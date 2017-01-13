Ord. Prof. Dr. Ali Fuad Başgil TYB İstanbul’da Anılacak

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi ve İBB Kültür Daire Başkanlığı ve Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü ortaklığıyla Ord. Prof. Dr. Ali Fuad Başgil Özel Etkinliği düzenleniyor.

Kültürümüze hizmeti geçen öncü şahsiyetleri özel etkinliklerle yâd ederek festivallerle, panel, sempozyum ve söyleşilerle kültür ve sanat dünyasına önemli katkılar sunan TYB İstanbul, bu kez Ord. Prof. Dr. Ali Fuad Başgil Özel Etkinliği gerçekleştiriyor.

Etkinlik kapsamında yapılacak olan panelde konuşmacılar, Başgil’in hayatı ve hatıralarını aktararak katılımcıları bilgilendirecek.

14 Ocak Cumartesi, saat 16.00’da başlayacak olan program Sultanahmet Kızlarağası Medresesi TYB İstanbul Şubesi’nde gerçekleştirilecek. Etkinlik, halka açık ve ücretsiz olarak düzenlenecek.