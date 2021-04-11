OLAĞAN HİKÂYE’NİN DÖRDÜNCÜ SAYISI ÇIKTI

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından iki ayda bir yayımlanan Olağan Hikâye, dördüncü (Nisan-Mayıs 2021) sayısında dikkat çekici “ironi” konusunu işlemeyi sürdürüyor. “Hedefi Vuran Mızrak: İroni” dosyasında ironiyi irdeleyen düşünce yazıları, eser incelemeleri yer aldı. Sayıda özgün hikâyeler, hikâyeyi farklı biçimlerde ele alan eleştiri, inceleme ve makaleler de mevcut.

Yunus Emre Özsaray, “Bindiğimiz Dalı Kesiyoruz” başlıklı sunuş yazısında zeminle edebiyat bağlantısına değiniyor ve edebiyatçının edebiyat yapmadaki köken oluşturan sebeplere sadakatini sorguluyor. “Bugün bir müslüman olarak edebiyatımız amelimizden ayrı mıdır?” sorusunu gündeme getiren Özsaray, “Bu soruya içtenlikle vereceğimiz cevap bir zemin yoklaması olacaktır. Bu sorunun cevabına göre bir de sözümüzü kontrol edeceğiz.” diyor.

Olğan Hikâye’nin dördüncü sayısında yazılar ve hikâyeler şöyle sıralandı:

HİKÂYELER: Recep Seyhan, “Servis Edil(e)memiş Bir Öykü”; Gökhan Yılmaz, “İpe Sapa Gelmez”; Ömer Çelik, “Yüksek Bir Yer”; Abdullah Yıldırım, “Kayıp”; Ömer Can Coşkun, “Son-Uç”; Feyza Kartopu, “Penceredeki”; Tuncay Günaydın, “Sonsuz Yokuş Sokağı”; Ali Işık, “Nihayet!”; Eren Buğdaycı, “Bir Kutu Cytotec yahut Pratik Cinayetler”; Selim Sencer, “Bön Bön Bakanlar Derneği”; Sebahat Meraki, “Kakuleli Mantar”; Sıddık Yurtsever, “VIP Özgür”; Büşra Çelik, “İnanç Tohumu”.

TEORİK OKUMALAR: Asım Öz, “Müzelerin Dönüşümü Ve Çağdaş Sanat Müzeleri”; Kamil Eşfak Berki, “İçten ve Özden”; Hasan Akay, “Büyük Resmi Görmek!”; Ahmet Dağ, “Platon’un Sanal Mağarası”; Cihan Aktaş, “Sigara Neyin Yerini Tutuyor?”; İsmail Demirel, “Çağdaş Arap Öyküsünden Bir Seçki: Zamanla Konuşmalar”; Ali Sözer, “Cefadaki Sefa yahut Geleneği Perdeli Anlatımların Ardından Okumak”; Ali Oktay Özbayrak, “Okur İsyanının Ortasında- Bir Vahşet Öncesi”; Ahmet Melih Karauğuz, “Hikâyesini Yitiren Hikâye”; Zafer Acar, “Oğuz Atay’ın “Tutunamayanlar”ı Kimlerdir?”

HEDEFİ VURAN MIZRAK- İRONİ: Abdulhakim Tuğluk, “Anlatıdaki Pusu: Romantik İroni”; Bilal Can, “Kaosun Münhal Dili”; Yusuf Kenan Yanık, “İroninin Akıbeti ve Gittikçe Zorlaşan Gülüş”; Hasan Hakan Poyraz, “Ağlanacak Hâle Gülmek yahut Birtakım İronik Meseleler”; Merve Çakır, “Orhan Duru’nun İronisi”; Lamia Berki, “Algı, Düşünce, Manipülasyon: George Orwell’in 1984’üne Dil ve İroni Üzerinden Bir Bakış”.

ÜÇ NOKTA ATIŞI: Gökhan Yılmaz, “Sırlı Arayışlar: Durmuş Saatler Dükkânı” ve “Durmuş Saatler Dükkânı Üzerine”; Gamze Güller, “Araba”.