Önümüzü Açacak Bir Öncü Kuşak İçin 100 Kitaplık Okuma Listesi IV. LİSTE
56-Modern Dünyanın Bunalımı-Rene Guenon-İnsan Yay.
57-Hikmetin Yapıtaşları: Felsefeye Giriş-Douglas J. Soccio-Kaknüs Yay.
58-Avrupa Düşüncesinin Serüveni-Jaqueline Russ-DoğuBatı Yay.
59-Batı Düşüncesi Tarihi-Richard Tarnas-2 cilt-Külliyat Yay.
60-Sosyolojik Düşünce Geleneği-Robert Nisbet-Paradigma-Vadi Yay.
61-Siyasî Felsefenin Büyük Düşünürleri-William Ebenstein-(Çev.: İsmet Özel)-Şule Yay.
62-İnsanın Durumu-Lewis Mumford-Açılımkitap Yay.
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63-İslâm Düşüncesinde İlimlerin Tasnifi-Osman Bakar-İnsan Yay.
64-Hilal Doğarken-Ziyaüddin Serdar-İnsan Yay.
65-Fıkıh Usûlünün Mahiyeti ve Gayesi-A. Cüneyd Köksal-İSAM Yay.
66-Varolmanın Boyutları-William Chittick-İnsan Yay.
67-İslâm Felsefesi: Tarih ve Problemler-M. Cüneyt Kaya-edisyon-İSAM Yay.
68-İslâm Düşüncesi Tarihi-M. Şerif-2 cilt-İnsan Yay.
69-Türkiye’nin Çağdaş Düşünce Tarihi-Hilmi Ziya Ülken-İş Bankası Yay.
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70-Edebiyat Yazıları-1-2-Sezai Karakoç-Diriliş Yay.
71-Kırk Ambar-Cemil Meriç
72-Yaşadığım Gibi-Ahmet Hamdi Tanpınar
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73-Sanatın Öyküsü-Ernst Gombrich
74-Sanatın İcadı: Bir Kültür Tarihi-Larry Shiner-Ayrıntı Yay.
75-Sanat Tarihinin Tarihi-Vernon Hyde Minor-Koç Üniversitesi Yay.
76-Aşk Estetiği-Beşir Ayvazoğlu
77-İslâm Sanatı: Dil ve Anlam-Titus Burkhardt
78- İslam'da Şehir ve Mimari-Turgut Cansever-İz Yayıncılık
79-Gözün Vicdanı: Kentin Tasarımı ve Toplumsal Yaşam-Richard Sennett-Ayrıntı Yay.
80-Sinemanın Hakikati-1. Cilt ve Hakikatin Sineması-2. Cilt-Enver Gülşen-Külliyat Yay.
ROMANLAR
* Vadideki Zambak-Balzac.
* Donkişot-Cervantes
* İlâhî Komedya-Dante
* Suç ve Ceza-Dostoyevski.
* Karamazof Kardeşler-Dostoyevski.
* Değişim-Kafka
* Niteliksiz Adam-4 cilt-Robert Musil-Aylak Adam Yay.
REFERANS KİTAPLAR
* Felsefe Sözlüğü-Ahmet Cevizci-Paradigma Yay.
* İslâm Düşünce Atlası-İbrahim Halil Üçer-3 CiltAlıntı - 17.09.2019