Sibel Eraslan

Timaş

87

Amak ı Hayal

Filibeli Ahmet Hilmi

Eşik

88

Araba Sevdası

Recaizade Mahmut Ekrem

İletişim

89

Sevgili Arsız Ölüm

Latife Tekin

Everest

90

Yenişehir’de Bir Öğle Vakti

Sevgi Soysal

İletişim

91

Ayaşlı ve Kiracıları

Memduh Şevket Esendal

Bilgi

92

Masumiyetin Son Günleri

Selahattin Yusuf

Profil

93

Oku Ama Neyi

Taşkın Tuna

Şule

94

Hemzemin

Yasemin Karahüseyin

Şule

95

Dünyanın İlk Günü

Beyazıt Akman

Epsilon

96

Aynadaki Yalan

Necip Fazıl Kısakürek

Çile

97

Hayat Apartmanı

Mustafa Ulusoy

Kapı

98

Bana Uzun Mektuplar Yaz

Cihan Aktaş

İz

99

Hamza

Ömer Faruk Dönmez

İz

100

Barbarın Kahkahası

Sema Kaygusuz

Metis

Not: Bazı Eserler Uzun Hikaye formatındadır.

Yusuf Fettahzade - 12.10.2017
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Sapanca Şiir Akşamları
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