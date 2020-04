Ormanın Kıyısında Bir İlk Roman

“Sert bir rüzgarda, ortasından kırılıverecek kavak ağacı gibi…”

İmzalı kitapların ayrı bir yeri ve değeri var benim yanımda. Yaklaşık dört yıl önce imzalanıp gönderilen, onlarca kez okumaya niyet ettiğim fakat bir türlü okumaya başlayamadığım bir kitabı okuyup bitirmiş olmanın mutluluğu ile yazıyı kaleme alıyorum. Kitapların da bir kaderi vardır sözü tecelli ediyor.

Ormanın kıyısında kitabı öykü-roman tarzında kaleme alınmış edebi bir eser. Serkan Parlak öykü konusunda iyi bir yerde duruyor. Öykü konusundaki birikimi romanın daha zengin ve derinlikli olmasına katkı sağlamış.

Anadolu’nun ücra bir köyünde yaşayan kahramanlarımızın sosyo-ekonomik yönlerinden psikolojilerine kadar hemen her yönü ile tanıtıldığı bir roman. Kahramanlarımızın her biri sıradan hayatın içinden seçilmiş. Hemen her birimizin yanı başında birer örneği olan kahramanlar.

Kitabı okurken yazarın hangi roman kahramanı olduğuna tam karar veremedim. Lakin Hakkı karakteri yazarın kendisi olarak gözlerimde canlandı. Belki de Celil karakteri yazarın kendisidir kim bilir?

Tematik bir sinema filmi izliyor gibi oluyor insan. Kitabın ilk sayfalarından itibaren kitaptaki olayları yaşamaya başlıyorsunuz. Kitap bittiğinde gerçek hayata tekrar dönüyorsunuz.

Edebiyatın ustalarının tasvirlerini aratmayacak tasvirler, kişi analizleri, olay örgüsü kitabı daha bir değerli kılıyor.

Slov bir şarkının melodisi gibi olayların içinden alelusul akan bir nehir gibi geçiyorsunuz.

Yerel isim ve deyimler evrensel bir konu ile birleşince Yaşar Kemal kitapları tadında bir eser okuduğunuzu fark ediyorsunuz.

Hemen her okuyucunun çocukluğundan izler bulabileceği hüzün ve gerilim dolu bir eser.

Cümle aralarında bir kısım sorunlara felsefi çözümlemeler ile yaklaşılması kitaba ayrı bir güzellik ve derinlik katıyor.

Asıl sanat, sanat eserinden zevk almaktır. Ormanın kıyısında romanını okurken edebiyat sanatının bir eserini okumanın zevkini her an hissediyorsunuz.

Roman türü eserlerde, kitap bittikten sonra “Keşke bitmeseydi” ya da “Ben olsam kitabı şuraya bağlayana kadar yazardım” dedirtiyorsa, o kitap iyidir. Ormanın kıyısında romanını okuduktan sonra bu cümleleri kurdum. Tahminen yaklaşık otuz sene öncesinin yaşanmışlıklarını bugüne taşır, romanı öyle bitirirdim dedim.

Kültür ve edebiyat dünyamızı zenginleştiren bu eser, roman türünü sevenler için okunası bir eser.

Ormanın Kıyısında

Serkan Parlak

Roza Yayınları