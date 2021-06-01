OLAĞAN ŞİİR’İN 20’İNCİ SAYISI ÇIKTI

Olağan Şiir 20’inci durağında, Şair Hüseyin Akın’ı “Şiirin misyonu insanlaştırmadır” başlığıyla kapağına taşıdı.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından iki ayda bir yayımlanan Olağan Şiir 20’inci sayısıyla okurunu selamlıyor. Hüseyin Akın dosyasına yer verilen sayıda, şairle Zafer Acar’ın yaptığı söyleşi ve şair hakkındaki incelemeler yer aldı. kapakta ise Zafer Acar’ın “Fabrika” isimli şiiri var.

Sunuş yazısında, şiirin arz-talep cihetinden edebiyat kamusu tarafından kabullenilmeyen bir kayıp yaşadığını, dergi olarak okunabilir, anlaşılabilir ve hayata dahil edilebilir şiir üzerinde durduklarını dile getiren Aykut Nasip Kelebek, “Okuru yeniden ikna etmek, asla imkansız değil. Yetenekli, vizyon sahibi ve çağına sırt çevirme kolaycılığını değil çağını mümkün mertebe dönüştürmeyi seçen “romantik” beş-on şairle kısa zamanda başarılabilir bir şey bu bizim söylediğimiz.” diyor.

Olağan Şiir’in 20'inci sayısında yer alan şairler ve metinleri şöyle sıralanıyor:

Hüseyin Akın, “Çaysızlık”; Hüseyin Peker, “Bergamalı Nazmi”; Hüseyin Kalyan, “9. Gün”; Mahsum Oğrak, “Atak” ve “Hüseyin Akın Şiirini ‘Söz Sanatları’ Üzerinden Okuma”; Samet Kara, “Tez Konusu: Ölüm”; Yunus Emre Aklıbaşında, “Kâle Alınmalıdır Üsküdar’ın varlığı” ve “Aile Boyu Şiir: Soner Karakuş”; İlhan Kurt, “Saçlarından Çınara Asılmış Adamlar, Yarık Damaklı Hatip”; Gün Uzar, “İzin Verdim Rüzgâra”; Fahri Alpyürür, “Kibrit”; Mehmet Baş, “İmza”, Umut Can Çoban, “Biz, Birkaç Kişiyiz”; Buse Akman, “Kurtuluş”; Müçteba Gün, “Yaş 21 Yolun Sonu”; Saliha Nur Ayaz, “Evde Kal”; Elanur Gayıp, “Ölüm”; Nurdoğan Ertaş, “Tren İstasyonu”; Aykut Nasip Kelebek, “Noksan Nota” ve “Hüseyin Akın Hakkında”; Zafer Acar, “Hüseyin Akın ile Söyleşi: Şiirin Misyonu İnsanlaştırmadır” ve “Kamburun Yükselişi”; Ömer Yalçınova, “Taşrada Sıkışıp Kalmak ya da Hayali Düşmanlarla Savaşmak”.

Okumak için: https://www.tded.org.tr/olagan-siir-dergi-detay/10245/20

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