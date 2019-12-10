NOTLAR DERGİSİNİN 12. SAYISI ÇIKTI

Genel yayın yönetmenliğini Murat Erol'un yaptığı kuram ve düşünce dergisi Notlar 12. sayısı ile okurunun huzuruna çıktı. Düşüncenin derinliklerine doğru bir yayını hedefleyen, popüler ve popülist bir yayıncılıktan ısrarla uzak duran Notlar bu sayısında yine yeni konularla okurunu selamlıyor.

Son dönemde dergi sahasındaki irtifa kaybına rağmen yayım ve temel ilkeler konusunda taviz vermeden ısrar ve çabasını sürdüren Notlar, yavaş ama emin adımlarla düşünce dünyamıza katkı sunmaya devam ediyor.

Derginin yeni sayısında Ekrem Özdemir son dönemin ismi duyulan ve fikirleriyle etki uyandıran Harari'nin görüşlerini merkeze aldı. Özdemir, Harari'nin medeniyet görüşlerini, "medeniyet" söylemi üzerine çalışmaları bulunan İbrahim Kalın'ın görüşleri ile mukayeseli bir okumaya tabi tuttu. Muhammed Enes Kala, Notlar'da ilk yazısını yayımlayan akademisyen yazarlarımızdan. Kala ise yazısında, İslami ilimleri anlama ve yorumlama üzerine eğiliyor. Notlar'ın son iki sayısında eğitim felsefesi üzerine metinler yazar Furkan Türkmen, son yazısında yine üniversiteleri merkeze olarak bu sahanın entelektüel yetiştirme olgusunu tartışıyor. Notlar'ın en istikrarlı yazarı Özgür Taburoğlu, yeni yazısında yine varlığın boyutlarına yolculuk ediyor. Bu defa merkezine "küçük ve önemsiz şeyler"i yerleştirmiş.

Rumeysa Hazel Pekacar Rousseau üzerine kapsamlı bir inceleme yaparken, Görkem Kayacık da Bürhner'de Rousseau izlerine yoğunlaşmış. Son dönemde aldığı bir ödülle dikkatleri eken Emin Gürdamur "Chamisso, Balzac ve Wilde'da Şeytana Yenilmenin Anatomik Yansımaları" başlıklı yazıyı kaleme alırken, Canan Olpak Koç "Modern Dünyaya Metnin Cevabı: Felsefi Istırap Veyahut Varoluşsal Suçluluk" başlıklı yazısıyla dergide ilk defa yerini almış durumda. Alper Korkmaz Felsefede ‘İntihar’ Sorunu'nu, Necmettin Evci Okumanın Hayatî Sarmalları'nı, Dilara Ayşe Akdeniz ev'i konu edinerek Notlar'ın düşünce çabasına katkı sağlıyorlar. Ramazan Demir ideoloji kavramını, Orhan Gazi Gökçe Aytmatov'un Gün Olur Asra Bedel romanını, Anıl İbrahim Bakırcı bir siyasetname eseri olan "Kişver-i Derûn"u, Cemil Caca Arslan bienal meselesi ile sanat iktidarı konularını ele alıp değerlendirmiş. Mehmet Mithat İn tiyatroda vatan konusunun gündeme gelişini ele alırken, Kenan Arpacıoğlu ise analiz yazısında Türkiye'deki terör konusunda farklı bir bakış geliştirmeye çalışmış.

Son olarak dergide uzun zamandır yer almayan röportaj bölümü, bu sayıda Mustafa Çiftci ile doldurulmuş. Son dönemde yazdığı hikaye ve metinlerle dikkatleri çeken, eserleri ilgi gören Çiftci ile yapılan samimi konuşma okurların ilgisini çekecek bir nitelik taşıyor.