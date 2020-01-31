Özer Turan Neler Okuyor?

Sizin için kitap nedir?

Okuduğum her kitap hayatımı mahvetmek yolunda atılmış bir adımdır.

Başucu kitabınız var mıdır?

Başucu kitabım yok fakat ara ara Dante’nin İlahi Komedyasından bölümler okurum.

Tekrar tekrar okuduğunuz bir kitap var mıdır?

Aslında tekrar tekrar okumaya dikkat ettiğim bir kitap yok fakat en çok tekrar düşen kitaplar suç ve ceza, dönüşüm ve Bukowski’nin kısa hikâyeleri olmuştur.

Okumalarınızı neye göre belirliyorsunuz?

Edebiyat yapma kaygısıyla yazılmış eserlerden ziyade hayatın gizli saklı köşelerine dokunan, dünyayı kalpten değil bağırsaklardan gören eserleri okumayı daha çok seviyorum.

Bu aralar neler okuyorsunuz?

Aynı anda bir kaç kitap okumayı sevdiğim için bu soruya da şu an okuduğum üç kitap ismini vereceğim; Kyoto (Yasunari Kawabata), Aylak Adam (Yusuf Atılgan) Ve Kimsin Lan Ben 2 (Berkan Ürgen)