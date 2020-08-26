OLAĞAN ŞİİR DERGİSİNİN 15’İNCİ SAYISI ÇIKTI

Olağan Şiir dergisi, 15’inci sayısında İsmail Kılıçarslan’ı kapağına taşıdı. Aykut Nasip Kelebek’e ait ayrıntılı bir söyleşinin ve Kılıçaslan’ın şiiriyle ilgili yazıların da yer aldığı sayı, şiirin ve şairlerin dergisi olarak okuyucusuyla buluşuyor.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından iki ayda bir yayımlanan Olağan Şiir 15’inci sayıya ulaştı. Dergi bu sayısında, İsmail Kılıçarslan ile kuşaklar ve çatışmalar üzerinden Türk şiirini cesur ifadelerle enine boyuna tartışmış. Kılıçarslan'la şiirin farklı yönlerinin konuşulduğu, Kılıçaslan’ın şiirine ve kimliğine değinildiği söyleşi ve Kılıçarslan kitapları üzerine yazılan yazılar özel bir dosya olarak okuyucuya sunulmuş. Şiir yolculuğunun başındaki genç şairler için yol gösterici metinlerin yer aldığı dergi, olağan yolculuğuna yine dopdolu devam ediyor.

Aykut Nasip Kelebek “İsmail Kılıçarslan’ın bizce iki önemli özelliğini, yerlilik ve samimiyetini anmadan geçmeyelim. Meselelere Brüksel’den değil İstanbul’dan, hatta İstanbul’un kenar mahallelerinden, Anadolu’nun kıyıda köşede kalmış beldelerinden bakar İsmail Kılıçarslan. Diğer yandan hesapsızdır, yeri geldiğinde kendisiyle de cesurca yüzleşir” vurgusu yapıyor. Kelebek, “Üç İsmail Kılıçarslan” başlıklı yazısında ise en çok kültürel/politik figür olarak bilinen şair ve hikâyeci İsmail Kılıçarslan’a dair değerlendirmelerde bulunuyor. Kılıçarslan dosyasının diğer yazıları ise; Mahsum Oğrak’ın “O Halde Yazalım: İsmail Kılıçarslan Şiiri” ile Yunus Emre Koşar’ın “İsmail Kılıçarslan’da Omuzlar ve Baş”.

Zafer Acar’ın “M.S.0-1”, Hüseyin Kalyan’ın “Apokaliptik Plaka” ve “ÖTV”, Kaan Elibol’un “Öfke Sendromu”, Berat Bıyıklı’nın “Foya”, Mahsum Oğrak’ın “Annem Çektiğinde Perdeyi”, Mehmet Baş’ın “Çöl Yanılgıları”, Yektacan Özçift’in “Geniş Göğüs Kafesinin Taşıdıkları”, Furkan Güreci’nin “Gizemini Koruyan Mektup”, Zeynep Gül Akgöz’ün “Öp ki Büyümek Nedir Bileyim” ve İntihar Değil İntihal” şiirlerine yer veren sayıda, Yunus Emre Koşar’ın “‘Başım’ı Makus Talihinden Kurtarnak” yazısı da yer alıyor.