Ömer Can Coşkun Neler Okuyor?

Sizin için kitap nedir?

Benim için kitap ilk gençlik zamanlarımda elde edemediğimdir. 90’lar çocukluğunu yaşamış biri olarak maalesef ailenin maddi geliri ve ülkenin ekonomik yapısından ötürü ders kitaplarımızı dahi zor aldığımız dönemde babamıza çekinerek söylediğimizdir kitap. Çoğu zaman bir öğretmenimin tavsiyesi ile babama boyun büküp aldırmaya çalıştığım kitaplar böyledir. Çok da bilindik kitaplardır: Çalıkuşu, Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, Acımak vb. İçimde ukde olduğundan mesleğe başladığım ilk anda yirmiye yakın kitabı bir anda almama neden olmuştur bu durum. Hey ay düzenli olarak kitap almama da. Düşünce dünyamı değiştirmesi ve bana değişik bakış açıları kazandırması bakımından birçok yararlı yönünden bahsedebilirim tabi. Sadece şunu söyleyerek bitirmek isterim: Başımı kaldırıp gökyüzüne bakmamı sağladığı (binaların arasından görmek bir hayli zor olmuştu) ve bu dünyanın neden var olduğunu, bu dünyada neden var olduğumu anlamama (anlayabilmek henüz nasip olmadı) imkân tanıdığı için kıymetlidir kitaplar.

Başucu kitabınız var mıdır?

Her konuda değişir başucu kitaplarım. Öykü yazmada zorlandığım zamanlarda okuduğum bazı öykü kitapları vardır. Oğuz Atay’dan, Cemil Kavukçu’dan, Sabahattin Ali’den başlayarak birçok kitap başucu kitabım halini alabilir. Aklıma gelmeyen diğer öykü kitaplarının yanında bu durum tamamıyla öykü konusunda beni beslemesi içindir. Manevi anlamda iki günüm eşit olmasın diye azar azar da olsa okuduğum Bahrü’l-Medid Kuran Tefsiri ile tasavvuf kitapları masamdadır. Diğer kitapları okumak gibi değildir onları okumak. Bu nedenle bazen bir cümle, bazen bir paragraf, bazen bir sayfa olmakla birlikte her gün bir şekilde derinliği olan kitaplarla hemhal olmak ruhumu diri tutmama vesile oluyor.

Tekrar tekrar okuduğunuz bir kitap var mıdır?

Bir isim vermek yerine tasavvuf kitaplarını belli aralıklarla tekrar tekrar okuyorum. İnsan olarak hakikat bilgisine hafızamın ne kadar nankör davrandığını ancak bu şekilde anlayabiliyorum. Kurgu konusunda bazı öyküler hiç aklımdan çıkmazken hakikat bilgisi üzerine yazılmış birkaç cümle bir anda silinebiliyor. Bu durumu telafi edebilmek için tekrar tekrar döndüğüm kitaplar var.

Okumalarınızı neye göre belirliyorsunuz?

Son birkaç yıla kadar okumalarımın belirli bir kuralı yoktu. Birkaç kitap satın aldıktan sonra listeme eklediğim kitaplardan gönlüme hangisi hoş gelirse onu alırdım. Son birkaç yıldır okumalarımı kurgu ve tefekkür olarak ikiye ayırdım. Öykücülüğüme katkıda bulunacağını düşündüğüm (bazen de sadece okurken keyif aldığım) kitapları ve düşünce ve duygu dünyamı doyuracak tefekkür kitaplarını belli dönemlerde düzenli olarak okumaya gayret gösteriyorum.

Bu aralar neler okuyorsunuz?

İbn Hazm’ın “Bir Âlim’in Günlüğü” kitabı elimin altında, birer ikişer sayfa okuyarak ilerletiyorum. “İbn Arabi’nin Füsus’undaki Anahtar Kavramlar” eseri de sayfa sayfa okumaya çalıştıklarımdan. Bunun yanında yeni çıkan öykü kitaplarından Ahmet Büke’nin “Varamayan”ı şu sıralar bitti. Haruki Murakami’nin “Mesleğim Yazarlık” eseri de okumaya başladığım eserlerden.