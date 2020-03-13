Olmamış Bir Hayat

Ayşe Kadıoğlu Yıldız ile tanışma kitabım olan ‘Olmadı’ aynı zamanda yayıneviyle de tanışmama vesile oldu.

Genelde yayınevi, yazar ya da bir tavsiye referansıyla kitap okuma eğiliminde olduğum için ön bir yargım olmadan başlamaya çalıştım kitaba.

Ancak kitabın önsözünde Sadık Yalsızuçanlar’ın yazar ve kitap hakkındaki olumlu sözleri beklentimi pozitif yönde değiştirdi.

‘Fırtına’ya’ alt başlığı ve kapak tasarımı ile bizi Karadeniz'e götüreceğini vadediyordu kitap.

Giriş ve sonuç kısmında derelerde, tepelerde dolaşsak da gelişme kısmı daha çok İstanbul merkezliydi ve büyükşehir ruhuna sahip bir akışa sahipti romanda.

Kimi dizilerde kimi de gerçek hayatta karşımıza çıkabilecek pek çok hadisenin hepsini birden yaşayan kahramanız Cemil'in öyküsüydü ‘Olmadı’.

Tüm olaylar, yıllar boyu yaşanan acılar, kısa süreli sevinçler, buluşlar, kaybedişler, hayal kırıklıkları, umutlar, hasretler, kaçışlar, dönüşler arasında kitap bittiğinde kalbime en dokunan ve hayatta en çok karşılığı olduğunu düşündüğüm duygu ise ‘sevilme isteği’ oldu.

Başkarakter Cemil ile bir erkeğin önce annesi sonra eşi tarafından sevilme, takdir edilme, saygı duyulma ve merhamet duygularına ne denli ihtiyacı olduğunu net bir şekilde hissedebildim.

Bir erkek ne kadar başarılı ve zengin de olsa maddi ihtiyaçlarını karşılayacak gücü de olsa bir Havva’nın sıcaklığını hissetmediği sürece çaresiz ve mutsuz oluyordu.

Aynı duygunun bir kadın tarafından yaşanmasını da Cemil kadar hayatına vakıf olamasak da, kitapta yer aldığı bir gecelik sahnede dahi aynı şiddetle Naciye karakteri de hissettiriyordu.

İnsanın insanın kurdu olduğunu söyleyen filozofun haklılığını roman boyunca birbirinin hayatını içten içe kemirmiş karakterlerle görebiliyoruz.

Öte yandan insanın insanın yurdu olması gerektiğini söyleyen yazarın da ne denli haklı olduğunu da çok iyi anlıyoruz.

Şayet bu insanlar birbirine kurt değil yurt olsa, bu karakterlerle bu mekanlarla, bu imkanlarla, Cemil kitap sonunda çaresiz, mutsuz ve umutsuz bir şekilde ‘olmadı’ demek zorunda kalmayacaktı muhtemelen.

Olmayan hayatların olmayışlarının vesilesi olmadığımız bir yaşam, birilerine yurt olabildiğimiz bir hayat umarak kapadım kitabın kapağını.

Ve şimdi noktayı koyarken yazıya gözümün önüne yersiz yurtsuz milyonların sefaleti geldi istemsizce.

Tüm dünyanın bu olmayışı nasıl da sessizce seyrettiği, ne yazık ki kurt karakterlilerin yurt gönüllülere nasıl da baskın geldiği...

Olmadı

Ayşe Kadıoğlu Yıldız

Mat Kitap

2019

272 sf