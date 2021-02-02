OLAĞAN HİKÂYE’NİN ÜÇÜNCÜ SAYISI ÇIKTI

İki aylık hikâye dergisi Olağan Hikâye’nin üçüncü sayısı “İroni” temasıyla yayımlandı.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından iki ayda bir yayımlanan Olağan Hikâye, üçüncü (Şubat-Mart 2021) sayısında kapak ve içerik iddiasını sürdürüyor. “Hedefi İnkâr Eden Mızrak: İroni” dosyasına yer veren sayıda, özgün hikâyelerin yanı sıra hikâyeyi farklı biçimlerde ele alan eleştiri, inceleme ve makaleler yer alıyor.

Yunus Emre Özsaray, “Bir Gevşeklik Sloganı: “Tam Ciddi Olucam...!”” başlıklı giriş yazısında hikâyede ironi meselesine eğilme sebeplerine değiniyor. “Yeni samimiyet” kavramı ekseninde konuyu irdelediklerini dile getiren Özsaray, “İroninin ciddi bir eylem olduğunu, ideolojik ve kültürel arka planları bulunduğunu biliyoruz. İroniyi oyun gibi görmekte bir sakınca yok; ancak oyunu oyundan ibaret sanmak, oyuna gelmek olabilir” diyor.

Merve Çakır, Mürüvvet Özpehlivan, Hatice Tekin, Asım Öz, Müzeyyen Çelik, Gökhan Yılmaz, İbrahim Halil Çelik, Gülhan Tuba Çelik, Özay Erdem, Ali Küçük Mustafa Nezihi Pesen, Selvigül Kandoğmuş Şahin, Merve Koçak Kurt, Yunus Emre Özsaray hikâyeleriyle Olağan Hikâye’nin üçüncü sayısında.

HEDEFİ İNKÂR EDEN MIZRAK: İRONİ

İroninin sanattaki konumundan, kökeninden, postmodernlik kıskacında var olma biçimlerinden, yıkıcılığından, yıpratıcılığından dem vuran dosyaya katkı sunan isimler ve yazıları şöyle:

Kamil Eşfak Berki, “İroniye Dair”; Hüseyin Türkan, “Postmodernitenin Anlam Saklambacında Patlayan Çömlek”; Rabia Altuntaş, “Kültürü Tahrip Eden İroni veya Yeni Bir Samimiyet Dili İnşa Etmek”; Büşra Çelik, “Postmodernizmin Yıkıcı İronisi”; Keziban Soylu, “Bir Rüyaya Yatmak Bir Kâbus ile Uyanmak: Amerikan Rüyasından Amerika Kâbusuna”; Berra Salman, “Saka Kuşu ve Dickensian Eleştirisine Dair”; Sinem Çağlancı, “Kirli Gerçekçiliğin İroniye Yansıması”; Gülsena Afra Ersan, “Düşünce Tarihinin ve Hakikat Arayışındaki Bilincin Serüveninde: Vladimir Jankélévitch’in İronisi”.

“Teorik Okumalar” bölümünde Kamil Eşfak Berki, Hasan Akay, Bâki Asiltürk, Ali Oktay Özbayrak, Ahmet Melih Karauğuz’un yazıları; Gökhan Yılmaz’ın hazırladığı ve söyleşi-değini-hikâyeden oluşan “Üç Nokta Atışı” bölümünde Döngel Dünya kitabının yazarı Ethem Baran yer alarak sayıya katkı sundu.