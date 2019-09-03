Önümüzü Açacak Bir Öncü Kuşak İçin 100 Kitaplık Okuma Liste

Önümüzü Açacak Bir Öncü Kuşak İçin 100 Kitaplık Okuma Listesi II. LİSTE

Önümüzü Açacak Bir Öncü Kuşak İçin 100 Kitaplık Okuma Listesi II. LİSTE

03.09.2019 - Alıntı
Önümüzü Açacak Bir Öncü Kuşak İçin 100 Kitaplık Okuma Listesi II. LİSTE

İKİNCİ AŞAMA OKUMA LİSTESİ

21-Okulsuz Toplum-Ivan Illich-Birey Toplum Yayınları.

22-Türkiye'nin Maarif Davası-Nurettin Topçu-Dergâh Yayınları.

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23-İslâm Kültür Atlası-İsmail Faruki-İnkılab (“Rehber” kitap bu: Liste bitince 2. kez okunacak)

24-İslâm Tarihi-3 cilt-Filibeli Ahmet Hilmi ve Ziya Nur Aksun-Ötüken Yayınları

25-Kur'ân-ı Kerîm Işığında Hz. Muhammed Mustafa (sav)-2 cilt-Osman Nuri Topbaş-Erkam Y.

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26-Mızraklı İlmihal-Semerkand Yayınları

27-Komünist Manifesto-Marx & Engels.

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28-İlm-i Hâl-S. Ahmet Arvâsî

29-Tefsir Usûlü ve Tarihi-Ömer Çelik-Erkam Yayınları

30-Sünneti Anlamada Yöntem-Yusuf el-Karadavî

31-Çöle İnen Nur-Necip Fazıl Kısakürek

32-Fıkıh Usûlü-Vehbi Zuhayli-Risale Yayınları

33-Tasavvuf-William Chittick-İz Yayıncılık

34-Kelâma Giriş-U. Murat Kılavuz-A. Saim Kılavuz-İSAM Yayınları

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35-İslâm'ın Vizyonu-William Chittick-İnsan Yayınları

36-Yoldaki İşaretler-Seyyid Kutup

37-İslâm Düşüncesi-Muhammed İkbal-Külliyat Yayınları

38-40-Çağ ve İlham-I-II-III-Sezai Karakoç-Diriliş Yayınları

İKİNCİ AŞAMA'DA BAŞVURULACAK-REFERANS KİTAPLAR

1-Kur'ân-ı Hakîm ve Meâl-i Kerîm-3 cilt-Hasan Basri Çantay

2-Riyâzü's-Sâlihîn-3 cilt-İmam Nevevî

3-Büyük İslâm İlmihâli-Ömer Nasuhi Bilmen

İKİNCİ AŞAMA'DA BAŞVURULACAK-SÖZLÜKLER

1-Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Lûgat-Ferit Develioğlu

2-Misalli Türkçe Sözlük-Ayverdi-3 cilt

3-Büyük Türkçe Sözlük-Mehmet Doğan.

İKİNCİ AŞAMA'DA BAŞVURULACAK-KAVRAM-TERİM SÖZLÜKLERİ

1-Kur'ân Sözlüğü-John Penrice-İşaret Yayınları

2-Kur'ân Terimleri Sözlüğü-Mukatil b. Süleyman-İşaret Yayınları

3-Arap Dili'nde ve Kur'ân'da Farklar Sözlüğü-Ebû Hilâl el-Askerî-İşaret Yayınları

4-Kelimeler Arasındaki Farklar-İsmail Hakkı Bursevî-İşaret Yayınları.

5-Tarifat-Cürcanî-Litera Yayıncılık.

6-Müfredat-Kur'ân Istılahları Sözlüğü-Râğıb el-Isfehânî-Pınar / Çıra Yayınları.

Alıntı - 03.09.2019
Etiketler : Düşünce yusuf kaplan okuma listesi

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“KENTLE KAVGA” ADLI ESER ÜZERİNE MİMARİ BİR OKUMA
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