Ne Hoş Olur Güzel Gezmesi Muğla’yı

Şehir yazıları üzerine çalışmak şehir üzerine ünsiyet kurmakla başlar. Şehir düşüncesi ile kültürü ile düzen ve sesleri ile insanoğlunun kendini gerçekleştirebildiği, medeniyetle entegre olduğu mekânların başında gelir. Şehri şehir yapan insan, insana dünyevileşmede bir amaç katan ise şehirdir. Karşılıklı etkileşim ile şehir ve insanın durumu bu gün artık ayrılamazdır, bir birine perçinlenmiştir.

Şehir üzerine okumak ve yazmak ayrı bir maharet işidir. Şehir okumaları yapmak öncelikli olarak bir merakla başlayan yorucu bir uğraştır. Teorisini anlamak ise başlı başına bir eylem..

Meydanlarından evlerine, çeşmelerinden dükkânlarına, mabetlerinden seyir yerlerine, ince ince okumayı gerektiren okumalar ise işin zevkli ve incelikli kısmı. Bir şehri en iyi okuma biçimi o şehre sinen kültürü, tarihi solumakla başlar. Şehre sinen o havayı teneffüs etmeden şehrin ruhunu yakalamanın imkânı yoktur ve şehir herkese açmaz gizli sandıklarını, kapalı kapılarını, sırlarını…

Şehir, şehre gönül verenlere açar sırlarını. Köşede bucakta kalmış sırlarını, kimi zaman bir desenle kimi zaman bir bardak çay ile kimi zaman bir pencereyle, kimi zaman mahalle, sokak aralarındaki seslerle, çeşmelerin duruşuyla… anlatır da anlatır.

Onu okumasını bilenler için sürekli bir şeyler anlatır şehir. Gündelik telaşlarıyla insanlar meydanlarda, sokaklarda, çarşılarda sağdan sola telaşlı yürüyüşleri ile şehre anlam katar. Şehri güzelleştiren orada oturanlardır bir nevi. Mekânı şereflendiren orada oturanlardır. Şehri okumak böyle iken onu yazmak ise bambaşka bir eylem biçimidir. Şehre sinen o ruhu teneffüs ettikten sonra onu yazıya dökmek bir nevi onu sayfalara yansıtmak… hem zor hem de zevkli bir uğraştır. Zaten şehri sevmek bir zevk iken yazmak ise ayrıca bir güzelliktir.

Muğla’yı Anlama Denemeleri

Ali Köseoğlu, Kayserili bir Muğlasever. Belki böyle tarif etmek bir daha kolay ve basit ama, gönlünü bir şehre kaptıran için işin hem güzel yanı hem de kolay yanı budur. Bir fahri Muğlalı, Muğla’ya gönül vermiş ve Muğla üzerine uzun uzun düşünmüş biri. Muğla Kitabı hem şehir tarihi hem de kişisel bir şehir kitabı. Şehre ve şehirlilere dair ipuçları barındıran eser şehir kitaplığına eklenecek kitaplardan.

Eser, Muğla’nın tarihine, yerleşimine, gündelik yaşantısına, şehrin kültürel dokusuna ve yapısına dair bilgiler veren, bilgiler verirken bunu sıkmadan aktaran, kimi zaman bir hikâyeci gibi kimi zaman ise bir şehir tarihçisi anlatımlarda bulunmuştur.

Eser, bir şehir kitabında olması gereken her şeyi ortaya koymuştur. Nerede ne yenilir, ne içilir, nerelere gidilir, nereleri görmek icap eder… M. Ali Köseoğlu’nun şehirin canlı tanıklarıyla birlikte görsellerle zenginleştirerek ortaya koyduğu bu eser, Muğla hakkında önemli bir eser olmayı hak eder niteliktedir.

Ne Hoş Olur Güzel İle Gezmesi

Menteşe’deki Muğla

M.Ali Köseoğlu

Çizgi Yayınları

159 Sayfa