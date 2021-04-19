Nesis’li Bir AŞK

Bizim için aşk nedir? Hoşlanma ve hoşlanmama duygularımızı, engellerden bağımsız kılmak. Bu tam olarak ne anlama geliyor? Arzularımızdan ötürü hayal kırıklığı yaşamamak. Peki ya yaşanamamış bir aşk nasıl yaşanır? İşte yaşanamamış aşkın nasıl yaşandığının anlatımı olan, denemelerle okura öğüt niteliği taşıyan bir eserin gönül pusulası Nesis. Osmanlıca ve Farsça konu başlıklarıyla meseleyi derin ve samimi bir biçimde manaya taşıyan Tuğba Karademir’in bu eseri, aşkın; kadın kalbine işlediği inceliklerinin bir yansıması. Okura samimi bir içtenliğin kelimeler aracılığıyla oluşturduğu bir gönül haritası sunmaktadır.

Nesis, insanın hoşlandığında hissettiğiyle içine düştüğü durumun, bir kadın kalbinden duygularla sonsuzlaştırdığı bir eser. Tuğba Karademir, 2020 yılında ilk baskısıyla okura bir nefeslik duraklama/ferahlama sunmaktadır. Eserin etkisi sonsuzluğa giden aşkın, bir kadın kalbini manaya nasıl taşıdığının göstergesi hükmündedir. Aşkı nasıl anlamlandırırız? Aşk bize nasıl faydalı olur? Sorgularını tanımlamaya yönlendirir.

Tuğba Karademir, hakkında hiç bilgi edinemedimse de; açık yürekliliği, şiirsel aktarımı, kısa cümleleriyle dokunaklı bir üslupla metinler ortaya koyması, munis bir yazar olarak yer edinmesini sağlamıştır. Dilbilgisi ve yazım kurallarında kullanmış olduğu usül, başlangıçta yadırganacak bir durum olarak algılansa da sonrasında soluklanmadan koşarcasına metne bağlanmanız işten bile değildir. Nesis’in bende bıraktığı ilk izlenim; anlamı berrak bir aşkın anlatısı olmuştur.

Son Nefese Kadar Aşka Zahir Olma Yahut Kitaptan Yola Çıkarak Bir Deneme Yazmak

hayatında aşk yok. toyken kavgası aşktı. kuşların nereye gittiğini merak etmiyor artık. içinde göz kırpan küçük bir kuzey yıldızı vardı. yolunu aydınlatan o yıldıza bakmayı seviyordu. benim bitip senin başladığın. benim bitip sana başladığım. benim seni hiç bırakmayan aklım. isteğin isteğimdir. kendine acıyor. kaç kilo çeker bi boşluk her şey terk etti kendini, sana hicret eden o kadın gibi. hiçbir şey. yerli yerinde. değ. İl. kanat değil kuş kırıldı bu kez. seni özlemenin kavun içi kokusu. denizin derini. acizlik demir attı göğsümde.

var oluşuma çareler arıyorum. kimsenin umrunda olmak istemedim hiç. çün kimseler umrumda değil. sosyal statüleri, diplomaları ve kaç lisan bildikleri, yedikleri yemekler, gittikleri yerler, güldükleri, giydikleri, aldıkları verdikleri… bu kaosun içinde hiçbir şeye değmeden çarpmadan devrilmeden hiçbiri üstüme sinmeden yürümenin yol haritası nerede. Çareler arayışım. var oluşuma. kimselerin var oluşuna. aradığım ve bulamadığım çare. onulmaz bir yara çocukluğum, sen yaşamayı biliyorsun, hayatın bahçesine çiçekler ekmeyi biliyorsun. sen çiçek açıyorsun. ellerine yazdım. bir türlü kapımı çalmayan. ellerine yazdım kendini parçalamaktan, harcamaktan aldığın bu ne lezzet, bu ne tat. vazgeçtim, lütfen sen anlat.

durup bir yerinde dünyanın, “çaresizlik, dünyanın bir yerinde durmaktır” diye söyleniyorum, fakat durup dünyanın bir yerinde seni görmek, bir çiçeğe eğilmek gibiydi, üstüne barut sinmemiş, kendini yitirmemiş, ateşin ıskaladığı tek çiçeğe, yeryüzünde. sana rastlamak her şeye rağmen, seni unutamadığım ömrümün üstü burada kalsın. mı. kalbimin toprakları senin. al, senin. bu saldırıyı durdur artık ateş-kes. sadece müzik… ve kuşlar. uyursam uyandırma. hayatın benim için bir esrarı kalmadı. var olma sebebimin sadece gitmek olduğunu, bu dünyaya gitmeye geldiğimi farkettiğimden beri, şu bilinen evrende ne varsa önemini yitirdi. özledim demeyeceğim. öfkemi sırtımdan indirmeyeceğim. ama. yine de. lütfen. sesinle sen. aklımın yağmur bulutlarını, aklımın sırılsıklam ormanlarını, aklımın çamur, aklımın balçık topraklarını. aklımın mevsimini değiştirebilecek tek ağız seninken. sesinle sen. lütfen.

ayakkabımda çakıl taşları ve aklımda sen. seni bekliyorum. dünyaya kafa tut demiyorum. ama en azından kaşlarını bir çatsan fena mı.. özlemek. seni değil belki ama seninle yaşadığım her şeyi. ismim sesinin sokaklarında dönen başıyla dolaşan sarhoş. ismim sesinden doğan saçsız ve iri gözlü bir çocuk. ismim aradığı her şeyi ki aramadıklarını dahi sesinde bulunan bir kaşif. ismim kendini inkar eden sesine biat eden esir. ismim sinirlerini sesinde aldıran ağrılı iltihaplı bir diş. ismim sesinde yatacak yer bulmuş bir evsiz ve nicesi, nicesi, çok daha nicesi. ki ismim ismim dediğim aslında çoktandır senin. hak idda etmek haddim değil. sen nasıl istersen öylesi yeter ki ismimin rüzgarı ağzından essin kırgınım ve kırgın öleceğim galiba. çok sonra. hiçbir şey. olmadı hala. yazacak çok söyleyecek hiçbir şeyim yok. inandır. beni var olduğuna. inandır. beni kuşlara. bana doğru koşan atlar bul. ömrüm ağrısıyla geçti ömrüm. bir yakaladımsa beş kaçırdım yaşamayı. ben bir sana yetiştim. kalbimden başka hiçbir şey kalmadı. bu dünyada buldumsa yalnız seni buldum diyebilmek derdim. umdumsa yalnız seni umdum bu kesin. buldum diyebilmem için beni sana bahşeder misin. hiçbir şeyle ünsiyet kurmamaya niyetliyim artık. bir kuşu seyretsem kanadı kırılacak sanki. bunca koşturup nihayet nerelere dökülür bilmem bi akarsu kalbin. bana dökül için. beklemekle içim. hala kalbim içre ismin.

Özlemenin kaç rengi varsa. hepsine boyandım geldim. binbir yazdan geçtim. hepsinde üşüdüm geldim. keşkenin yolları düğüm düğümdü. hepsini çözdüm geldim. ettiğim tüm yeminleri tek tek yuttum geldim. yum gözünü. ben. geldim. sokağında söndürülmüş bir izmarit kalbim. üstünde çamurlu ayak izin. Ardından. kalbimin üstünü silerken. belli etmiyorum. ama çok üzgünüm sevgilim. sen kafes kuşlarına yürüyorsun. çok üzgünüm kalû beladan beri neredeysen oradayım. seninle yürüyor. seninle yüzüyor. seninle öfkelenip, siyasetçilere kaşımı seninle çatıyorum. yediğin meyveyi. hiç haberin yok. ben dilimliyorum. yastığını kabartıp. sevdiğin ağaçları seyrediyorum. neredeysen seninleyim. bu kargaşanın içinde. seni nasıl da bilmeden bulduğum. günden beri. nasıl ve ne söylenir nasıl ve ne söylesem senden vazgeçtim. benden vazgeçme.

ben bu dünyaya hiç ait. bir tek. seni severken. ben başımı dizine bu dünyanın bir tek seni severken. sevgilim bu dünyayla aramdaki ipek bir iplik senin ismin. her şey hiç bozulmasın dualarımla. amin ve şükürlerimle. ah. seni sevmek ölmesin istiyorum. tükenmek başka nedir ve ne çıkar! elim ayağıma dolaşıyor. kendimi nerde buldum. beni nerde unuttular hepsini unuttum. şimdi ne olacak bu öykünün devamını kim yazacak bilmiyorum. doğrusu sevgili dünya, ben yazarım ama başkası yaşarsa. hey! bay yanardağ. sen benim kim olduğumu! bilsen ne güzel olurdu. havlu attım yenilgiyse yenilgi.

Nesis

Tuğba Karademir

İzdiham Yayınları

93 Sayfa