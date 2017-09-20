Okur Dergisi 3. Sayı: Kitabı Editör'den Sormak Gerek

Kitap ve Kültür Dergisi Okur’un 3. sayısı çıktı. İlk sayılarıyla yayıncılık dünyasında büyük bir heyecan oluşturan derginin yeni sayısında 65 yazar toplamda 319 kitaptan bahsetti.

Kapak dosyası "Editörden Sor Kitabı" olan dergi farklı dünya görüşlerinden yayınevlerinin editörlerine “Sizin ilk 5’inizde hangi kitaplar var?” diye sordu. Şaşırtıcı sonuçların çıktığı bu dosya, "Nereden başlamalıyım?" diye merak edenlere de bir yol gösteriyor.

Her sayısında geniş bir orta sayfa söyleşisi sunan Okur, bu sayısında Mustafa Özel konuşmuş. Kağıt para, ulus ve romanın nasıl aynı cümlenin içinde sıralandığını merak ediyorsanız bu sayfaların tamamını okumalısınız. Abdullah Harmancı ile "ne okur" köşesi için yapılan görüşmeyi, Kasım Küçükalp ile okuma üzerine gerçekleştirilen sohbeti, bir bürokratın kitaplarla kurduğu ilişkiyi merak edenler için Refik Tuzcuoğlu söyleşisini, Serap Ekizler Sönmez ile mimari üzerine yapılan konuşmayı ve seyahat okurlarının çok beğeneceğini düşündüğümüz Kaçak Yolcu isimli yeni kitabı vesilesiyle Adem Özköse ile buluşmayı da dikkatlerinize sunmak isteriz. Ayrıca Beyoğlu’nun en eski sahaflarından Emin Nedret İşli ile gerçekleştirilern söyleşiyi de atlamamak gerekiyor.

Okur'un bu sayısında öne çıkan bazı yazılar şöyle: M. Fatih Andı klasikleri sorgulayan çok özel bir yazı yazdı. M. Lütfi Arslan “Her Kitabı Okumalı mıyız?” diye sordu. Suavi Kemal Yazgıç yine kitap isimlerinden yola çıkarak “Çirkin Kitaplar”ı kaleme aldı. Metin Karabaşoğlu editörlük dersleri verdiği serisine bir güzel yazı daha ekledi. Ayşegül Genç, İbrahim Demirci, Turan Karataş, Turgay Bakırtaş, Süleyman Ragıp Yazıcılar, Rabia Gülcan Kardaş, Ayşenur Narboğa, Yusuf Turan Günaydın ve ismini buraya sığdıramayacağımız yazarlar farklı pencerelerden kitapların büyülü dünyalarını aralamaya çalıştılar.

Derginin yeni bölümlerinden Çizgi Roman'ı oldukça dikkat çekici. Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nün kaç dile çevrildiğini merak ediyorsanız dergiye sondan başlamalısınız. Okur, yine onlarca köşe ve bölümle, çeviri metinler ve haberlerle, kitap tahlil ve inceleme yazılarıyla zengin bir içerik sunmayı başarmış.

Görüşlerinizi okur@okurdergisi.com’a gönderebilirsiniz.

Dergiye Nereden Ulaşılabilir?

Okur'a Türkiye'nin her yerinden kitapyurdu.com üzerinden ulaşmak mümkün. Ayrıca Türkiye Diyanet Vakfı'nın tüm şubelerinde ve seçkin kitapçılarda bulunabiliyor.

Bu sayıda kimler var?

Abdullah Güner, Abdullah Harmancı, Adem Özköse, Ahmet Berberoğlu, Ahmet Taha Ercan, Ahmet Ünal, Ali Kemal Temizer, Ayşe Tuba Ayman, Ayşe Tuğba Silahtar, Ayşegül Genç, Ayşenur Narboğa, Bengisu Filiz, Burcu Bayer, Burhaneddin Kanlıoğlu, Charlotte Runcie, Cihan Aktaş, Devrim Çetinkaya, Dursun Ali Tökel, Elif Aydemir, Emin Nedret İşli, Emre Bayın, Esad Mücahit Eskimez, Eyüp Eymen, Fatma Kebire Gündüz, Fatma Özkaya, Gökhan Gökçek, Halil İbrahim Gürgenç, Hamit Kardaş, Handan Akdemir, Hatice Sarı Tan, Hevdan Sönmez, İbrahim Demirci, İbrahim Sucuoğlu, İremnur Akkuş, İsmail Güleç, Kasım Küçükalp, Leyla Alev, M. Fatih Andı, Mathias Ênard, Mehmet Erken, Mehmet Lütfi Arslan, Metin Karabaşoğlu, Murat Bozkurt, Mustafa Bozoklu, Mustafa Kirenci, Mustafa Özel, Mücahid Emre Sever, Nazlı Berivan Ak, Ömer Faruk Özbil, Rabia Gülcan Kardaş, Refik Tuzcuoğlu, Ruhan Bilkay, Salih Yüzgenç, Salih Zeki Meriç, Sami Yaylalı, Serap Ekizler Sönmez, Suavi Kemal Yazgıç, Süleyman Ragıp Yazıcılar, Thea Lenarduzzi, Turan Karataş, Turgay Bakırtaş, Yunus Emre Tozal, Yusuf Korkmaz, Yusuf Temizcan, Yusuf Turan Günaydın