“Naz Kahvesi” Tadında Öyküler

Merve Koçak Kurt’un üçüncü öykü kitabı “Naz Kahvesi” Profil Kitap etiketiyle yayımlandı.

Yirmi bir öykünün yer aldığı kitabın bazı öyküleri şunlar: Kuğunun Kalbi Kederden, Işık Kırılması, Çıtkırıldım Yaz, Nar Çiçeğinin Göçü, Dokunduğun Taflanlar, Evvel Bahar Mimozaları, Mezardaki Mahmur Çiçeğin, Bir Tenin Baharı, Kaua‘i ‘O‘o Kuşunun Son Şarkısı, İstanbul’da Adın…

Merve Koçak Kurt, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümü mezunu bir yazar. Yayımlanan ilk öyküsü “Kahve Fincanında Bumerang Etkisi”… 2010’dan beri öykü dünyasının içinde. Hece, Hece Öykü, Türk Dili, Edebiyatist, Öykü Gazetesi, Edebiyat Ortamı, Mahalle Mektebi, İtibar, Muhayyel, Post Öykü gibi mecralarda öyküleri yayımlandı. Star Gazetesi Kitap ekindeki İlk-im köşesinde uzun süre ilk kitapların öyküsünü anlattı. Ayrıca kitap tanıtımları yazmakta, edebiyathaber.net ve çeşitli mecralar için söyleşiler yapmakta ve yazılar kaleme almakta.

Tanıtım bülteninden

“İçinde bir çocuk büyütüyordun, bilmiyordun. Düşe daldığını fark ettiğimde kahvenin köpüğü taşmak üzereydi, bir İspanyolca şarkı çalıyordu ve şarkıyı söyleyen o kadın, kemanı ahşap bir kelebeğe benzetiyordu. Çok güzeldin ve ben sana bakarken yeniden doğuyordum hep. ‘Su gibi’ derlerdi senin gibilere çocukluğumun kadınları… ‘Su gibi’… Yeni yüzler, eski yüzlere yol açıyordu içimde ve ben o yeni yüzlerle eski yüzler arasında bir gelgitte dağılan parçalarını toplamaya çalışıyordum yüzünün.”

Merve Koçak Kurt’tan içli aşk öyküleri… Öykülerin kahramanları bazen isimsiz ama hiç yabancı değil. Kadın’ı Adam’a bakışından, Adam’ı Kadın’a gülümseyişinden tanıyıveriyoruz. Satırlarda kırgın akisler… Aynaları ve yansımaları eskiten zamanın duygular karşısındaki başarısızlığını okuyoruz. Kırklara karışsa da birileri; yaralar canlı, hisler diri.

Yazgısını okuyup adına yazılmayanları kâğıda dökenlerin, dünyanın bütün yalnızlarının diliyle konuşan bir kitap “Naz Kahvesi”… Kimi zaman yasemin, kimi zaman hanımeli kokulu ve ilhamla dolu…