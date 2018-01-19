Osmanlı Coğrafyasında İngiliz Derin Devleti

Osmanlı Coğrafyası'nda İngiliz Derin Devleti, Türkiye'nin bugün karşı karşıya kaldığı küresel istihbarat savaşlarıyla ilgili ip uçları veriyor

1. Dünya Savaşı, imparatorluklar döneminin sona ermesinin miladı olarak kabul edilir. kuşkusuz, bu süreçten en çok Osmanlı Devleti etkilenmiştir. Devlet-i Aliyye'yi 1. Dünya Savaşı'nın eşiğine getiren olaylar silsilesi, İngilizlerin Osmanlı İmparatorluğu ile kurduğu ilişkilerle doğru orantılı bir şekilde tezahür etmiştir. İngilizler, sömürge coğrafyalarına giden yollar üzerinde bulunan Osmanlı İmparatorluğu'nun, bir dönem toprak bütünlüğünün korunmasına yönelik bir siyaseti benimsemiş ve yine siyaseti gereği, 1800'lerin sonlarından itibaren bu yaklaşımın tam tersi hareket ederek, kozmopolit bir yapı olan Osmanlı toplumu üzerindeki çalışmalarıyla İmparatorluğu bölmeye çalışmıştır.

1900'lerin başlarında, Ortadoğu ve Arap Yarımadası'na gönderilen Gertrude Bell ve Thomas Edward Lawrence gibi ajanlar marifetiyle bölge hakkında önce bilgi edinen Britanya ardından bölgeden gelen raporları dikkate alarak ORtadoğu ve Arap Yarımadası'na ilişkin bir politika inşa eder. özellikle 1909 baskınının ardından, siyaseten pek çok problemle karşı karşıya kalan Devlet-i Aliyye, tüm bu olup bitenin ardından, İngilizlerle ortak hareket etmek istese de, muhtabından bir karşılık bulamaz ve Almanlarla yan yana 1. Dünya Savaşı'na girer. Sonuç hezimettir. Kaybettiği toprakların hiç olmazsa bir bölümünü kurtarabilmek amacıyla kendisini savaşın içerisinde bulan Osmanlı İmparatorluğu, 1918'de pek çok toprağını da kaybederek, kendini yalnızca İç Anadolu Bölgesi'ne hapsedecek olan Sevr Antlaşması'nı imzalamaya zorlanır.

Mostar ve Ajans dergilerinden tanıdığımız gazeteci İbrahim Baran, yaptığı okumalar ve araştırmalar sonucunda bugüne kadar isimleri çokça zikredilen İngiliz ajanlar ve İngiliz derin devletinin Osmanlı topraklarında gerçekleştirdikleri istihbarat operasyonlarını ve ayrılıkçı hareketleri tetikleyen faaliyetlerini kendi perspektifiyle kaleme aldı. Bugün Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı tehditlere de atıfta bulunarak 100 yıl önce topraklarımızda yaşanan hadiseleri aktaran İbrahim Baran, konuyla ilgili temel okuma yapmak isteyenlere kapı aralıyor.

Osmanlı Coğrafyası'nda İngiliz Derin Devleti kitabının son cümlesi, hem o gün hem de günümüzde küresel siyasette yaşananlara ışık tutacak, Lord Palmerston'a ait şu sözle bitiyor: "İngilizlerin dostları yoktur, çıkarları vardır..."