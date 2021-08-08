OLAĞAN ŞİİR’İN 21. SAYISI ÇIKTI

Olağan Şiir 21. durağında Ahmet Haşim’e ve “100 Yıl Sonra Tekrar: Şiirde Mânâ” doyasına yer verdi.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından iki ayda bir yayımlanan Olağan Şiir 21’inci sayısıyla okurunu selamlıyor. Ahmet Haşim’i merkeze alarak “100 Yıl Sonra Tekrar: Şiirde Mânâ” dosyasını işleyen sayıda şiirde mânâya dair yazılar, Ahmet Haşim incelemeleri ve özgün şiirler yer aldı. Arka kapakta ise Mehmet Ali Genç’in “Kün” isimli şiiri bulunuyor.

Sunuş yazısında, Ahmet Haşim’in şiir poetikasını ortaya koyan “Şiir Hakkında Bazı Mülâhazalar” başlıklı yazısının yayımlanmasının üzerinden 100 yıl geçmesi dolayısıyla “Şiirde Mânâ” dosyasına yer verdiklerini anlatan Aykut Nasip Kelebek, “Yazıların, başlangıçtaki planımızdan biraz daha fazla Ahmet Haşim ve onun poetikası üzerinde yoğunlaştığı doğru; ancak bu yoğunlaşmaya rağmen şiirde anlamın algılanış biçimlerine ilişkin kuşatıcı bir dosya hazırladığımızı düşünüyoruz” diyor ve önümüzdeki sayılarda önemli şairler üzerine dosyalar yayımlamayı sürdüreceklerini haber veriyor.

Olağan Şiir’in 21’inci sayısında yer alan şairler ve metinleri şöyle sıralanıyor:

Zafer Acar, “Eşit Şartlar”; Hüseyin Peker, “İbret Taşı”; Ömer Yalçınova, “Onlar Konuşur”; Mehmet Baş, “Cahiliye Şarkıları”; İlhan Kurt, “Ağır Yaralı” ve “Manayı Okurun Karnına Bırakan Şair: Ahmet Haşim”; Hüseyin Kalyan, “Ah/Pardon”; Can Acer, “İlk Mısra”; Fahri Alpyürür, “Büyümek” ve “Çeviri Şiirlerde Anlam Sorunu”; Samet Kara, “Şizofreni Mitolojisi”, Buse Akman, “Serden Geçmeden Bir Zaman Öncesi”; Gün Uzar, “Heykel”; Murathan Cıla, “Bebek-Dünya”; Furkan Ece, “Dokunduğu Her Şeyi Şiire Dönüştüren Büyü”; Ahmet Kerim Artuk, “Çıraklıklar”; Hasan Güneş, “Kökler”; Şerif Tezgörenler, “Sus Büyüsüz Peri”; Aykut Nasip Kelebek, “Büyük İstanbul Manzaraları” ve “Müphemiyetin Poetikası Hakkında Bazı Mülahazalar”; Mahsum Oğrak, “Şiirdeki Alternatif Anlamlar”; Beyza Ünlüulkut, “Ahmet Haşim’den İlhan Berk’e Şiirde Anlam”; Hasan Hüseyin Özbunar, “Şiirin Anlam Arayışı”.

Okumak için: https://www.tded.org.tr/olagan-siir-dergi-detay/10249/21

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