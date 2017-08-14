Özgün İrade Dergisi Ağustos 2017 Sayısı Çıktı

DOSYA

Sosyal Medya: Özgürlük ve Esaret

e-Kulluk/ RAMAZAN KAYAN

Sosyal Medya Profili Patolojisi/ PROF. DR. BİLAL SAMBUR

Medyanın Sosyalleşmesi, Sosyalın Medyalaşması/ İSMAİL DOĞU

Psikiyatri Uzmanı Medaim Yanık: Sosyal Medya’nın En Fena Tarafı “Bağımlılık”

SÖYLEŞİ: MEHMET TURGUT

Sanal ve Gerçeklik Arasında Akıllı Cep Telefonları/ ESAN GÜL

İslam Medeniyeti ve Sosyal Medya/ AV. CÜNEYT TORAMAN

Klavyenin İnsafı Yok!/ AHMET MERCAN

Sosyal Medya Ahlakımız ve Mahremiyet Prensiplerimiz/ ABDÜLAZİZ KIRANŞAL

Sosyal Medya: Sağlık ve Bilinç Tuzakları/ NECİP CENGİL

Ahir Zaman Duraklarında Sosyal Medyanın Hayatlara Dokunuşu/ SELVİGÜL KANDOĞMUŞ ŞAHİN

Dünya:

Yürü Kardeşim! Ayaklarına Bir Kudüs Gücü Gelsin!/ YASİR ERKUŞ

Kürdistan Bağımsızlık Referandumu/ HASAN POSTACI

Türkiye:

6-7 Eylül Olayları... Bir Halkın Ateşle İmtihanı/ SAİT ALİOĞLU

Düşünce:

Siyasi İktidar ve Meşruiyet/ DAVUT AKDUMAN

Zemzem’in Putlaştırılması/ HASAN EKER

Davet Metedolojisinde Direniş Ahkâmı/ ENES TARIM

Modernist Düşüncenin Şekillenişi ve Veliyullah Dihlevi/ FERHAT ÖZBADEM

Asil Duruş/ AZİZ DARICI

Ashabın Cihadı ve Biz/ MESUT AYDIN

İnsanın Sorumluluk Sınavı/ ADİL AKKOYUNLU

Köpek Duası/ FEDEKÂR KIZMAZ

Biyografi:

Akifçe Okumak, Yazmak ve Yaşamak…/ YUSUF TOSUN

Sinema:

Zincirbozan/ MEHMET ÖZDEMİR/

Kitap:

“Bir Yürüyüşün Serencamı” Üzerine/ FAHRİ SARIKAYA

15 Temmuz Kitapları/ Hazırlayan: Fedakar Kızmaz

“Nikâh Medeniyeti”/ SÖYLEŞİ: FATİH PALA

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