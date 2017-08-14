Özgün İrade Dergisi Ağustos 2017 Sayısı Çıktı
DOSYA
Sosyal Medya: Özgürlük ve Esaret
e-Kulluk/ RAMAZAN KAYAN
Sosyal Medya Profili Patolojisi/ PROF. DR. BİLAL SAMBUR
Medyanın Sosyalleşmesi, Sosyalın Medyalaşması/ İSMAİL DOĞU
Psikiyatri Uzmanı Medaim Yanık: Sosyal Medya’nın En Fena Tarafı “Bağımlılık”
SÖYLEŞİ: MEHMET TURGUT
Sanal ve Gerçeklik Arasında Akıllı Cep Telefonları/ ESAN GÜL
İslam Medeniyeti ve Sosyal Medya/ AV. CÜNEYT TORAMAN
Klavyenin İnsafı Yok!/ AHMET MERCAN
Sosyal Medya Ahlakımız ve Mahremiyet Prensiplerimiz/ ABDÜLAZİZ KIRANŞAL
Sosyal Medya: Sağlık ve Bilinç Tuzakları/ NECİP CENGİL
Ahir Zaman Duraklarında Sosyal Medyanın Hayatlara Dokunuşu/ SELVİGÜL KANDOĞMUŞ ŞAHİN
Dünya:
Yürü Kardeşim! Ayaklarına Bir Kudüs Gücü Gelsin!/ YASİR ERKUŞ
Kürdistan Bağımsızlık Referandumu/ HASAN POSTACI
Türkiye:
6-7 Eylül Olayları... Bir Halkın Ateşle İmtihanı/ SAİT ALİOĞLU
Düşünce:
Siyasi İktidar ve Meşruiyet/ DAVUT AKDUMAN
Zemzem’in Putlaştırılması/ HASAN EKER
Davet Metedolojisinde Direniş Ahkâmı/ ENES TARIM
Modernist Düşüncenin Şekillenişi ve Veliyullah Dihlevi/ FERHAT ÖZBADEM
Asil Duruş/ AZİZ DARICI
Ashabın Cihadı ve Biz/ MESUT AYDIN
İnsanın Sorumluluk Sınavı/ ADİL AKKOYUNLU
Köpek Duası/ FEDEKÂR KIZMAZ
Biyografi:
Akifçe Okumak, Yazmak ve Yaşamak…/ YUSUF TOSUN
Sinema:
Zincirbozan/ MEHMET ÖZDEMİR/
Kitap:
“Bir Yürüyüşün Serencamı” Üzerine/ FAHRİ SARIKAYA
15 Temmuz Kitapları/ Hazırlayan: Fedakar Kızmaz
“Nikâh Medeniyeti”/ SÖYLEŞİ: FATİH PALA
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