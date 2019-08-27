Önümüzü Açacak Bir Öncü Kuşak İçin 100 Kitaplık Okuma Liste

Önümüzü Açacak Bir Öncü Kuşak İçin 100 Kitaplık Okuma Listesi I. LİSTE

Önümüzü Açacak Bir Öncü Kuşak İçin 100 Kitaplık Okuma Listesi I. LİSTE

27.08.2019 - Alıntı
Önümüzü Açacak Bir Öncü Kuşak İçin 100 Kitaplık Okuma Listesi I. LİSTE

1-İslam'ın Dirilişi-Sezai Karakoç.

2-İnsanlığın Dirilişi-Sezai Karakoç (Birinci Aşama bitince yeniden okunacak).

3-Diriliş Neslinin Amentüsü-Sezai Karakoç.

4-Sütun-(Hepsi değil, bazı bölümleri seçilerek okunacak)-Sezai Karakoç.

5-Yitik Cennet-Sezai Karakoç.

6-Geleceğimizde İslâm Var-Roger Garaudy.

7-Bu Ülke-Cemil Meriç (Birinci Aşama bitince yeniden okunacak).

8-Beş Şehir-Ahmet Hamdi Tanpınar-(Birinci Aşama bitince yeniden okunacak).

9-Yaşamak-Cahit Zarifoğlu (Birinci Aşama bitince yeniden okunacak).

10-İnsanlığın Medeniyet Destanı-Roger Garaudy.

11-Gül Yetiştiren Adam-(Anlatı) Rasim Özdenören

12-Yoksulluk İçimizde-(Hikâye) Mustafa Kutlu.

13-Ya Tahammül Ya Sefer-(Hikâye) Mustafa Kutlu.

14-Bu Böyledir-(Hikâye) Mustafa Kutlu.

15-Sır-(Hikâye) Mustafa Kutlu.

16-Uzun Hikâye-(Hikâye) Mustafa Kutlu.

17-Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler-Rasim Özdenören.

18-Üç Zor Mesele-İsmet Özel.

19-İslâm'ın Vadettikleri-Roger Garaudy.

20-Doğu ve Batı Arasında İslâm-Aliya İzzetbegoviç.

Not-1: Bunlar, Ders'ten önce Dert Sahibi yapacak kitaplar...

Not-2: İkinci Aşama okumalardan önce Yahya Kemal, Necip Fazıl, Sezai Karakoç, Erdem Beyazıt ve Cahit Zarifoğlu şiirleri üzerinde yoğunlaşılacak.

Alıntı - 27.08.2019
Etiketler : Düşünce yusuf kaplan okuma listesi

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