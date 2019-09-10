Önümüzü Açacak Bir Öncü Kuşak İçin 100 Kitaplık Okuma Liste

Önümüzü Açacak Bir Öncü Kuşak İçin 100 Kitaplık Okuma Listesi III. LİSTE

Önümüzü Açacak Bir Öncü Kuşak İçin 100 Kitaplık Okuma Listesi III. LİSTE

10.09.2019 - Alıntı
Önümüzü Açacak Bir Öncü Kuşak İçin 100 Kitaplık Okuma Listesi III. LİSTE

ÜÇÜNCÜ AŞAMA OKUMA LİSTESİ

41-Tarih Hırsızlığı-Jack Goody-İş Bankası Yayınları.

42-Şarkiyatçılık-Edward Said-Metis Yayınları.

43-Küresel Çağda Tarih Yazmak-Lynn Hunt-Küre Yayınları.

44-Dünya Tarihini Yeniden Düşünmek-Marshall Hodgson-Vadi Yayınları.

45-Dünya Tarihi-William McNeill-İmge Yayınları.

46-Uygarlıkların Grameri-Fernand Braudel-İmge Yayınları.

47-Bir Bunalım Çağında Toplum Felsefeleri-Pitirim Sorokin.

48-49-Tarih Bilinci-Arnold Toynbee-2 cilt.

50-İslâm Medeniyeti Tarihi-Wilhelm Barthold, Mehmet Fuad Köprülü-Alfa Yayınları.

51-53-İslâm’ın Serüveni-Marshall Hodgson-3 cilt-Pegasus Yayınları.

54-Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi Tarihi-Osman Turan-Ötüken Yayınları.

55-Zihniyet ve Din-Sabri Ülgener.

REFERANS KİTAPLAR

-Türk Tarih Deyimleri Sözlüğü-Zeki Pakalın-3 cilt.

ROMAN VE TARİH ANLATILARI

* Devlet Ana-Kemal Tahir-roman.

* Osmancık-Tarık Buğra-roman.

* Yaban-Yakup Kadri Karaosmanoğlu-roman.

* Çankaya-Falih Rıfkı Atay-Yakın Tarih Anlatısı.

* Fatih-Harbiye-Peyami Safa-roman.

* Huzur-Ahmet Hamdi Tanpınar-roman.

Alıntı - 10.09.2019
Etiketler : Edebiyat yusuf kaplan okuma listesi

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