Önümüzü Açacak Bir Öncü Kuşak İçin 100 Kitaplık Okuma Liste

Önümüzü Açacak Bir Öncü Kuşak İçin 100 Kitaplık Okuma Listesi IV. LİSTE

Önümüzü Açacak Bir Öncü Kuşak İçin 100 Kitaplık Okuma Listesi IV. LİSTE

17.09.2019 - Alıntı
Önümüzü Açacak Bir Öncü Kuşak İçin 100 Kitaplık Okuma Listesi IV. LİSTE

56-Modern Dünyanın Bunalımı-Rene Guenon-İnsan Yay.

57-Hikmetin Yapıtaşları: Felsefeye Giriş-Douglas J. Soccio-Kaknüs Yay.

58-Avrupa Düşüncesinin Serüveni-Jaqueline Russ-DoğuBatı Yay.

59-Batı Düşüncesi Tarihi-Richard Tarnas-2 cilt-Külliyat Yay.

60-Sosyolojik Düşünce Geleneği-Robert Nisbet-Paradigma-Vadi Yay.

61-Siyasî Felsefenin Büyük Düşünürleri-William Ebenstein-(Çev.: İsmet Özel)-Şule Yay.

62-İnsanın Durumu-Lewis Mumford-Açılımkitap Yay.

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63-İslâm Düşüncesinde İlimlerin Tasnifi-Osman Bakar-İnsan Yay.

64-Hilal Doğarken-Ziyaüddin Serdar-İnsan Yay.

65-Fıkıh Usûlünün Mahiyeti ve Gayesi-A. Cüneyd Köksal-İSAM Yay.

66-Varolmanın Boyutları-William Chittick-İnsan Yay.

67-İslâm Felsefesi: Tarih ve Problemler-M. Cüneyt Kaya-edisyon-İSAM Yay.

68-İslâm Düşüncesi Tarihi-M. Şerif-2 cilt-İnsan Yay.

69-Türkiye’nin Çağdaş Düşünce Tarihi-Hilmi Ziya Ülken-İş Bankası Yay.

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70-Edebiyat Yazıları-1-2-Sezai Karakoç-Diriliş Yay.

71-Kırk Ambar-Cemil Meriç

72-Yaşadığım Gibi-Ahmet Hamdi Tanpınar

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73-Sanatın Öyküsü-Ernst Gombrich

74-Sanatın İcadı: Bir Kültür Tarihi-Larry Shiner-Ayrıntı Yay.

75-Sanat Tarihinin Tarihi-Vernon Hyde Minor-Koç Üniversitesi Yay.

76-Aşk Estetiği-Beşir Ayvazoğlu

77-İslâm Sanatı: Dil ve Anlam-Titus Burkhardt

78- İslam'da Şehir ve Mimari-Turgut Cansever-İz Yayıncılık

79-Gözün Vicdanı: Kentin Tasarımı ve Toplumsal Yaşam-Richard Sennett-Ayrıntı Yay.

80-Sinemanın Hakikati-1. Cilt ve Hakikatin Sineması-2. Cilt-Enver Gülşen-Külliyat Yay.

ROMANLAR

* Vadideki Zambak-Balzac.

* Donkişot-Cervantes

* İlâhî Komedya-Dante

* Suç ve Ceza-Dostoyevski.

* Karamazof Kardeşler-Dostoyevski.

* Değişim-Kafka

* Niteliksiz Adam-4 cilt-Robert Musil-Aylak Adam Yay.

REFERANS KİTAPLAR

* Felsefe Sözlüğü-Ahmet Cevizci-Paradigma Yay.

* İslâm Düşünce Atlası-İbrahim Halil Üçer-3 Cilt

Alıntı - 17.09.2019
Etiketler : Düşünce yusup kaplan okuma listesi

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Önümüzü Açacak Bir Öncü Kuşak İçin 100 Kitaplık Okuma Listesi II. LİSTE
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