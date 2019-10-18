Nuri Pakdil geride asil bir örneklik bıraktı

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, şair ve yazar Nuri Pakdil’in vefatıyla ilgili bir taziye mesajı yayımladı:

“Bugün düşünce hayatımızın en düzgün, en müstakim adamlarından birini, Nuri Pakdil Üstad’ımızı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Nuri Pakdil, ümmetin vicdanı olmaya adanmış bir hayatın sahibi, çağının sorunlarını ve bunun içinde özellikle milletinin sorunlarını kendine dert edinmiş bir öncüydü. Eserleriyle yeni nesillere nasıl bir duruşa sahip olmaları gerektiğini öğreten bir ustaydı.

Nuri Pakdil hayatı boyunca put yıkıcılık vazifesini yürütmüştür. Zihinlerdeki kâğıtlardaki, kelimelerdeki, sözlerdeki putları nasıl sileceğimizi bize öğreten adamdır. Hem yazdıklarıyla hem de sanatçı duruşuyla yol açmış, çıkardığı Edebiyat dergisi gençlere okul olmuştur. Geride tertemiz bir isim asil bir örneklik bırakmıştır.

Ruhu şad, mekânı cennet olsun. Yakınlarının ve okurlarının başı sağ olsun.”