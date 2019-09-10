Önümüzü Açacak Bir Öncü Kuşak İçin 100 Kitaplık Okuma Listesi III. LİSTE
ÜÇÜNCÜ AŞAMA OKUMA LİSTESİ
41-Tarih Hırsızlığı-Jack Goody-İş Bankası Yayınları.
42-Şarkiyatçılık-Edward Said-Metis Yayınları.
43-Küresel Çağda Tarih Yazmak-Lynn Hunt-Küre Yayınları.
44-Dünya Tarihini Yeniden Düşünmek-Marshall Hodgson-Vadi Yayınları.
45-Dünya Tarihi-William McNeill-İmge Yayınları.
46-Uygarlıkların Grameri-Fernand Braudel-İmge Yayınları.
47-Bir Bunalım Çağında Toplum Felsefeleri-Pitirim Sorokin.
48-49-Tarih Bilinci-Arnold Toynbee-2 cilt.
50-İslâm Medeniyeti Tarihi-Wilhelm Barthold, Mehmet Fuad Köprülü-Alfa Yayınları.
51-53-İslâm’ın Serüveni-Marshall Hodgson-3 cilt-Pegasus Yayınları.
54-Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi Tarihi-Osman Turan-Ötüken Yayınları.
55-Zihniyet ve Din-Sabri Ülgener.
REFERANS KİTAPLAR
-Türk Tarih Deyimleri Sözlüğü-Zeki Pakalın-3 cilt.
ROMAN VE TARİH ANLATILARI
* Devlet Ana-Kemal Tahir-roman.
* Osmancık-Tarık Buğra-roman.
* Yaban-Yakup Kadri Karaosmanoğlu-roman.
* Çankaya-Falih Rıfkı Atay-Yakın Tarih Anlatısı.
* Fatih-Harbiye-Peyami Safa-roman.
* Huzur-Ahmet Hamdi Tanpınar-roman.Alıntı - 10.09.2019