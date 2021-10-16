OLAĞAN HİKÂYE’NİN YEDİNCİ SAYISI ÇIKTI

İki aylık hikâye dergisi Olağan Hikâye’nin yedinci sayısının dosya konusu; “Sözün Aslı Tükeniyor: Çevre Krizi Çağında Edebî Çalışmalar”

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından iki ayda bir yayımlanan ve birinci yılını geride bırakan Olağan Hikâye, yedinci (Ekim-Kasım 2021) sayısında “Sözün Aslı Tükeniyor: Çevre Krizi Çağında Edebî Çalışmalar” dosyasına yer verdi. İnceleme, eleştiri ve fikir yazılarıyla özgün hikâyelerin yayımlandığı sayıda, “Teorik Okumalar” ve “Üç Nokta Atışı” bölümleri de yer aldı.

Yunus Emre Özsaray, “Bir Dünya Var mı? Varsa Neden Yok?” başlıklı sunuş yazısında “Hikâyesi anlatılmayan, yazılmayan, edebiyatın konusu haline gelmeyen meselelerin kalıcı hüviyet kazanması ne yazık ki mümkün değildir. Kalem erbabı; toplumsal krizleri bile sanat hüviyetine büründürür, hatırlama anıtlarına dönüştürür ve sonraki kuşaklar için farkındalıklar oluşturur” vurgusuyla çevre meselelerinin 2000 sonrası edebiyat gündeminden uzak oluşuna ve telafi edilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Olağan Hikâye’nin yedinci sayısında metinler şöyle sıralandı:

HİKÂYELER:

Abdullah Harmancı Üç Damla • 4

Gökhan Yılmaz Mor Bir • 6

Yunus Emre Özsaray Ekmek Büfesinde Kortazar Okuyan Adam • 10

Emine Batar Ölü Kelebek • 12

Rânâ Çerçi Kurucu Sefer'in Yetimi • 16

Serkan Türk Dünyanın En Uzun Savaşından Sonra • 20

İbrahim Halil Çelik Çiçekler Ekeceğim • 27

Özlem Karapınar Rüzgârlı Tepe • 32

Ömer Yiğit Demir Hayalî Zaman Seyahatnamesi • 39

Recep Seyhan Saliç’in Bukleleri • 106

Cahit Çelikel Havadaki Kuşlar Da Ölür • 110

Nuhan Nebi Çam Kaos • 113

Özay Erdem Bekleyiş • 116

Eren Buğdaycı E-İmzalıdır • 120

Elif Arpacı Yeni Yollar • 124

Buğse Dinçar Yitik Sancılar • 127

Elif Leyal Uğraş Kısır Kelimeler • 130

Elif Kesikoğlu Pijama • 136

Ali Emre Arvas Teşekkürler Namık Bey Ancak Gitmeliyim • 194

Ali Kerem Kutsal Kara Kediler • 200

Betül Taşçı Pencere • 209

Melek Tosun Kırk Uçurdum Kanatlarım Kırıkken • 211

Rukiye Aydın Güvensizlik Yoldaşım • 214

TEORİK OKUMALAR:

Hasan Akay Yapısökümü Yapısöküme Uğratmak -II- • 48

Kamil Eşfak Berki İçten ve Özden • 66

Hayrettin Orhanoğlu Metnin İdeolojisi yahut Tanzimat’ı Okumak-I • 70

Merve Kambur Pişkin Refik Hâlid’in Şeftali Bahçeleri’nde İnsan-Mekan Etkisi • 78

Mehmet Akif Demirelli Hikâyelerimizdeki Artist Tipler yahut Narsist Kişilik Bozuklukları • 84

Ahmet Dağ Yeni Bir Kölelik Biçimi Olarak: Sanallık • 92

Ahmet Melih Karauğuz Toplum Mcdonalds’laşırken Hardal Sosuna Bulanan Hikâye • 98

DOSYA/ ÇEVRE KRİZİ ÇAĞINDA EDEBÎ ÇALIŞMALAR:

Lamia Berki Çevre Krizi Çağında Edebî Çalışmalar• 146

Rabia Altuntaş Benlik Toprağına Ekilen Zehirli Tohumlar • 158

Büşra Çelik Ekofeminizmin İzm’i de Bizden Değildir • 166

Uğur Cumaoğlu Yerkürenin Tükenişini Kadraja Almak ve Ekolojik Sinema • 172

Salih Mustafa Kazdal Küle Dönen Zaman: Günler Aylar Yıllar • 178

Ahmet Dağ Yeni Bir Kölelik Biçimi Olarak: Sanallık • 92

Ahmet Melih Karauğuz Toplum Mcdonalds’laşırken Hardal Sosuna Bulanan Hikâye • 98

ÜÇ NOKTA ATIŞI:

Gökhan Yılmaz Diri Bir Ses: Yokuş Aksanı • 220

Yokuş Aksanı Üzerine Sorular • 223

Mizgin Bulut Diri Bir Ses: Yokuş Aksanı • 225

Okumak için: https://www.tded.org.tr/olagan-hikaye-dergi-detay/10287/7