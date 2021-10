OLAĞAN ŞİİR’İN 22. SAYISI ÇIKTI

22. sayısına ulaşan Olağan Şiir “Şiirde Tahkiye” doyasına yer verdi.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından iki ayda bir yayımlanan Olağan Şiir 22. sayısında “Şiirde Tahkiye”yi savunan bir dosyayla geldi. okurunu selamlıyor. Dosyaya ilişkin yazılar ve özgün şiirlerin yer aldığı sayının arka kapağında Aykut Nasip Kelebek’in “Ayna” isimli şiiri bulunuyor.

Sunuş yazısında; Âkif, Yahya Kemal, Nazım Hikmet, Sezai Karakoç ve daha birçok usta şairimizin tahkiyeyi başarıyla kullandığını ifade eden Aykut Nasip Kelebek, “Şiirde tahkiyenin belli bir yeri vardır ve şiir tarihi de tahkiye sanatının çok parlak, göz ardı edilmesi birçok yerde imkansız örnekleriyle doludur. Klasik şiirimiz bir kenara, modern şiirimizde de tahkiyenin usta ellerde ne başarılı sonuçlara vesile olduğunu biliyoruz.” diyor ve Olağan Şiir’in önümüzdeki sayılarda kavramlar etrafındaki yürüyüşünü sürdüreceğini belirtiyor.

Olağan Şiir’in 22. sayısında yer alan şairler ve metinleri şöyle sıralanıyor:

Yunus Emre Koşar, “Şair Dont Vant tu Tink of Ending Tings (ŞAİR DON’T WANT TO THINK OF ENDING THINGS)”; Ömer Yalçınova, “GEÇMİŞ”; Can Acer, “KÖYLÜLERE DAİR JANR”; Melike Aydın Acar, “PALABRADAN PALAVRAYA”; Hüseyin Kalyan, “Eks (EX)”; İlhan Kurt, “KAHKAHA MAKİNESİ” ve “ŞİİRDE HİKÂYE HİKÂYEDE ŞİİR DİLİ”; Mehmet Baş, “BU KIŞ ÇOK SERT GEÇECEK”; Samet Kara, “ANNEM GİBİ BİR KADIN ARADIM”; Murathan Cıla, “BOHEMLİĞE VEDA”, Gün Uzar, “SESLER”; Osman Gönül, “ÜÇBİNYEDİYÜZKIRKİKİ KİLOMETRE”; Ahmet Kerim Artuk, “GENÇLİĞE HİTÂME”; Muharrem Demirci, “GÜZAYAK”; Buse Akman, “YANACAK BİR ŞEY KALMAYANA DEK”; Zafer Acar, “BÜYÜK ŞAİR”; Fahri Alpyürür, “BİR TAHKİYE YÖNTEMİ OLARAK ŞİİR”; Hasan Hüseyin Özbunar, “ANLATININ ŞİİRDEKİ KONUMU”; Müge Akgün, “’ŞİİR-HİKAYE’ OLARAK ‘MEHLİKA SULTAN’”; Beyza Ünlüulkut, “BİR ŞİİR BİR HİKAYE: FAHRİYE ABLA”; Aykut Nasip Kelebek, “BEHÇET NECATİGİL’İN POETİKASI”.

Okumak için: https://www.tded.org.tr/olagan-siir-dergi-detay/10286/22