OLAĞAN ŞİİR’İN 18’İNCİ SAYISI ÇIKTI

Olağan Şiir dergisi 18’inci sayısının dosya konusu, “Dış Dünyanın Olumsuz Etkilerinden Kaçmanın Tek Yolu Şiirdi Benim İçin” diyen Mehmet Ali Genç.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından iki ayda bir yayımlanan Olağan Şiir 18’inci sayısıyla “olağan” yolculuğunu sürdürüyor. Derginin kapak ve dosya misafiri Mehmet Ali Genç’le Turgay Demirel’in yaptığı söyleşiyle açılan dosyada şairin şiirine ve şiir dünyasına eğilen çarpıcı yazılar var. Arka kapağı da yine şaire ait “Vardır On Üç Senesi” isimli şiir süslüyor.

Giriş yazısında, edebiyata yönelme işinin sarp ve dikenli yollarına ve edebiyat kamusu içinde türleri temsil eden kalemlerin mahallilik problemine değinen Aykut Nasip Kelebek, “Üst düzey edebiyat adamlarının oluşması tesadüflere terk edilmiş durumda. Çılgınlık düzeyinde yetenekli ve çalışkan birileri çıkarsa çıkıyor, edebiyatımızın geleceğini inşa etmek istisnaların gayretine kalıyor” diyor.

Zafer Acar’ın “Modern Körlüğe Karşı Kalp Gözü: Mehmet Ali Genç Şiiri”, Aykut Nasip Kelebek’in “Mehmet Ali Genç Şiiri: Sanat ve Afyon”, Turgay Demirel’in “Şiir Nelere Kadir: Mehmet Ali Genç” başlıklı yazılar, Mehmet Ali Genç dosyasınde yer alan diğer çalışmalar.

Turgay Demirel, Yunus Emre Koşar, Mahsum Oğrak şiir eleştirisi ve kuram yazılarıyla; Yeprem Türk, Hüseyin Akın, Zafer Acar, Seyfettin Ünlü, Hüseyin Peker, Hüseyin Kalyan, Yunus Emre Aklıbaşında, İlhan Kurt, Mehmet Baş, Canan Özer, Samet Kara, Fahri Alpyürür, Osman Gönül, Murathan Cıla, Umutcan Çoban şiirleriyle Olağan Şiir 18’inci sayıda.