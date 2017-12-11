Okur Dergisi 4. Sayı: 2017 Gider Kitapları Kalır

İlk sayısından bu yana kitap ve kültür dünyasında önemli bir yer edinen Okur'un 4. sayısı çıktı.

"2017 Gider Kitapları Kalır" dosya çalışmasıyla 2017'nin en dikkat çeken kitaplarına işaret eden dergi, 17 farklı kategoride 51 kitabı Okur'un kendi yazarlarıyla seçti. Sanat, Hatırat, Tarih, Gezi, Hikaye, Roman, Şiir, Psikoloji, Bilim-Kurgu, Sinema, Mimari, Çocuk Edebiyatı gibi alanlarda yazarlar üçer kitap sundular ve neden bu kitapları seçtiklerini anlattılar.

Söyleşilerin önemli bir yekun tuttuğu dergide, Türkiye'nin duayen felsefe hocalarından Teoman Duralı ile hafıza, dil, çağdaşlaşma, klasikler ve gelenekle kurduğumuz ilişkinin bugüne yansıyan boyutları konuşuldu. Kemal Sayar'ın okumaları, kitap seçerken nelere dikkat ettiği, kütüphanesinin kıymetlileri üzerine bir sohbet gerçekleştirildi. Handan İnci ile Tanpınar ve edebiyatımızın bugünkü ürünleri üzerine özel bir söyleşiye yer verildi. Ayrıca İstanbul'da sahaf denilince akla gelen ilk isimlerden Babil Sahaf'ın kurucusu, emektarı Lütfü Bayer ve April Yayınları'nın tasarımcısı Murat Yılmaz ile de söyleşiler yapıldı.

Derginin öne çıkan bazı yazı başlıkları şöyle:

Mehmet Lütfi Arslan - Nitelikli Okur'un Akıbeti

Ali Ayçil - Lando, Kırmızı Şemsiye ve Sarışınlık

Metin Karabaşoğlu - Editörün Dili

Mustafa Kirenci - Sosyal Medyada Okur Tipleri

Ayşegül Genç - Gemiler ve Yükler

Turgay Bakırtaş - Kafa Sağlığımız ve Immanuel Kant

Taha Kılınç - Bir Diriliş Çağrısı

Suavi Kemal Yazgıç - Karanlık Kitaplar

Dursun Ali Tökel - Kitabın Peşinde: Divan Şairi ve Kitap

Rabia Gülcan Kardaş - Bizim Yazarın Kitabı Yok mu?

Okur'un 4. sayısı 50'yi aşkın yazarıyla; onlarca bölüm ve köşe, çeviri yazılar, haberler ve kitap tahlilleri kitapseverlerin çok hoşuna gidecek. Dergi, doyurucu ve nitelikli yazılar ile dolu dolu 80 sayfadan oluşuyor ve bu sayıda toplamda 253 kitaptan bahseden zengin bir içeriğe sahip.

Okur sizi kitapların büyülü ve heyecanlı dünyasına davet ediyor.

İyi okumalar dileriz.

Not: Dergiye kitapyurdu.com'dan, Türkiye Diyanet Vakfı şubelerinden ve seçkin kitabevlerinden ulaşmak mümkün.

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Bu sayıda kimler var?

Abdullah Güner, Abdullah Yalnız, Abdurrahim Yüce, Ahmet Faruk Dursun, Alaaddin Serhan Yaman, Ali Ayçil, Ayşe Tuğba Silahtar, Ayşegül Genç, Burhaneddin Kanlıoğlu, Dursun Ali Tökel, Esad Mücahid Eskimez, Fatma Kebire Gündüz, Fatma Özkaya, Furkan Özkul, Gökhan Gökçek, Gülay Özlen Lekesiz, Halil İbrahim Gürgenç, Hamit Kardaş, Handan İnci, Hatice Sarı Tan, İbrahim Demirci, İsmail Güleç, Kemal Sayar, Lütfü Bayer, Mehmet Erken, Mehmet Lütfi Arslan, Metin Karabaşoğlu, Mikail Türker Bal, Mine Okur, Muhsin Eroğlu, Murat Bozkurt, Murat Yılmaz, Mustafa Bozoklu, Mustafa Kirenci, Neil Gaiman, Rabia Gülcan Kardaş, S. Bilgehan Eren, Salih Zeki Meriç, Sami Yaylalı, Selim Tiryakiol, Sinan Özgenç, Suavi Kemal Yazgıç, Süleyman Ayan, Süleyman Ragıp Yazıcılar, Taha Kılınç, Teoman Duralı, Tuğba Coşkuner, Turgay Bakırtaş, Yunus Emre Tozal, Yusuf Korkmaz, Yusuf Temizcan, Yusuf Turan Günaydın