OLAĞAN HİKÂYE’NİN ALTINCI SAYISI ÇIKTI

İki aylık hikâye dergisi Olağan Hikâye’nin altıncı sayısının dosya konusu; “Buçuklu Sayılar Yuvarlanır mı? Yerli Anlatı, Küresel Roman”

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından iki ayda bir yayımlanan Olağan Hikâye, altıncı (Ağustos-Eylül 2021) sayısında “Buçuklu Sayılar Yuvarlanır mı? Yerli Anlatı, Küresel Roman” konusunu işledi. Dosya konusu üzerine inceleme, eleştiri ve fikir yazılarının ve özgün hikâyelerin yayımlandığı sayıda, önceki sayılarda olduğu gibi “Teorik Okumalar” ve “Üç Nokta Atışı” bölümleri de yer aldı.

Yunus Emre Özsaray, “Eksiğimizi Allah Tamamlar, Küsuratlı Kalsın, Yuvarla(n)mayalım!” başlıklı sunuş yazısında Olağan Hikâye’nin 6. durağına kadarki dosya kronolojisini ortaya koyarken, hikâye verimimizle her yönden yüzleşmenin önemine değiniyor. “Suyunun suyunun suyunda ölü balık gözleriyle etrafa bakmaktansa kendi sularımızda yaşamayı teklif ettik, ediyoruz. Biraz yerlileşerek, sınırlarına çekilerek, sınırlarını bilip sınırları aşmak diyelim biz buna” diyen Özsaray, önümüzdeki sayıların dosya konularında daha yerli meseleleri ele alacaklarına işaret ediyor.

Olağan Hikâye’nin altınca sayısında metinler şöyle sıralandı:

HİKÂYELER: Cihan Aktaş, “XIX-Yenik Düşme Korkusu”; Vagif Sultanlı, “Kûfı Hattı”; Büşra Çelik, “Elma Ağacının Altına Düşen Koku”; Nevra Gözde Hatipoğlu, “Varana Kadar”; Şeyda Eroğlu, “Koç Düğümü”; Hüseyin Kılıç, “Koşan Adam”; Yunus Düzgün, “Eşik”; Büşra Nil, “Dünyanıza Sarınan Saçlarımdır, Teyelli”; F. Rânâ Çerçi, “ Son Harfi N”; Emine Batar, “Yanlış Kitap; Nurcan Ankay, “Aynalı Oda”; Emre Ergin, “Ayşe’nin Kalbi”; Sadık Koç, “Sen de İnsanmışsın”; Veysel Altuntaş, “Bir Kapı Aralığı”.

TEORİK OKUMALAR: Kamil Eşfak Berki, “İçten ve Özden”; Hasan Akay, “Yapısökümü Yapısöküme Uğratmak”; Ahmet Dağ, “Sanalda İnsan Olma Mücadelesi”; Ahmet Melih Karauğuz, “Kişiselleştirilmiş Pazarda Hikâyenin Akıbeti”; Mehmet Akif Demirelli, “Hikâyelerimizde Sosyopat Tipler yahut Antisosyal Kişilik Bozukluğu”; Mustafa Bostan, “Cemil Kavukçu Hikâyelerinde Mekân”; Seda Demirtaş, “Kendi Dünyasını Yaratanın Yapıtlaşan Cesareti Rolo Mey (Rollo May)’in Yaratma Cesareti Adlı Kitabına Metinsellik Merkezinde Kısa Bir Bakış”.

DOSYA/ BUÇUKLU SAYILAR YUVARLANIR MI? YERLİ ANLATI, KÜRESEL ROMAN: Hayrettin Orhanoğlu, “Edebî Mekânlarda Bilincin “Yer”i ve “Küre”si Ahmet Hamdi Tanpınar ve Orhan Pamuk’ta Mekânsallık”; Yunus Emre Özsaray, “Küresel Edebiyat ve Küresel Roman Örneği Olarak Veba Geceleri’ne Bir Değini”; Hüseyin Ahmet Çelik, “Dünya Edebiyatı: Fikirler, Tartışmalar ve Endişeler”; Lamia Berki, “Volfgang Velş (Wolfgang Welsch) ile Kültür ve Ötesi, Neden, Nasıl?: ‘Kültürötesilik – Günümüz Kültürlerinin Çetrefılli Yapısı’”; Rabia Altuntaş, “Kanepelerde Yaşayan Ölüler Dirilebilir mi?”; Ali Oktay Özbayrak, “Okur İsyanından Evrensele Bakmak yahut Küresel Edebiyata Dair”; Uğur Cumaoğlu, “Entrika Ödüllerine Layık Görülmek”; Merve Çakır, “Gaz Lambası Altındaki Takım Elbiseliler”; Sebahat Meraki, “Akıntıya Kapılan Edebiyat İnsanlığın Katı, Sıvı Ve Gaz Hâli”.

ÜÇ NOKTA ATIŞI: Gökhan Yılmaz, “Meselesi Olanı Yazma Arzusu: Arzuda Bir Sapma”; Mehmet Erte, “Sözleşme”.

Okumak için: https://www.tded.org.tr/olagan-hikaye-dergi-detay/10283/6

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