Necla Dursun İzleyip Yazdı: A Star Is Born

‘’A Star Is Born - Bir Yıldız Doğuyor’’… 2019 Oscar’larının merakla beklendiği gün izlediğim bir film. Dört dalda Oscar adaylığı olan filmde Bradley Cooper ilk kez yönetmen koltuğunda oturmuş, başrolü Lady Gaga ile paylaşmıştı. Oscar adayı olmasının yanı; Kasım 2018 Venedik Film Festivali ‘nde 8 dakika ayakta alkışlanmasıyla sükse yapması ve Bradley Cooper’ın yönetmenliğini Lady Gaga’nın ise oyunculuğunu çok merak etmemi filmi izleme sebeplerim olarak söyleyebilirim.

‘’The Hangover - Felekten Bir Gece ‘’ serisi ile hayran kitlesini genişleten Bradley Cooper filmde canlandırdığı karakter için evinin bodrumunda 2 yıla yakın vokal ve gitar dersleri almış. Bu çabası filmdeki müzikal performansının izleyicide uyandırdığı şaşkınlıkla taçlanıyor bence. İlk yönetmenlik tecrübesinden ise alnının akıyla çıktığı söylenebilir. Stefani Joanne Angelina Germanotta (bilinen diğer adıyla Lady Gaga) kendisine eşlik etmiş. Film için Beyonce’nin adı geçmiş süreç içerisinde ancak Lady Gaga’da karar kılınmış.

Oyunculuk konusunda daha 10 fırın ekmek yemesi gerektiğini düşündüğüm Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı Lady Gaga’nın burnuna gönderme yaptığı (hatta burnunu eliyle işaret ettiği) sahne sanki adına atfen çekilmiş gibi izleyicide gülümsemeye sebep olmakta. Ağır kostüm ve makyajlarıyla bilinen Lady Gaga’yı bu filmde yalın haliyle izliyoruz. Örneğin ben normal halini ilk kez bu filmde gördüm. Son zamanlarda Gucci ailesini konu alan bir senaryoda rol alacağı konuşulması O’nun oyunculuk kulvarında varlığını sürdüreceğinin bir göstergesi olarak kabul edilebilir.

Filme dair husus var ki su götürmez bir gerçeklikte; filmin müzikleri harika. Hatta harika ötesi. Filmin son sahnesindeki şarkının sözleri de müziği de enfes. Dinlerken gözyaşlarınıza hakim olmak oldukça güç. Filmin vizyona girmesinden itibaren iki yıldız arasında aşk dedikoduları magazin basınını meşgul etse de bu durumun bir kurgudan ibaret olduğu itirafı (çok gecikmeden) Lady Gaga’dan gelmişti. İki başrol oyuncusu arasında aşk dedikodularına sebep olan filmdeki sözler ve müzikler izleyiciyi kolayca etkisi altına alıyor. 2019 Oscar’larında En iyi Fil Müziği ödülünü alması hiç şaşılacak bir durum değil. Ödül töreninde Lady Gaga ve Bradley Cooper’ın ödüle layık görülen parçalarını beraber seslendirdikleri anlar ise sanki filme ait sahnelermiş gibi içten ve etkileyiciydi. İşte o şarkıdan bir bölüm:

“Don't want to feel another touch

Don't want to start another fire

Don't want to know another kiss

No other name falling off my lips

Don't want to give my heart away

To another stranger

Or let another day begin

Won't even let the sunlight in

No I'll never love again

I'll never love again”

(“İstemem başka birinin dokunuşu hissetmek

İstemem başka bir kıvılcım

İstemem başka bir öpücük

İstemem dudaklarımdan çıksın başkasının adı

İstemem kalbimi vermek

Başka bir yabancıya

İstemem başka bir gün doğsun

İstemem güneş açsın

Hayır, artık sevmeyeceğim

Artık sevmeyeceğim.”)

Bradley Cooper için yönetmenlik Lady Gaga için oyunculuk anlamında test niteliği taşıyan filmin konusuna gelince: şöhretin nasıl büyük bir yük olduğu, onu taşımanın zorluğu şarkıcı Jackson Maine (Bradley Cooper) hayatı üzerinden anlatılıyor. Alkol bağımlılığı sebebiyle zor günler yaşadığı günlerde Jackson, genç şarkıcı Ally (Lady Gaga) ile tanışıyor. Jackson’ın desteğiyle Ally’nin kariyeri tırmanışa geçerken Jackson’ın başarılı günleri yavaş yavaş geçmişte kalmaya başlıyor. Bağımlılık ve şöhretin baskısı altında ezilen ilişkileri ne kadar tutku dolu olsa da ağır aksak yol alıyor. Acı sonla noktalanan filmin ülkemizde de uyarlamaları mevcut. Sezen Aksu ve Bulut Aras’ın başrolünü paylaştığı “Minik Serçe” ile Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ’un başrolünü paylaştığı “Yeni Bir Yıldız” isimli yapımlar ilk aklıma gelenler.

Müzikal romantizmin ağırlıklı olduğu dram niteliğindeki filmin konusu, Hollywood ‘da ve dünyada çok defa filme alınmış bir senaryo. Daha önce filme alınmış bir konuyu tekrar işlemek esasında risk almak demek. Ancak ilk yönetmenlik denemesi olmasına rağmen karakter ve duygu durumunu yansıtan çekimlerde Bradley Cooper (bana göre) ne kadar başarısız ise konser sahneleri bir o kadar başarılı.

2019 Film Eleştirmenleri En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, 2019-BAFTA En İyi Film Müziği Ödülü, 2019 Satallite En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü, 2019 Satallite Müzikal veya Komedi Dalında En İyi Film Ödülü, 2019 MTV En İyi Performans Ödüllerine layık görülen film için zaman ayırmaya değer.